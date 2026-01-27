Vứt nhầm vé số trúng 50 triệu đồng, người phụ nữ ở Tây Ninh lục thùng rác

Thông tin được anh Lê Minh Triết - chủ một đại lý vé số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - chia sẻ, sau khi trực tiếp làm thủ tục đổi thưởng cho khách vào ngày 21/1.

Tờ vé số nói trên thuộc đài Bến Tre, mở thưởng ngày 20/1, có dãy số 00409 trúng giải phụ đặc biệt (giải an ủi) trị giá 50 triệu đồng, chưa khấu trừ thuế.

Theo anh Triết, khi khách hàng mang vé đến đổi thưởng, tờ vé đã cũ, nhàu nát và có nhiều nếp gấp.

Anh kể, chủ nhân của tấm vé là một phụ nữ còn khá trẻ, mua vé số của nhiều đài khác nhau. Trong lúc dò kết quả, do không kiểm tra kỹ, chị không phát hiện mình trúng giải nên đã vô tình bỏ tờ vé vào sọt rác.

Đến khi người bán vé số quay lại thông báo có vé trúng thưởng, người phụ nữ này mới tá hỏa kiểm tra lại. Rất may, sau khi lục tìm trong thùng rác, chị vẫn tìm được tờ vé số và tình trạng vé còn đủ điều kiện để lĩnh thưởng.

“Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ. Vé số đã bị bỏ vào thùng rác mà vẫn được tìm lại thì đúng là quá may mắn”, anh Lê Minh Triết chia sẻ.

Tờ vé số nhàu nát trúng 50 triệu đồng (Ảnh: Đại lý cung cấp).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, người trúng thưởng đã nhận toàn bộ giải thưởng bằng tiền mặt tại đại lý.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít dân mạng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước tình huống trên, đồng thời gửi lời chúc mừng đến chủ nhân tờ vé may mắn. Nhiều người chơi xổ số cũng xem đây là lời nhắc nhở cần dò kỹ kết quả trước khi bỏ vé, tránh những tiếc nuối không đáng có.

Thực tế, những sự việc tương tự từng xảy ra trước đó. Năm 2013, dư luận từng xôn xao trước trường hợp một người đàn ông ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) suýt mất trắng số tiền trúng giải vì lầm tưởng mình không trúng.

Theo thông tin thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1972) mua 2 tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Sau khi nhờ vợ dò kết quả và nghe thông báo không trúng, anh Hải đã vội vàng vứt một tờ vé vào đống rác rồi châm lửa đốt, tờ còn lại thì vo tròn và ném ra đường.

Chỉ ít phút sau, người bán vé số quay lại báo tin cả hai tờ vé số đều trúng giải nhất, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng. Cả gia đình lập tức đi tìm vé trong hoảng hốt. Kết quả, một tờ vé số bị rách nhưng chưa tách rời được tìm thấy trong đám cỏ, còn tờ vé kia đã cháy thành tro, không thể cứu vãn.

Sau đó, một đại lý vé số tại Long An đã tiếp nhận tờ vé số rách để làm thủ tục đổi thưởng, do vé vẫn còn nguyên dãy số và có khả năng được công ty xổ số chấp thuận chi trả.