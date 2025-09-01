Hoa viên Bình An tổ chức sự kiện Vu Lan 2025, lan tỏa tinh thần hiếu đạo

Toàn cảnh trong sự kiện Vu Lan 2025 tại Hoa viên Bình An (Ảnh: CĐT).

Được tổ chức thường niên, sự kiện Vu Lan tại Hoa viên Bình An hướng đến mục tiêu tạo không gian để các thế hệ cùng tri ân công ơn sinh thành, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu đạo của dân tộc. Đây cũng là dịp để cộng đồng có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và kết nối trong một không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm.

Hoa viên Bình An rực rỡ trong mùa Vu Lan (Ảnh: CĐT).

Trong khuôn khổ sự kiện, người tham dự đã trải qua nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn Vu Lan như viết thư gửi cha mẹ, nghi thức bông hồng cài áo, thưởng thức các tiết mục văn nghệ chủ đề hiếu hạnh. Những khoảnh khắc ấy không chỉ gợi nhắc tình cảm gia đình mà còn góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn trong đời sống hiện đại.

Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ hàng nghìn khách tham dự: từ bãi đỗ xe, xe điện đưa đón, ghế nghỉ đến hệ thống phân luồng đi bộ. Sự chu đáo này giúp mọi người - đặc biệt là người cao tuổi - có thể tham gia các nghi thức Vu Lan trong không khí ấm áp, an toàn và thuận tiện.

Nghi thức bông hồng cài áo tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Song song với các hoạt động văn hóa, Hoa viên Bình An cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội gắn với mùa Vu Lan, nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và tương trợ trong cộng đồng.

Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi mùa Vu Lan trở thành một ‘điểm hẹn’ để cộng đồng cùng hướng về cha mẹ, tổ tiên. Đây là dịp để các gia đình gắn kết, cùng nhau gìn giữ truyền thống hiếu đạo - một giá trị tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam".

Sự kiện Vu Lan 2025 tại Hoa viên Bình An khép lại bằng hình ảnh hàng trăm bông hồng được cài trên ngực áo người tham dự - biểu tượng giản dị nhưng giàu ý nghĩa về tình yêu thương, sự tri ân và gắn kết gia đình. Chương trình góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn, khuyến khích tinh thần hiếu thảo và sẻ chia lan tỏa trong xã hội.