Cô gái trào nước mắt được "chụp ảnh" với mẹ đã qua đời 13 năm trước

Cú sốc tinh thần ở tuổi 15 tưởng không thể vượt qua

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Phạm Thị Nguyệt Hà (ở Đà Lạt) vẫn đau đáu trong mình nỗi nhớ mẹ khôn nguôi.

Hà nhớ rất rõ, đó là mùa hè năm 2012 thời điểm cô sắp kết thúc năm tháng học cấp 2 để chuẩn bị thi chuyển cấp. Khi ấy mẹ cô, bà N.T.L. dẫn chị gái về quê ngoại ở Huế. Bà dự định sớm quay lại Đà Lạt với lời hẹn "mua cho con gái chiếc áo dài trắng để đón năm học mới".

Tuy nhiên, lời hẹn của mẹ với Hà không bao giờ thực hiện được. Khi bà đang chở chị gái của Hà trên xe máy bất ngờ bị một chiếc xe tải tông vào người. Tai nạn nghiêm trọng khiến bà L. mất ngay tại chỗ. Cô con gái lớn của bà chứng kiến cái chết của mẹ đã sốc và bất tỉnh tại hiện trường.

Những bức hình cũ của gia đình khi còn đầy đủ các thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà biết tin mẹ mất khi đang ôn thi chuyển cấp. Trưa hôm đó, cô đợi mãi không thấy ba tới đón. Sau đó, chú cô tới trường báo mẹ bị tai nạn nhẹ. Tới lúc về nhà, nghe hàng xóm đứng đông nói chuyện bên ngoài, cô nghe như sét đánh ngang tai nên xỉu luôn tại chỗ.

Cái chết đột ngột của mẹ - người phụ nữ tảo tần chịu khó thương chồng con hết mực khiến Hà và chị gái tưởng chừng không thể vượt qua.

Những năm tháng học cấp 3, mỗi lần gặp chuyện khó khăn hay tủi thân, Hà lại chạy lên nghĩa trang nơi có mộ của mẹ để tâm sự. Cô tin rằng, ở nơi nào đó, mẹ luôn dõi theo và đồng hành từng bước đi của các con.

Hà bên con trai đầu lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

13 năm trôi qua nhưng ký ức về mẹ vẫn luôn hiện diện trong lòng cô gái nhỏ. Vào sinh nhật của mẹ trước khi bà qua đời, Hà nhắc ba mua cho mẹ chiếc bánh kem, nhưng rồi không thực hiện được. Điều này khiến cô suy nghĩ mãi.

Bởi vậy cứ mỗi năm tới ngày sinh của mẹ, cô lại đặt lên bàn thờ một chiếc bánh kem, như cách để thấy hình bóng mẹ còn hiện diện trong căn nhà.

Khóc nghẹn nhờ AI hồi sinh cảnh mẹ bế cháu ngoại

Nhiều năm qua, khi cuộc sống quá nhiều đổi thay, cô gái Đà Lạt tin rằng mẹ luôn ở đó để đồng hành cùng hai con.

Chị gái cô đã lập gia đình và hiện định cư ở Đức. Hà luôn thầm nhủ, có thể do bản thân bất hạnh khi mất mẹ từ sớm, nên cô được cuộc sống bù đắp theo cách khác. Cô được nhà chồng hỗ trợ việc kinh doanh một cửa tiệm làm tóc giả và có chồng yêu thương.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻ cũng có những khó khăn riêng. 5 năm sau khi kết hôn, họ bị hiếm muộn, chờ đón mãi nhưng con đầu lòng chưa tới.

Gia đình nhỏ hạnh phúc đón con trai đầu lòng sau 6 năm chờ đợi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023, khi phụ cha sửa lại căn nhà cũ, cô nâng bàn thờ của mẹ lên cao hơn. Khoảng một tháng sau đó, gia đình chị gái đón tin vui. Không lâu sau, Hà và chồng cũng nghẹn ngào khi biết tin đã đậu thai suốt nhiều năm mong ngóng. Cô tin rằng, mẹ ở dưới suối vàng đã phù hộ cho hai cô con gái.

Thời gian gần đây, trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh bản thân chụp cùng người thân đã mất nhận nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Trào lưu này nhanh chóng thành chủ đề được chia sẻ sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Bà L. mất từ năm 2012 nên trong điện thoại của các thành viên trong gia đình không có bất cứ bức ảnh nào. Hà lục tìm trong các cuốn album cũ, chọn lọc những tấm ảnh cũ của mẹ. Cô hồi hộp ghép thử bức ảnh của mẹ với ảnh của mình và con trai. Thành quả nhận được khiến cô gái sinh năm 1997 trào nước mắt.

Nhờ sự hỗ trợ của AI, cô trào nước mắt khi thấy ảnh người mẹ đã qua đời 13 năm trước trong khoảnh khắc bế cháu ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi ghép thử rất nhiều tấm, nhưng chỉ có một bức hình khiến tôi ngỡ ngàng. Trong ảnh, thần sắc của mẹ không khác gì hồi bà còn sống. Tay mẹ ôm đứa cháu ngoại chưa từng được gặp mặt. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thao thức cả đêm không ngủ nổi", Hà trải lòng.

Chia sẻ bức ảnh lên trang cá nhân, cô bất ngờ vì khoảnh khắc này chạm tới trái tim của nhiều người, nhận về sự đồng cảm cao. Hà chia sẻ, cô không mong cầu được nhiều người biết tới, chỉ muốn truyền tải thông điệp, với bất cứ ai còn mẹ đó là phước lớn của mỗi người nên hãy trân trọng điều đó.

"Đây cũng là cách giúp tôi thấy rằng mẹ vẫn luôn sống mãi trong ký ức. Những ai may mắn còn mẹ ở bên, đừng để lỡ mất cơ hội yêu thương và cảm ơn mẹ mỗi ngày", cô bộc bạch.

Giống như Nguyệt Hà, Thanh Loan (ở TPHCM) cũng thử trào lưu sử dụng công nghệ AI để ghép ảnh với bà ngoại đã qua đời 9 năm trước. Cô cho biết chưa từng làm điều này nhưng vì trào lưu nở rộ nên muốn thử.

Lục tìm tấm ảnh cũ của bà ngoại chụp cách đó từ rất lâu, cô hồi hộp ghép cùng bức ảnh hiện tại của mình. Kết quả nhận được khiến cô gái bật khóc.

Gương mặt phúc hậu của bà hiện ra như thời còn sống, được cháu gái ôm chặt bên hông. Khoảnh khắc ấy khiến Loan thấy ấm lòng.

"Tôi cho rằng, sức hút của trào lưu không đơn thuần là sự sáng tạo của công nghệ, còn mang tới giá trị tinh thần lớn. Với tôi, đây là cách kết nối hiện tại với quá khứ để xoa dịu nỗi đau nhớ người thân đã mất", cô trải lòng.