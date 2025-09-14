Bát mì hơn 8 triệu đồng gây tranh cãi, chủ quán nói "đã có 10 người ăn"

Không gian quán rất nhỏ, nhưng giá món ăn lại ngang ngửa các nhà hàng sang trọng. Từ tháng 8, thực đơn tại đây có cơm chiên, mì nước... và đặc sản địa phương. Hầu hết món ăn đều có giá trên 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng).

Theo thực đơn, tô mì 2.188 tệ gồm: 120g hành tây, 130g trứng hoặc 10g trứng cá muối tươi, 270g lươn, 400g tôm đỏ và 210g bào ngư nhỏ. Nếu khách muốn thêm 20g cà chua, giá tăng thêm 20 tệ (khoảng hơn 70.000 đồng).

Tô mì giá hơn 2.188 tệ tại quán (Ảnh: South China Morning Post).

Chủ quán họ Wu (46 tuổi) cho rằng tài nghệ nấu ăn của mình xứng đáng với mức giá này, dù quán chỉ có không gian và chỗ ngồi hạn chế. Ông khẳng định mì của mình không hề nhiều dầu hay nhão, mà ngon hơn hẳn so với những nơi khác.

Wu cho biết đã có hơn 10 khách gọi món mì đắt đỏ này, trong đó có người còn mang mì về tận Thượng Hải - cách Hàng Châu khoảng một giờ đi tàu cao tốc. Song, phần lớn người chia sẻ trải nghiệm ăn món này lại là các food blogger (người sáng tạo nội dung về ẩm thực trên nền tảng trực tuyến).

Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi. Một bình luận mỉa mai: "Mì mang từ Hàng Châu đến Thượng Hải chắc chắn sẽ nhũn hết". Người khác so sánh: "Giá còn cao hơn mì bán trong khách sạn sang trọng ở Thượng Hải". Thậm chí có người nói đùa: "Nếu thấy giá này ở quán nhỏ, tôi phải gọi cảnh sát mất".

Hầu hết món ăn trong thực đơn đều có giá trên 2.000 tệ (Ảnh: South China Morning Post).

Một số cư dân mạng còn chia sẻ thực đơn của quán được cho là từ năm 2022, khi món ăn đắt nhất chỉ có giá 68 tệ (khoảng 250.000 đồng). Trước đó vào tháng 6, quán này cũng từng gây chú ý với mức giá cao, khi món cao nhất là 558 tệ (khoảng 2 triệu đồng).

Wu vốn là nhân viên bán hàng, chuyển sang mở quán ăn vào năm 2021. Ban đầu ông thuê đầu bếp, nhưng sau khi người này nghỉ, Wu trực tiếp đứng bếp. Ông cho biết mất 15 phút để chuẩn bị một tô mì và cam kết toàn bộ hải sản đều mua trực tiếp từ chợ hải sản ngay gần quán.

Theo luật sư He Shengting (Công ty Luật Guangdong Guoding), quán ăn này không vi phạm pháp luật bởi đã niêm yết giá và thành phần rõ ràng. Chỉ khi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn mới được coi là trái luật.