Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn, chủ nhân "ngồi trên đống lửa"

"Bây giờ quê tôi chỗ nào cũng ngập, thiệt hại đủ đường. Tôi như "ngồi trên đống lửa" vì không biết trại cá Koi còn giữ được bao nhiêu con. Mưa dai dẳng, nước vẫn dâng, điện thoại sắp tắt nguồn… Cảm giác bất lực lắm", anh Đoàn Tiến, ngụ ở Tuy Hòa, Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khác nhiều hộ dân đang chìm trong biển nước, nhà anh Tiến may mắn không ngập sâu nhưng trại cá Koi - tài sản lớn nhất của gia đình - gần như bị lũ cuốn trôi. Nước dâng quá nhanh khiến toàn bộ khu vực nuôi cá biến thành một hồ nước đục ngầu, lưới chắn bị ngập, đàn cá thất thoát từng giờ.

Lũ về bất ngờ, chủ trại cá Koi lo lỗ hàng trăm triệu đồng (Video: Nhân vật cung cấp).

Trong đoạn video do anh Tiến ghi lại, nước đã vượt lên mặt lưới nhốt cá. Với một số con Koi lớn, giá trị cao, anh buộc phải nhốt tạm vào bao nilon có bơm oxy để cầm cự.

"Cách này chỉ giữ được vài ngày, để lâu cá cũng chết", anh cho biết. Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút gần 7 triệu lượt xem, kèm hàng nghìn bình luận động viên, bày tỏ sự thương cảm trước tổn thất mà chủ nhân đàn cá phải đối diện.

Anh Đoàn Tiến đã kinh doanh cá Koi nhiều năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh Tiến cho biết, gia đình kinh doanh cá Koi nhiều năm, với số lượng lớn. Đợt này, trại nuôi cá ở nhà anh có đến 3.000-4.000 con. Khi mưa lớn kéo dài và có dấu hiệu lũ về, anh đã chuyển cá từ hồ sang lưới tại sân để phòng nước dâng. Nhưng chỉ trong tích tắc, lũ ập đến, ngập 2-3m khiến mọi phương án chống đỡ đều trở nên vô vọng.

"Nước lên nhanh quá, lưới bị tràn, cá trôi đi sạch. Những bao nilon chứa cá lớn cũng nổi lềnh bềnh, giờ không biết còn được bao nhiêu. Tôi ước tính thiệt hại khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng cũng không dám chắc vì phải đợi nước rút mới nắm rõ tình hình", anh thở dài chia sẻ.

Dù vậy, anh Tiến vẫn cố giữ tinh thần lạc quan: "Thiệt hại thì ai cũng có. Nhà tôi mất cá, nhưng còn người còn của. So với những gia đình mất sạch nhà cửa, ruộng vườn, thậm chí mất người thân… thì tôi vẫn còn may mắn. Thương bà con nhiều hơn là thương mình".

Chủ trại cá tiết lộ trại nuôi cá ở nhà anh có đến 3.000-4.000 con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuộc trò chuyện diễn ra vội vã vì điện thoại của anh Tiến sắp cạn pin, điện ở khu vực đã mất nhiều ngày. Nhà anh cùng hàng xóm hiện bị cô lập hoàn toàn giữa vùng lũ.

Trước khi cúp máy, anh vẫn lạc quan nói: "Thôi thì cá trôi đến đâu hay đến đó, giữ được con nào mừng con đó. Quan trọng nhất là mọi người an toàn".