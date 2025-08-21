Gia đình cầu thủ Duy Mạnh phát kem miễn cho người xem diễu binh

Người dân thích thú nhận kem cờ đỏ sao vàng khi chờ xem diễu binh (Video: Cẩm Tiên - Hồng Hạnh - Trần Thành Công).

15h ngày 21/8, dòng người từ khắp nơi đổ về các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình ngày một đông chờ xem tập luyện diễu binh. Dọc các tuyến phố trang hoàng cờ hoa rực rỡ, âm thanh các bản hùng ca vang lên qua hệ thống loa phát thanh càng khiến không khí thêm rạo rực.

Ông Nguyễn Hữu Thành, một người dân sinh sống trên phố Nguyễn Thái Học cho biết đang rất hào hứng chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng các đội hình diễu binh, diễu hành đi qua. “Không khí tuyệt vời đúng tinh thần của ngày Tết độc lập”, ông Thành nói.

Người dân xếp hàng chờ nhận kem miễn phí tại nhà Duy Mạnh - Văn Quyết (Ảnh: Hồng Hạnh).

Trước ngôi nhà của cầu thủ Duy Mạnh - Văn Quyết trên phố Nguyễn Thái Học, gia đình tổ chức phát kem, nước uống miễn phí cho người dân. Đông đảo người dân đã có mặt nhận những món quà tiếp sức của gia đình để chờ đợi xem diễu binh.

Quỳnh Anh thân thiện phát kem cho mọi người (Ảnh: Trần Thành Công).

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh và chị gái Huyền Mi - vợ cầu thủ Văn Quyết liên tục phát kem miễn phí cho hàng trăm người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh tối cùng ngày. Trong những người chờ đợi, ngoài các em nhỏ có không ít các cặp vợ chồng lớn tuổi.

Nhiều người hâm mộ xin chụp ảnh cùng Quỳnh Anh, cô đáp lại bằng nụ cười thân thiện và không ngần ngại tạo dáng.

Dù dòng người khá đông, Quỳnh Anh cùng chị gái vẫn nhiệt tình trao từng que kem với thái độ niềm nở, không một chút mệt mỏi.

Dù là vợ cầu thủ nổi tiếng, Quỳnh Anh rất niềm nở trò chuyện với người dân đến nhận kem (Ảnh: Hồng Hạnh)

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng - người quen của gia đình cầu thủ Duy Mạnh - cho biết, việc phát kem và sticker cờ đỏ sao vàng đã được lên kế hoạch từ lâu. Khi nhận được lời đề nghị hỗ trợ, chị đồng ý tham gia vì nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa, hoà vào không khí mừng 80 năm thành lập nước.

“Chiều 21/8, chúng tôi phát 500 chiếc kem và hàng trăm sticker cờ đỏ sao vàng, nhiều thùng thạch trái cây. Nhìn thấy bà con hồ hởi đón nhận, tôi rất vui và xúc động. Dự kiến đến ngày 2/9, chúng tôi sẽ có thêm các hoạt động khác, mọi người cùng chờ nhé”, chị Hồng nói.

Chị Hồng phát bánh kẹo cho các em nhỏ đi xem diễu binh (Ảnh: Trần Thành Công).

Bà Lê Thị Lan - mẹ cầu thủ Duy Mạnh - cùng cháu trai đi phát thạch tới tay nhiều người dân ngồi chờ xem hợp luyện.

Bà cho biết, kế hoạch phát đồ ăn nhẹ và kem đã được các con lên từ trước nhưng một cách cảm ơn, tri ân đến tất cả mọi người. Mong rằng những món quà nhỏ bé nhưng đầy tình cảm gửi tới mọi người trước thềm 2/9.

Con trai Duy Mạnh cũng phụ giúp phát đồ ăn, bánh kẹo cho mọi người (Ảnh: Trần Thành Công).

“Chứng kiến mọi người người mặc áo cờ đỏ sao vàng, phố phường rợp màu rực rỡ, tôi tự hào là người Việt Nam, biết ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để thế hệ hôm nay có cuộc sống hoà bình”, bà Lan nói.

Nhận chiếc kem từ gia đình Duy Mạnh, chị Mai (phường Định Công, Hà Nội) tươi cười chia sẻ, chị đã có mặt từ 13h để chờ xem buổi diễn tập. Giữa không khí nóng oi ả và đông người, việc được phát kem miễn phí khiến chị thấy vô cùng dễ chịu.

“Gia đình Duy Mạnh rất thân thiện. Cầm que kem mát lạnh trên tay, vừa thưởng thức vừa hòa mình vào không khí náo nức, tôi cảm thấy rất thích thú. Một món quà nhỏ nhưng mang lại sự quan tâm, khiến thời gian chờ đợi trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn”, chị Mai bày tỏ.