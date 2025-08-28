Trao yêu thương, chăm sóc sức khỏe cha mẹ mùa Vu Lan

Mùa tri ân không chỉ nhắc nhớ về tình yêu và những hy sinh thầm lặng mà còn là mái tóc bạc, đôi tay dần yếu đi hay bước chân thêm mệt mỏi. Sức khỏe của cha mẹ chính là điều quý giá nhất cần nâng niu hơn bao giờ hết.

Đừng quên tri ân cha mẹ bằng sự quan tâm chăm sóc sức khỏe

Cha mẹ đã trải qua những thăng trầm với sự kiên cường thầm lặng qua thời gian dài vất vả lao động, chăm sóc gia đình và nuôi dạy các con. Những vòng tay từng rất chắc chắn giờ đã yếu đi, những bước chân vững vàng giờ đây đã chậm lại, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm vẫn chưa bao giờ vơi.

Những vòng tay đã yếu đi, những bước chân đã chậm lại, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm vẫn chưa bao giờ vơi (Ảnh: Ensure Gold).

Anh Chí Lâm (35 tuổi, TPHCM) chia sẻ: “Mỗi lần về Long An thăm là mỗi lần tôi thấy rõ ba mẹ không còn nhanh nhẹn như trước. Dời mấy chậu cây tốn nhiều sức lực của ba hơn, tay mẹ thì run hơn mỗi khi gói mẻ bánh tét đám giỗ. Nhìn thấy ông bà mỏi mệt nhiều cũng làm tôi lo nghĩ xem cách nào để chăm sóc người già cho tốt”.

Quá trình lão hóa tự nhiên mang đến những thay đổi không thể tránh khỏi: sức mạnh cơ bắp giảm dần, hệ miễn dịch suy yếu, và khả năng phục hồi sau ốm đau chậm lại. Nghiên cứu khoa học cho thấy trong khoảng độ tuổi từ 40 đến 80 tuổi, cơ thể có thể mất đến 40% khối cơ, khiến người lớn tuổi suy giảm hoạt động thể chất, gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Càng lớn tuổi, sức khỏe của cha mẹ dần yếu đi, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày (Ảnh: Ensure Gold).

Anh Minh Hoàng (42 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Trước đây, bố tôi rất khỏe, hiếm khi phải đi khám bệnh. Nhưng mấy năm gần đây, chỉ cần thay đổi thời tiết là ông dễ bị cảm, ho kéo dài có lẽ do sức đề kháng cũng giảm theo tuổi tác”.

Từ những hoạt động thường ngày như đi lại, lên xuống cầu thang, cầm nắm, mang vác đồ trong gia đình cho đến những dấu hiệu như: ốm vặt, mệt mỏi, sụt cân - đều có thể là dấu hiệu của sự mất cơ và suy giảm hệ miễn dịch ở người lớn tuổi. Nếu kèm với việc thiếu hụt dinh dưỡng thường xảy ra do việc ăn kém hoặc ăn không đầy đủ chất, quá trình này sẽ càng diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Chăm sóc dinh dưỡng để giúp cha mẹ khỏe hơn, vui hơn

Những dấu hiệu suy giảm sức khỏe ở cha mẹ nhắc nhở mỗi người rằng, dù tình yêu và sự kiên cường của họ luôn là điểm tựa vững vàng, thì cơ thể vẫn cần được chăm sóc đúng cách. Mùa Vu Lan là dịp để bạn nhìn lại và hành động - không chỉ bằng lời tri ân, mà bằng sự quan tâm thiết thực mỗi ngày. Đó có thể là những lần cùng cha mẹ chọn thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ, cân đối hay đơn giản là cùng nhau dùng bữa vui vẻ sum vầy.

Việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng và hoạt động thể lực đều đặn là chìa khóa quan trọng giúp cha mẹ duy trì sức khỏe. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người lớn tuổi cần có chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất: vừa đủ tinh bột, giảm dầu mỡ, đảm bảo protein chất lượng cao, nhiều rau xanh và trái cây.

Nhiều người lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng để chăm sóc cha mẹ (Ảnh: Ensure Gold).

Đồng hành cùng bạn để chăm sóc sức khỏe bậc sinh thành, Ensure Gold từ Abbott là món quà ý nghĩa để gửi trao yêu thương đến cha mẹ. Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa: HMB hỗ trợ tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG hỗ trợ tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong nhiều năm qua, Ensure Gold đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng của nhiều người trong những dịp ý nghĩa như Vu Lan, để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Thương hiệu dinh dưỡng của Abbott đã có lịch sử hơn 50 năm trên toàn cầu, hiện lưu hành tại hơn 85 quốc gia trên thế giới và có hơn 30 nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả.

Trong văn hóa Việt, sự hiếu nghĩa thường được thể hiện qua những lần cùng cha mẹ chọn thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ, cân đối hay đơn giản là cùng nhau dùng bữa vui vẻ sum vầy. Đó là cách đơn giản nhưng cũng đầy ý nghĩa để gìn giữ điểm tựa yêu thương trong cuộc đời mỗi người.

Hiếu nghĩa không chỉ thể hiện trong những dịp đặc biệt, mà nằm trong từng bữa cơm đủ đầy mà những người con chuẩn bị cho cha mẹ mỗi ngày (Ảnh: Ensure Gold).

Trong văn hóa Việt, hiếu nghĩa không chỉ là lời tri ân, mà là sự quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, qua những bữa ăn đủ đầy và thời gian bên nhau. Mùa Vu Lan, khi tìm kiếm món quà ý nghĩa để thể hiện lòng biết ơn, việc chăm sóc và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cha mẹ chính là lời chúc sức khỏe thiết thực của mỗi người con để giữ gìn điểm tựa yêu thương của cả gia đình.