Bòng khổng lồ "truyền nước" vượt hơn trăm cây số về Hà Nội, khách chờ mua

Chi tiền triệu mua bòng khổng lồ về cúng Tết

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, dọc đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) hàng chục cửa hàng bày bán cây cảnh, hoa, quả…

Tranh thủ cuối tuần, chị Hoa (Vĩnh Tuy, Hà Nội) chạy xe máy lên Tây Hồ đi sắm đồ về trưng Tết. Bắt gặp một cửa hàng bán loại quả giống bưởi, kích thước gấp 4, 5 lần bình thường, màu vàng đẹp, mùi thơm, người phụ nữ dừng lại xem.

Khách hàng mua bòng nhà chị Phương (Ảnh: Trần Thành Công).

Sau khoảng 5 phút được chủ cửa hàng giới thiệu, chị quyết định mua hai quả với giá gần 2 triệu đồng.

“Tôi chưa thấy loại quả này bao giờ, trông rất đẹp, nên quyết định mua về thắp hương ở nhà mình”, chị nói.

Chị Phương, chủ cửa hàng bán loại quả khổng lồ, chia sẻ loại quả được bày bán có tên gọi chính xác là bòng Kỳ Đà, có nguồn gốc từ Tuyên Quang. Những năm gần đây, mặt hàng này được nhiều người yêu thích chọn mua vì kích thước lớn, dáng tròn đầy cùng màu vàng bắt mắt, mùi thơm thoang thoảng.

Theo chị Phương, trong khi các mặt hàng truyền thống như đào, quất có phần chững lại vì sức mua giảm, thì bòng Kỳ Đà lại được nhiều người lựa chọn để làm quà biếu Tết, dâng lên bàn thờ tổ tiên hoặc mang đi lễ chùa, đền đầu năm.

Nhà chị Phương nhập 700 quả bòng khổng lồ về bán dịp Tết (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Giá tiền triệu vẫn đắt khách mua

Đây là năm thứ 5 gia đình chị Phương kinh doanh bòng Kỳ Đà. Nhận thấy sức hút của loại quả này từ những năm trước, Tết năm nay chị nhập về khoảng 700 quả.

Theo chủ cửa hàng, bòng Kỳ Đà được ưa chuộng chủ yếu nhờ hình thức đẹp: Vỏ vàng tươi, căng tròn, tỏa mùi thơm nhẹ. Tuy nhiên, đây không phải là loại quả dùng để ăn mà chủ yếu mang ý nghĩa trưng bày, tâm linh, bởi hương vị không quá đặc sắc.

Chị Phương chia sẻ, giá bòng năm nay hầu như không tăng so với năm ngoái, dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/quả. Những quả to, dáng đẹp, mã có thể lên tới 1 triệu đồng, thậm chí cao hơn tùy kích thước.

“Quả to thì tiền to, quả nhỏ thì tiền nhỏ, chủ yếu nhìn vào mã và dáng”, chị Phương nói.

Mỗi quả bòng nặng từ 4 đến 10kg (Ảnh: Trần Thành Công).

Người phụ nữ cho hay, nhiều khách quen đã gọi đặt hàng từ khi nhà chưa nhập quả về. Những quả lớn, nặng và đẹp nhất thường được khách hỏi mua nhiều và có giá ở mức tiền triệu.

Chủ cửa hàng giải thích, giá thành loại quả này cao, do mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ, đúng dịp Tết Nguyên đán. Trọng lượng lớn khiến số lượng quả trên mỗi cây không nhiều, trong khi khâu vận chuyển lại khá vất vả.

“Từ khoảng tháng 8 Âm lịch, bòng bắt đầu chuyển màu xanh, đến tháng 10 thì chín vàng. Quả càng to, càng nặng, nhiều lá thì giá càng cao, có quả nặng tới 10kg”, chị cho biết.

Để quả đạt kích thước lớn mà vẫn giữ được dáng đẹp, người trồng phải chống cọc, buộc dây hoặc làm võng đỡ ngay từ khi còn trên cây. “Không chống đỡ thì quả to không trụ nổi”, chị nói thêm.

Nhà vườn luôn cẩn thận giữ cuống tươi tốt, không bị gãy (Ảnh: Trần Thành Công).

Việc vận chuyển bòng cũng không hề đơn giản. Mỗi đợt, chị chỉ lấy hàng từng chuyến, cách nhau vài ngày, chở bằng xe tải lớn và sắp xếp cẩn thận để tránh dập cuống.

“Cuống rất quan trọng, nhiều người mua chỉ thích cuống xanh, đẹp. Đây là cuống thật, không bao giờ có chuyện làm giả”, chị khẳng định.

Với hàng loại A, tiêu chuẩn được đặt ra rất khắt khe: Mã quả đẹp, vỏ đều màu, không trầy xước, không nám, không bị ong châm và có kích thước lớn. Trung bình mỗi quả nặng từ 4 đến 10kg.

Theo kinh nghiệm nhiều năm bán hàng, chị Phương cho biết cao điểm mua sắm thường rơi vào giai đoạn sau ngày ông Công ông Táo. Khách hàng chủ yếu là các gia đình có điều kiện, đa phần mua từ hai quả trở lên.

Để quả tươi, chủ cửa hàng dùng ống nhựa đựng nước cắm ở phần cuống, và phun nước dưỡng ẩm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Để giữ bòng luôn tươi đẹp, mỗi ngày chị đều thay nước cho cuống và xịt phun nhẹ giữ ẩm. Nhờ vậy, quả có thể trưng suốt dịp Tết, thậm chí kéo dài 15-20 ngày sau.

Dù mới mở bán, và nhập gần 1000 quả bòng khổ lồ nhưng chị Phương không lo lắng việc ế hàng, vì nhiều khách quen đã hỏi và đặt trước, hẹn đến xem và chọn trực tiếp để có quả đẹp nhất mang về dâng gia tiên ngày Tết.