Giới thượng lưu ở Dubai tưởng nhầm tên lửa từ Iran bị đánh chặn là pháo hoa

Cuộc sống ngày cuối tuần vào cuối tháng 2 ở Dubai vẫn như thường lệ. Câu lạc bộ trên bãi biển ở đảo Palm Jumeirah chật kín người. Dòng người mua sắm nhộn nhịp diễn ra trong trung tâm thương mại Dubai Mall.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân và khách quốc tế vẫn tận hưởng cuộc sống sang chảnh, chia sẻ ảnh lên Instagram. Thành phố dường như không hề hấn. Bầu trời trong xanh, mặt biển phẳng lặng. Nhưng bên kia Vịnh, cuộc xung đột lớn ở khu vực kể từ sau chiến tranh Iraq năm 2003 đang leo thang.

Cuộc sống thường nhật của người dân ở Dubai trước khi một số điểm đến bị trúng tên lửa của Iran (Ảnh: Koenigralph).

Trong khi tên lửa Mỹ và Israel được phóng đi, không phận nhiều nơi ở Trung Đông bị đóng cửa, Dubai vẫn duy trì dáng vẻ bình thường của một điểm đến được giới thượng lưu ưa chuộng.

Suốt nhiều năm, thành phố luôn quảng bá hình ảnh là nơi trú ẩn của dòng vốn và sự ổn định, tách biệt khỏi cơn bãi chính trị xảy ra ở những quốc gia láng giềng. Nhưng hình ảnh này cũng bị phá vỡ khi đêm xuống.

Đó là thời điểm tên lửa Iran cùng máy bay không người lái được phóng đi, hướng về các quốc gia vùng Vịnh. Hệ thống phòng không ở UAE cũng như Qatar, Saudi Arabia và Bahrain lập tức kích hoạt. Các tên lửa đánh chặn xé toạc bầu trời đêm.

Lúc này, nhiều khách quốc tế và người dân bàng hoàng. Họ bị bất ngờ. Không có còi báo động không kích. Những cư dân có số điện thoại địa phương nhận được cảnh báo từ chính quyền, thì những người khác không biết điều gì đang xảy ra.

"Ban đầu tôi tưởng là pháo hoa", chị Natalia Veremeenko, người đang lưu trú gần khách sạn 5 sao Fairmont The Palm, cho biết. Lối vào khách sạn này đã bốc cháy sau một vụ được cho là do drone (máy bay không người lái) tấn công.

Sau đó, đám đông vẫn tụ tập quanh đài phun nước bên ngoài Dubai Mall để xem chương trình nhạc nước như thường lệ. Nhưng không khí này chẳng kéo dài bao lâu.

Những cột khói đen đặc cũng bốc lên từ khu vực cảng Jebel Ali Port. Đây vốn là cảng bận rộn thứ 9 thế giới và lớn nhất Trung Đông. Tương tự, một trong những trung tâm giao thông hành khách quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới - sân bay quốc tế Dubai bị hư hại với cột khói đen bốc lên.

Hành khách hoảng sợ, di chuyển giữa sân bay quốc tế Dubai ngập khói lửa (Video: CNN).

Hình ảnh ghi tại bên trong nhà ga tại sân bay quốc tế Dubai được CNN xác minh cho thấy, khói bốc lên ở những hành lang, nền đất là các mảnh vỡ, còn hành khách phải hốt hoảng di chuyển.

Hiện Dubai là trung tâm thương mại và du lịch lớn nhất Trung Đông. Đáng chú ý, sân bay quốc tế Dubai là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, phục vụ hơn 90 triệu lượt khách mỗi năm. Đây cũng là căn cứ chính của hãng hàng không Emirates.

Hãng hàng không quốc tế này hiện tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đi và đến Dubai cho tới 15h ngày 2/3 (theo giờ địa phương). Các sân bay của UAE đã khẳng định vị thế là những nút giao quan trọng cho các chuyến bay nối chuyến trên toàn thế giới.

Cảnh tượng bên trong sân bay quốc tế Dubai ngập khói (Ảnh: X).

Những điểm đến nổi tiếng khác ở Dubai như biểu tượng hình cánh buồm Burj Al Arab - nơi được xem là địa danh dễ nhận diện nhất của thành phố, bị mảnh vỡ drone rơi trúng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có chủ ý nhắm vào các khách sạn và địa danh tại UAE vốn là nguồn thu quan trọng hay không.

Đối với UAE, các cuộc tấn công này đánh dấu một vết rạn hiếm hoi trong hình ảnh “thân thiện với kinh doanh” mà các quốc gia vùng Vịnh đã dày công xây dựng. Phần lớn cư dân Dubai là người nước ngoài, bị thu hút bởi lời hứa về an toàn và thuế thấp.

Cảng Jebel Ali Port ở Dubai đã bị mảnh vỡ từ một tên lửa Iran bị đánh chặn rơi trúng (Ảnh: EPA).

Bạo lực đã phá vỡ danh tiếng của vùng Vịnh như một nơi trú ẩn an toàn cho du lịch hạng sang, kinh doanh và người nước ngoài. Các hãng hàng không lớn, bao gồm Emirates và Etihad, đã tạm ngừng hoạt động, dẫn đến việc hủy chuyến bay hàng loạt khiến hàng nghìn hành khách trên toàn thế giới bị mắc kẹt.

Không phận khu vực hiện vẫn bị đóng cửa phần lớn, làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn giao thông toàn cầu.