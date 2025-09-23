Gặp thầy dạy cấp 2 nhặt phế liệu trên phố, học trò khóc nghẹn

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hội ngộ bất ngờ của học trò với người thầy giáo cũ sau 15 năm xa cách, thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem.

Video nhận về lượng tương tác cao với rất nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng diễn ra trong hoàn cảnh không ai ngờ tới.

Vô tình gặp thầy dạy toán cấp 2 nhặt phế liệu trên phố, học trò khóc nghẹn (Nguồn video: Trần Phước Thiện).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Phước Thiện, 28 tuổi, xác nhận bản thân là người học trò xuất hiện trong video, bên thầy giáo của mình.

Giữa tháng 9 vừa qua, anh Thiện (sống ở TPHCM) về thăm quê nhà ở Cần Thơ. Trong một buổi tối khi di chuyển trên đường, anh vô tình nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang lúi húi đứng nhặt ve chai.

Thấy bóng dáng người này rất quen thuộc, anh sững người, dừng lại vài giây, rồi vỡ òa khi nhận ra đây chính là thầy Hùng - thầy giáo dạy môn toán hồi lớp 8 của mình.

“Ban đầu, tôi không dám chắc có phải thầy hay không. So với những gì trong ký ức của tôi, nhìn thầy gầy gò và ốm hơn trước rất nhiều. Khi lại gần chào thầy, những cảm xúc thuở học trò bỗng nhiên ùa về”, anh Thiện xúc động nhớ lại.

Anh Thiện xúc động khi gặp lại thầy giáo cũ trên đường phố trong một hoàn cảnh đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghe thấy tiếng người học trò năm nào cất lời chào, thầy Hùng ngẩng đầu lên nhìn. Dù đã 15 năm xa cách, thầy giáo vẫn nhận ra học sinh cũ của mình. Tuy nhiên, cả hai đều không mường tượng được rằng, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Vì hoàn cảnh gia đình, người thầy nay gần 70 tuổi phải bán căn nhà cũ trước kia. Khoản lương hưu dùng cho tuổi già cũng mang đi trả nợ. Đến giờ, thầy và vợ thuê tạm một căn phòng nhỏ ở Cần Thơ, sống nương tựa vào nhau bằng nghề lượm ve chai trên phố để mưu sinh qua ngày và kiếm tiền chữa bệnh.

Anh Thiện xúc động khi thấy thầy vẫn nhận ra mình. Người học trò càng nghẹn ngào hơn khi nghe kể về hoàn cảnh sống hiện tại của thầy. Khi biết hai thầy cô đều chưa kịp ăn uống dù đã tối muộn, anh vội vã đi mua 2 suất ăn, mời thầy ăn tạm.

Nhớ về kỷ niệm với thầy giáo cũ, anh Thiện cho biết, thầy Hùng là một trong những giáo viên khiến anh ấn tượng mãi. Thầy là người dạy anh môn Toán hồi lớp 8. Thời điểm đó, anh thường tới nhà thầy để học thêm.

Trong khi các thầy cô trong trường đều không quá vất vả, thì thầy Hùng chỉ có chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất để đi lại. Dù hoàn cảnh còn nhiều chật vật, nhưng thầy là người lạc quan, luôn tràn đầy nghị lực và dạy cho học trò lòng biết ơn trong cuộc sống.

"Ngày đó khi tôi cùng các bạn còn tới nhà thầy học môn toán. Biết gia cảnh thầy không quá dư dả, mẹ tôi thường gửi biếu thầy chút thực phẩm của nhà. Đôi khi đó chỉ là mớ cá rô đồng, nhưng thầy vẫn rất vui vẻ. Nhờ thầy, môn toán của tôi cải thiện đáng kể. Đó cũng là năm tôi nhận được giấy khen loại xuất sắc cho cả năm học", anh Thiện chia sẻ.

Trong ký ức của anh là bóng dáng người thầy đạp xe mỗi buổi tới trường, lạc quan truyền lửa cho học trò khi đứng trên bục giảng, thì giờ đây thân hình ấy gầy hơn trước, đi liêu xiêu nhặt phế liệu giữa những con phố. Điều này khiến anh nhói lòng. Anh đã gửi tặng thầy chút tiền nhỏ để bày tỏ tấm lòng, với mong muốn giúp thầy bớt chút nhọc nhằn.

Cuộc trò chuyện của hai thầy trò không thể kéo dài quá lâu. Anh Thiện bùi ngùi chia tay thầy giáo cũ và trở lại thành phố trong tâm trạng khắc khoải. Anh cho biết sẽ dự kiến trở lại Cần Thơ trong thời gian sớm nhất và kêu gọi bạn bè trong lớp cùng các thế hệ học trò của thầy cùng chung tay giúp sức.

"Kế hoạch của chúng tôi là sẽ gửi tặng thầy cô một cuốn số tiết kiệm nhỏ. Đây là tấm lòng của tất cả với hy vọng phần nào hỗ trợ thầy cô vơi bớt sự vất vả ở tuổi xế chiều", anh bộc bạch.

Câu chuyện sau khi được anh chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm và bình luận xúc động từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng với tình nghĩa thầy trò, và cảm phục trước hành động nghĩa tình của một người học trò cũ dành cho thầy giáo năm xưa.