10 giây dông lốc cuốn bay nóc nhà ở Hải Phòng, chủ nhà xem lại vẫn run

Trận dông lốc bất ngờ xảy ra vào chiều 29/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến hơn 30 nhà dân ở xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) bị tốc mái. Gia đình anh Nguyễn Văn Tân là một trong số đó.

Dông lốc cuốn bay nóc ở Hải Phòng, chủ nhà xem lại video run cầm cập

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tân cho biết hai vợ chồng đều đi làm xa tại Hải Dương, cách nhà khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy. Thời điểm cơn dông lốc xảy ra, trong nhà chỉ có bà nội (mẹ ruột anh Tân) cùng 3 cháu nhỏ.

Camera an ninh của gia đình kịp ghi lại cảnh tượng hỗn loạn đúng lúc dông lốc ập tới. Khi đó, con gái út của anh Tân thấy ngoài trời gió mạnh nên biết mở cửa chạy vào nhà. Bà nội cũng kịp chạy theo cháu. Khi bà vừa khép cửa, gió mạnh và xoáy ập tới, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.

Hình ảnh từ camera cho thấy, toàn bộ phần mái ngói của nhà bếp và nhà chính đều bị bay hết. Nền đất rung chuyển còn các vật dụng trong nhà cũng bay tứ tung.

Dông lốc bất ngờ ập tới (Ảnh cắt từ clip).

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này khiến 4 bà cháu đều sợ hãi. Nhưng may mắn bà nội kịp đưa các cháu vào phòng trú ẩn an toàn nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

Cơn dông lốc chỉ kéo dài hơn 10 giây nhưng để lại quang cảnh đổ vỡ tan hoang. Bé lớn nhà anh Tân đang học lớp 2 vì quá hoảng loạn đã gọi điện báo cho bố về nhà gấp.

"Trong điện thoại, giọng con run lên và nói nhà bị bay mất nóc. Tôi chỉ kịp trấn an để con bình tĩnh trở lại, rồi vội thu xếp công việc về nhà ngay", anh Tân nói.

Theo chia sẻ của người đàn ông 34 tuổi, trận dông lốc quét qua khiến căn nhà 3 gian lợp ngói cũ gần như bị tốc hết mái, phần tường gạch cũng bị đổ. Đồ đạc bị va đập ngổn ngang. Anh sửa tạm những món đồ còn dùng được. Tổng chi phí sửa chữa ban đầu khoảng hơn 20 triệu đồng.

"Sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận dông lốc nào kinh hoàng như vậy. Những nhà hàng xóm xung quanh cũng thiệt hại đáng kể. Có người còn bị gạch bay vào và gãy tay. Khi xem lại video, tôi vẫn run và lo lắng. Nhà tôi chỉ bị thiệt hại về của còn mọi người vẫn bình an. Đó là điều may mắn nhất", anh nói.

Ngày 1/10, anh chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ video nhận về hàng trăm nghìn lượt xem với lượng tương tác cao. Anh bất ngờ vì nhiều người quan tâm, chia sẻ và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.