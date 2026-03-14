Gia đình Trung Quốc thức trắng đêm bới 10 tấn rác tìm 1kg vàng

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, một cô gái ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vô tình vứt túi đựng vàng miếng và vàng trang sức nặng hơn 1kg vào thùng rác. Sau 3 tiếng, người phụ nữ tá hoả gọi điện cho cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện, nhân viên công ty môi trường đô thị đã thu gom toàn bộ rác để chuyển tới nhà máy xử lý chất thải.

Các xe rác được chặn lại để gia đình tìm kiếm (Ảnh: SN).

Nhận được thông tin, gia đình đến nhà máy xử lý rác, nghi ngờ số vàng nằm trong xe số 3.

8 thành viên trong nhà bới 10 tấn rác từ 19h hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau.

"Suốt đêm, chúng tôi không dám chợp mắt. Lúc mệt quá, các thành viên ngồi nghỉ ngơi tại chỗ vài tiếng rồi tiếp tục bới rác", đại diện gia đình nói.

Nhìn số lượng rác khổng lồ bốc mùi hôi thối, mọi người khá mệt mỏi, nghĩ không còn hy vọng. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng gia đình tìm được số vàng trị giá 1,5 triệu nhân dân tệ (5,7 tỷ đồng).

Đến nay, gia đình đã bán bớt một phần vàng để tránh những tình huống vứt nhầm như vừa qua.

"Trải qua sự việc thót tim, chúng tôi không dám giữ nhiều vàng trong nhà nữa", cô gái bày tỏ.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình tìm kiếm số vàng.

Vứt nhầm vàng không phải là chuyện hiếm gặp ở Trung Quốc. Cách đây vài năm, một nhân viên cửa hàng bán đồ trang sức ở Quảng Tây, Trung Quốc vô tình vứt hộp đựng 22 chiếc vòng tay vàng ra lề đường.

Trong lúc nhặt rác, một người phụ nữ phát hiện chiếc hộp bị vứt bỏ. Về nhà, mở hộp ra, bà nhìn thấy 22 chiếc vòng tay bằng vàng trị giá 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng). Theo lời khuyên của con trai, bà trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Cảnh sát địa phương đã trích xuất dữ liệu camera giám sát, lần theo các dấu vết trên hộp. Sau 1 tiếng, họ tìm thấy chủ nhân của chiếc hộp là cô Vỹ - chủ cửa hàng trang sức.