Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội

Khoảng 17h52 ngày 24/3, đám cháy bùng phát tại ngôi nhà dân cao 7 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 và khu vực số 9 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Căn nhà 7 tầng - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Lê Trung).

Người dân tại hiện trường cho biết ban đầu, họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2 của căn nhà.

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà 7 tầng, thời điểm cháy có 7 người mắc kẹt trên tầng thượng căn nhà.

Lực lượng chức năng giải cứu một trong số 7 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy (Ảnh: Lê Trung).

Đến khoảng 18h, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cùng người dân đã giải cứu được 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà và đưa ra ngoài an toàn. Các nạn nhân thoát sang một ngôi nhà liền kề.

Đám cháy sau đó cơ bản được dập tắt.

Trước đó, video clip ghi lại vụ hỏa hoạn được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có 2 người đàn ông trèo lên mái ngôi nhà 7 tầng rồi dùng búa, vật dụng để phá mái nhà, giải cứu các nạn nhân ở tầng thượng.