Giáo viên phát “phiếu bé ngoan” cho chiến sĩ dọn dẹp sau lũ

Mới đây, sau khi hoàn tất việc dọn dẹp tại Trường Mầm non 19/5 (tỉnh Thái Nguyên), anh Trần Trùng Dương cùng đồng đội bất ngờ được các cô giáo phát "phiếu bé ngoan" ngay giữa sân trường.

“Chúng tôi rất bất ngờ, ai cũng bật cười, cảm giác như trở về tuổi thơ, được động viên sau những ngày dài vất vả”, chiến sĩ Trần Trùng Dương chia sẻ với Dân trí.

Các chiến sĩ bật cười khi nhận được "phiếu bé ngoan" từ cô giáo mầm non (Video: Nhân vật cung cấp).

Anh Dương, quê Quảng Trị, hiện công tác tại Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô). Ngày 8/10, anh cùng 65 chiến sĩ khác nhận lệnh khẩn trương di chuyển lên Thái Nguyên để hỗ trợ người dân trong bão lũ.

“Khi nghe tin nhiều khu dân cư bị cô lập, chúng tôi chỉ mong nhanh chóng có mặt để giúp bà con”, anh Dương kể.

Trưa cùng ngày, đoàn công tác tới Thái Nguyên. Công việc đầu tiên là dùng thuyền vào vùng ngập sâu để cứu trợ lương thực và đưa người dân mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Nhìn cảnh nhà ngập trong nước, có nơi nước dâng tới nóc, người dân ngồi co ro trên mái nhà kêu cứu, tôi thấy thương vô cùng”, anh nhớ lại.

Suốt nhiều ngày liền, anh Dương và đồng đội đi khắp nơi cứu trợ. Khi nước bắt đầu rút, anh cùng 25 chiến sĩ được điều động về hỗ trợ dọn dẹp tại các khu vực ngập lụt, trong đó có Trường Mầm non 19/5.

Các cô giáo phát "phiếu bé ngoan" cho chiến sĩ tham gia hỗ trợ dọn dẹp trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi có mặt tại trường từ ngày 10/10", nam chiến sĩ cho hay.

Ngôi trường vốn rộn ràng tiếng cười trẻ thơ, giờ chỉ còn lại bùn đất phủ kín, bàn ghế đổ ngổn ngang, đồ chơi vương vãi khắp sân, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ba ngày liên tiếp, từ sáng sớm đến tối muộn, các chiến sĩ rửa bùn, lau sàn, kê lại bàn ghế, sắp xếp lại đồ chơi để trường sớm đón các bé trở lại.

“Ai cũng mệt, nhưng nghĩ đến việc cô và các con sớm có trường học sạch sẽ, chẳng ai nề hà”, anh Dương nói.

Các chiến sĩ ăn ngủ tập trung tại Nhà hát Thái Nguyên, sáng sớm lại ra trường dọn dẹp, tối muộn mới trở về. “Còn nhiều nơi cần giúp, nên ai nấy đều tranh thủ từng phút”, anh chia sẻ.

Đến ngày 13/10, khi công việc hoàn tất, anh Dương cùng đồng đội chuẩn bị rời đi thì được các cô giáo bất ngờ phát “phiếu bé ngoan” ngay giữa sân trường. “Chúng tôi bật cười, nhưng thật sự xúc động. Một tấm phiếu nhỏ thôi mà thấy ấm lòng vô cùng, như được tiếp thêm động lực sau những ngày dài dầm mưa, lội bùn”, anh nói.

Cô Trần Thị Hương Giang - giáo viên Trường Mầm non 19/5, người phát “phiếu bé ngoan” cho các chiến sĩ - chia sẻ, việc phát “phiếu bé ngoan” cho các chiến sĩ là cách nhỏ để gửi lời cảm ơn tới những người đã không quản vất vả, hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau lũ.

Cô Giang cho biết, sau trận mưa lớn, trường ngập sâu tới 1,7m, bùn đất phủ kín từ sân cho tới từng ngóc ngách trong lớp. Đồ chơi, bàn ghế, sách vở đều ngập trong bùn, nhiều đồ dùng học tập bị hư hỏng hoàn toàn.

“Lúc đó, chính nhà chúng tôi cũng đang ngập sâu, nên đành chờ nước rút mới có thể tới trường dọn dẹp”, cô kể.

Các chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp trường sau nhiều ngày ngập trong nước (Ảnh: Thành Đông).

“Khi trở lại, nhìn khung cảnh tan hoang mà thật sự xót xa”, cô Giang nhớ lại.

Trong đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 10, Thái Nguyên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất miền Bắc. Nước dâng cao bất ngờ khiến nhiều khu vực trung tâm thành phố bị cô lập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Hàng loạt trường học, công trình công cộng ngập sâu trong nước. Riêng Trường Mầm non 19/5, nằm ngay trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng.

“Những ngày ấy, chúng tôi vừa dọn ở trường vừa dọn nhà, bùn ngập đến đầu gối, đồ đạc hư hại nhiều lắm, làm việc từ sáng đến khuya, có hôm ngẩng lên đã là 2h. Khi các chú cơ động đến hỗ trợ, thật sự như được tiếp thêm sức mạnh”, cô Giang xúc động nói.

Trong quá trình cùng dọn dẹp, nhiều đồ đạc bị bùn đất vùi lấp, có những việc mà sức phụ nữ không thể làm nổi. Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ cơ động, công việc nhanh chóng hoàn tất, trường dần trở lại diện mạo sạch sẽ, khang trang hơn.

Các chiến sĩ rất thích thú khi được nhận "phiếu bé ngoan" từ cô giáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Lúc dọn lớp, chúng tôi tình cờ nhặt được một tập phiếu bé ngoan còn khô. Thấy vậy, các cô nảy ra ý tưởng tặng các chú chiến sĩ như một món quà nhỏ”, cô Giang kể.

Sau cơn lũ, Thái Nguyên vẫn đang từng bước khắc phục hậu quả. Người dân, giáo viên và học sinh vẫn miệt mài dọn dẹp, sửa sang lại mái nhà, lớp học. Bằng những nụ cười mộc mạc, người dân Thái Nguyên và những người lính đang cùng nhau vượt qua những ngày nước lớn, ổn định lại cuộc sống.