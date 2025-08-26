Hà Nội mưa như trút, tài xế mắc kẹt 3 tiếng, nhích từng mét trên vành đai 3

Ra khỏi nhà từ hơn 7h30 nhưng đến 11h, anh Phan Văn Khánh (làm nghề luật sư, nhà ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, Hà Nội) cùng ô tô của mình vẫn đứng im một chỗ. Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, người đàn ông chỉ di chuyển được khoảng 200m vì đường tắc cứng do mưa ngập.

“Tôi biết đường trên cao tắc nên chỉ dám đi đường dưới. Tuy nhiên, vừa ra đến đường Nguyễn Xiển, tôi thấy cảnh nước ngập mênh mông. Con đường trước mặt như biến thành một dòng sông”, anh Khánh nói.

Theo vị luật sư này, đoạn anh bị mắc kẹt không ngập nhưng phía trước và sau nước dâng cao. Vì vậy, các phương tiện bị chết máy hoặc không dám di chuyển khiến cả một đoạn đường rơi vào cảnh bế tắc.

Đường vành đai 3 tắc cứng khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn (Ảnh: Thắng abc).

Văn phòng của anh Khánh ở đường Nguyễn Huy Tưởng. Qua camera an ninh, anh kiểm tra thấy không có nhân viên nào đến được nơi làm vì chịu chung cảnh ngập lụt.

Đến 11h hơn, người đàn ông này mới thoát được điểm tắc. Tuy nhiên, anh quyết định không đến cơ quan mà lái xe vào một con đường thuộc khu đô thị Đại Kim, lựa chọn vị trí cao để đỗ xe rồi đi bộ về nhà.

"Trời vẫn mưa không dứt, tôi đành quay về vì biết đi đâu cũng không dễ di chuyển trong tình hình thời tiết và điều kiện giao thông hiện nay", anh Khánh chia sẻ.

Dòng xe nhích từng mét trong mưa lớn trưa 26/8 (Ảnh: Vũ Ngọc Duy).

Vì lo sợ bị ngập nên anh Thành quyết định lựa chọn tuyến đường vành đai 3 trên cao để đến Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

"Tôi đi từ Đại lộ Thăng Long đã thấy nhiều đoạn ngập. Đến khoảng 7h30, tôi bắt đầu lên đường vành đai 3 trên cao từ lối lên gần Big C Thăng Long. Song tôi không ngờ, đường lại tắc như vậy. Đến 10h30 tôi mới thoát được và xuống được đường bên dưới để di chuyển về hướng Cổ Nhuế", anh Thành cho hay.

Trong suốt 3 tiếng chờ đợi và nhích từng mét trên đường, anh Thành sốt ruột cập nhật thông tin. Người đàn ông đăng tải một bài viết trên mạng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh tuyến đường vành đai 3 trên cao.

Một lối ra của vành đai 3 bị nghẽn lại vì phía dưới ngập nước (Ảnh: Vũ Ngọc Duy).

Qua những bức ảnh gửi về, anh Thành không khỏi choáng váng khi suốt trục đường vành đai 3 trên cao hướng ra Cầu Thăng Long dòng xe như bất động.

Nhiều tài xế trên các tuyến đường cũng chia sẻ hình ảnh mắc kẹt của mình trên đường. Có người thậm chí đã tìm cách mua đồ ăn, nước uống vì thời gian chờ đợi quá lâu.

Mưa lớn, kéo dài nhiều giờ tại Hà Nội đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tê liệt, ảnh hưởng đến việc đi làm, đi học của người dân Thủ đô.

Chị Phạm Thị Hà (ở phường Định Công) cho biết, hàng ngày chị đi làm bằng xe của cơ quan. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, chị đã nhận được thông báo của tài xế là xe đến muộn hơn so với thường ngày vì "đường ở đâu cũng tắc".

Chị Hà ngồi làm việc tại một hầm đi bộ chờ xe cơ quan tới đón (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"7h tôi định ra khỏi nhà nhưng thấy đồng nghiệp báo là xe còn chưa đến điểm đầu. Đến 8h tôi ra điểm hẹn chờ xe nhưng càng chờ càng mất hút. Vì nhiều việc còn dang dở, tôi phải mở máy ra ngồi ở hầm làm việc, đến 10h thì xe mới đến đón", chị Hà chia sẻ.

Phòng Dự báo Khí tượng Thuỷ văn (Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ) cho biết, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập từ 0,2-0,4m, có nơi trên 0,5m; thời gian duy trì ngập 1-3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn.

Dự báo ngày và đêm 26/8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 150mm. Ngày và đêm 27/8, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.