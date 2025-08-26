Khu đô thị ở Hà Nội ngập trong nước, người dân nghỉ làm chờ nước rút

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, 9h ngày 26/8, tại khu đô thị Geleximco (Lê Trọng Tấn, Hà Nội) nước vẫn chưa rút. Nhiều phương tiện gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

Nhiều phương tiện không thể di chuyển tại khu đô thị Geleximco (Ảnh: NVCC).

Anh Vượng - một người dân tại khu đô thị - nói, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập lụt nặng khi mưa lớn. Trong trận mưa lớn đêm 26/8, tình trạng ngập tiếp tục diễn ra. Sáng nay, anh Vượng phải xin nghỉ làm để chờ nước rút.

Thực tế, khu đô thị Geleximco đã có không ít lần ngập trong biển nước khi mưa lớn. Trước đó, vào ngày 10/9/2024, do ảnh hưởng của bão Yagi, chỉ sau một ngày mưa nặng hạt, các tuyến đường rẽ vào khu này đã bị ngập sâu và chìm trong biển nước suốt cả ngày hôm sau. Khi đó, người dân phải xắn quần lội nước sang đường, nhiều căn liền kề bị ngập sâu trong nước.

Tại một khu đô thị trên địa bàn phường Đại Mỗ, dù nước đã rút bớt nhưng vẫn trong tình trạng ngập (Ảnh: Tâm Nguyên).

Tại khu đô thị Làng Quốc Tế Thăng Long, một số phương tiện đi lên cả vỉa hè để tránh ngập (Ảnh: Quyết Thắng).

Tại khu chung cư MHDI Hoàng Quốc Việt, người dân xắn quần lội nước (Ảnh: Quyết Thắng).

Không chỉ các khu đô thị, không ít khu dân cư tại Hà Nội sáng nay cũng đang ngập sâu trong nước.

Tầng 1 nhà anh Cường ngập sâu trong nước (Ảnh: NVCC).

Anh Trần Cường (phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, sáng nay anh xuống lấy xe để đi làm thì biết được tầng 1 nhà anh bị ngập sâu trong nước. Xe máy của anh bị nước ngập một nửa.

“Sáng nay tôi phải xin nghỉ làm, chờ nước rút mới có thể đi được. Chưa bao giờ khu nhà tôi bị ngập sâu như vậy, còn mất điện. Nhiều người ở công ty tôi cũng vì ngập nước nên phải nghỉ làm”, anh nói.