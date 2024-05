Sáng 24/5, tại nhà số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 14 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương.

Mạng xã hội đồng loạt chia sẻ đoạn video một nam thanh niên trèo lên thang gỗ, tiếp cận tầng 2 ngôi nhà đang cháy. Người này một tay bám vào thanh sắt cửa sổ, tay còn lại dùng búa liên tục đập tường, hi vọng cứu nạn nhân mắc kẹt.

"Người hùng" mình trần leo thang gỗ, đập tường cứu nạn nhân vụ cháy (Nguồn: Mạng xã hội).

Hành động dũng cảm của "người hùng" nhận về lời khen và những lời cảm ơn từ cộng đồng mạng.

"Tay bám cửa sổ, tay đập tường, trong khi búa thì nặng. Tôi ở trong hoàn cảnh đó có muốn cũng không thể làm nổi. Cảm ơn bạn đã cứu người gặp hoạn nạn", tài khoản Hoàng Việt viết.

"Nể phục bạn thật sự, vừa có sức khỏe vừa dũng cảm. Trong video nhìn thấy thang gỗ đung đưa, nếu mà đổ là bạn cũng không thể đứng, nhưng vẫn mạo hiểm để cứu người", độc giả Đỗ Tuyết bình luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, "người hùng" trong đoạn video tên là Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê Nam Định), sống bên cạnh căn nhà gặp nạn.

Tuấn xác nhận là người cởi trần, đập cửa cố gắng cứu các nạn nhân như trong video lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi không lo lắng hay sợ hãi, lúc đó chỉ biết cứu người", Tuấn nói.

Là xe ôm công nghệ, anh đi làm về muộn nên bữa cơm tối bắt đầu khi đã rạng sáng. Lúc đó, nghe tiếng nổ, anh cùng vài người bạn chạy ra nghe tiếng kêu cứu nên tìm cách cứu người.

Bất chấp nguy hiểm, chàng trai nói "chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy", đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân.

Anh cho biết không nhớ cứu được chính xác bao nhiêu người bởi khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh, chỉ trong chớp nhoáng.

"Tôi chỉ bị trật khớp tay, tình trạng nhẹ, sức khỏe bình thường", Tuấn nói.

Tuấn bị trật khớp tay sau hành động dùng búa đập tường cứu người (Ảnh cắt từ video).

Ngoài Tuấn, một vài thanh niên khác cũng tiếp sức đập tường cứu các nạn nhân. Hoàng Tuấn (21 tuổi, cùng quê Nam Định), là sinh viên thuê trọ gần đó, kể gần 1h sáng, anh nghe thấy tiếng hô hoán cháy từ nhà hàng xóm.

Biết có chuyện chẳng lành, anh vội chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà tầng bên cạnh, việc tiếp cận vô cùng khó khăn.

Lúc này, bên trong căn nhà 2 tầng có nhiều tiếng kêu cứu. Hoàng Tuấn cùng mọi người tiếp cận căn nhà này với lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, có thể leo lên để cứu người.

Họ dùng thang gỗ leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra.

"Nhìn thấy chỉ còn lối duy nhất không có lửa bao vây, tôi và 2 anh em khác leo thang lên rồi đập tường của căn nhà", nam sinh kể.

Sau khi cứu người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng.

Ông Q. (chủ nhà) nhớ lại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông có 7 người trong nhà và hơn 15 người thuê trọ ở các phòng. Nghe tiếng hô hoán cháy, ông liền vùng dậy dùng búa đập tường, cửa sổ để thoát thân.

Sau đó, một số hàng xóm cầm búa chạy sang hỗ trợ đục tường, treo dây thang để mọi người thoát thân. Chủ nhà cho biết vụ hỏa hoạn khiến con trai và vợ ông tử vong.

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu nạn nhân (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

0h52 cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng phối hợp người dân đã phá khóa cổng chính, phá cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.