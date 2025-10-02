10 giây dông lốc cuốn bay nóc nhà ở Hải Phòng, chủ nhà xem lại vẫn run
(Dân trí) - Bé lớn học lớp 2 gọi điện báo cho cha về việc nhà bay mất nóc, giọng run và hoảng loạn, anh Tân vội vã chạy về nhà ở xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) để kiểm tra. Trước mặt anh là quang cảnh tan hoang.
Trận dông lốc bất ngờ xảy ra vào chiều 29/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến hơn 30 nhà dân ở xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) bị tốc mái. Gia đình anh Nguyễn Văn Tân là một trong số đó.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tân cho biết hai vợ chồng đều đi làm xa tại Hải Dương, cách nhà khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy. Thời điểm cơn dông lốc xảy ra, trong nhà chỉ có bà nội (mẹ ruột anh Tân) cùng 3 cháu nhỏ.
Camera an ninh của gia đình kịp ghi lại cảnh tượng hỗn loạn đúng lúc dông lốc ập tới. Khi đó, con gái út của anh Tân thấy ngoài trời gió mạnh nên biết mở cửa chạy vào nhà. Bà nội cũng kịp chạy theo cháu. Khi bà vừa khép cửa, gió mạnh và xoáy ập tới, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.
Hình ảnh từ camera cho thấy, toàn bộ phần mái ngói của nhà bếp và nhà chính đều bị bay hết. Nền đất rung chuyển còn các vật dụng trong nhà cũng bay tứ tung.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này khiến 4 bà cháu đều sợ hãi. Nhưng may mắn bà nội kịp đưa các cháu vào phòng trú ẩn an toàn nên không ảnh hưởng tới tính mạng.
Cơn dông lốc chỉ kéo dài hơn 10 giây nhưng để lại quang cảnh đổ vỡ tan hoang. Bé lớn nhà anh Tân đang học lớp 2 vì quá hoảng loạn đã gọi điện báo cho bố về nhà gấp.
"Trong điện thoại, giọng con run lên và nói nhà bị bay mất nóc. Tôi chỉ kịp trấn an để con bình tĩnh trở lại, rồi vội thu xếp công việc về nhà ngay", anh Tân nói.
Theo chia sẻ của người đàn ông 34 tuổi, trận dông lốc quét qua khiến căn nhà 3 gian lợp ngói cũ gần như bị tốc hết mái, phần tường gạch cũng bị đổ. Đồ đạc bị va đập ngổn ngang. Anh sửa tạm những món đồ còn dùng được. Tổng chi phí sửa chữa ban đầu khoảng hơn 20 triệu đồng.
"Sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận dông lốc nào kinh hoàng như vậy. Những nhà hàng xóm xung quanh cũng thiệt hại đáng kể. Có người còn bị gạch bay vào và gãy tay. Khi xem lại video, tôi vẫn run và lo lắng. Nhà tôi chỉ bị thiệt hại về của còn mọi người vẫn bình an. Đó là điều may mắn nhất", anh nói.
Ngày 1/10, anh chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ video nhận về hàng trăm nghìn lượt xem với lượng tương tác cao. Anh bất ngờ vì nhiều người quan tâm, chia sẻ và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.
Trước đó vào chiều 29/9, theo chính quyền xã Vĩnh Hải, do ảnh hưởng của bão số 10 gây dông lốc xoáy, nhiều nhà dân trên địa bàn bị ảnh hưởng.
Theo thống kê sơ bộ ban đầu, tính tới 15h ngày 29/9, toàn xã có hơn 10 cột điện bị gãy đổ, 2 cột điện chiếu sáng bị gãy, hơn 30 nhà dân bị tốc mái tôn, mái ngói.
Sau khi dông lốc tan, chính quyền địa phương cử lực lượng chức năng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.