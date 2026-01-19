Kiếm hơn 1 tỷ đồng nhờ nghề dạy đi xe đạp

Lý, một học viên cao học tại Trung Quốc đã thu về 270.000 NDT (tương đương với hơn 1 tỷ đồng) chỉ trong hai năm nhờ dạy hàng trăm người lớn và trẻ em học đi xe đạp.

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ nghề dạy đi xe đạp (Ảnh: SCMP).

Anh hiện là nghiên cứu sinh năm ba ngành giáo dục thể chất tại Đại học Thể thao Thượng Hải (SUP). Anh cho biết vài năm trước, anh cùng một người bạn nhận thấy nhu cầu học đi xe đạp ngày càng lớn và quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, người bạn sớm rút lui sau khi tìm được công việc ổn định tại Thượng Hải.

Sau khi trúng tuyển vào SUP, Lý tận dụng thời gian rảnh để mở lớp dạy đi xe đạp. Anh đăng tải các video hướng dẫn trên mạng xã hội và chỉ sau hai tháng đã nhận được đơn hàng đầu tiên.

Lý thường lựa chọn những địa điểm rộng rãi, gần nơi ở của khách hàng để tổ chức buổi học. Anh cung cấp gói “cam kết thành công” với mức phí 800 NDT (hơn 3 triệu đồng), đảm bảo học viên có thể tự đi xe đạp sau khi hoàn thành khóa học.

Lý hiện là nghiên cứu sinh năm ba ngành giáo dục thể chất tại Đại học Thể thao Thượng Hải (Ảnh: SCMP).

Học viên là người lớn sẽ tham gia 2 buổi học, mỗi buổi kéo dài từ 1,5 đến 2 giờ. Học viên là trẻ em thường cần nhiều buổi hơn do thời lượng mỗi buổi ngắn hơn, phù hợp với thể lực.

Đến nay, Lý đã dạy cho khoảng 700 người, với độ tuổi từ 4 đến 68. Phần lớn học viên nằm trong nhóm 20–30 tuổi, trong đó 70% là nữ. Anh thừa nhận bản thân không ngờ thị trường lại có nhu cầu lớn đến vậy.

“Một bộ phận khách hàng học đi xe đạp để thuận tiện hơn trong việc đi làm. Một số khác có nhu cầu cấp thiết, chẳng hạn công ty tổ chức hoạt động gắn kết tinh thần giữa các nhân sự liên quan đến đạp xe, buộc nhân viên phải nhanh chóng thành thạo kỹ năng”, anh nói.

Một nữ học viên chia sẻ cô quyết định học đi xe đạp để hoàn thiện kỹ năng mà cô tiếc nuối suốt nhiều năm.

“Khi còn nhỏ, tôi luôn đi bộ đến trường và không có cơ hội học đi xe đạp. Năm ngoái, khi thấy con gái tập đi xe, tôi bắt đầu mong muốn được trải nghiệm điều này”, cô nói.

Sau chưa đầy một giờ học, cô đã tự đi được xe.

“Con ơi, mẹ đi xe đạp được rồi!”, cô gọi điện cho con gái ngay sau buổi học để chia sẻ niềm vui.

Lý thường chọn những con đường thông thoáng, ít xe cộ qua lại để dạy đạp xe (Ảnh: SCMP).

Anh Lý chia sẻ với nền tảng chuyên môn về giáo dục thể chất, anh có thể nhanh chóng xác định điểm yếu của từng học viên.

“Chỉ sau khoảng 10 phút quan sát và hướng dẫn, tôi có thể ước lượng thời gian cần thiết để họ làm chủ kỹ năng. Trong nhiều trường hợp, họ học nhanh hơn dự đoán”, anh nói.

Bên cạnh đó, anh đánh giá sự kiên nhẫn và khả năng khích lệ tinh thần là lợi thế quan trọng.

“Nhiều người sợ đi xe đạp vì ám ảnh từ những lần ngã trong quá khứ. Tôi thường trò chuyện để giúp họ vượt qua rào cản tâm lý này”, Lý chia sẻ.

Dự kiến tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6 tới, Lý cho hay anh sẽ tiếp tục hoàn thiện phương pháp giảng dạy và mở rộng hoạt động tại TP Thượng Hải cũng như các tỉnh lân cận như Chiết Giang và Giang Tô ở miền đông Trung Quốc.