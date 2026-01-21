Gặp nạn trên đường đèo, du khách Đức được công an giúp đỡ

Ngày 21/1, Công an xã Avương cho biết đã hỗ trợ một nam du khách người Đức bị tai nạn trong lúc du lịch.

Lúc 15h ngày 20/1, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác Công an xã Avương phát hiện một người đàn ông nước ngoài bị ngã xe máy tại địa bàn xã. Qua xác minh, nạn nhân là ông Stefan Weiber (36 tuổi, quốc tịch Đức).

Ông Stefan Weiber bị ngã xe gây chấn thương (Ảnh: Công an xã Avương).

Công an đã đưa du khách đến Trạm Y tế xã Avương để sơ cứu, sau đó hỗ trợ đưa cả người và phương tiện đến Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang để tiếp tục điều trị.

Theo ông Stefan Weiber, trong hành trình di chuyển bằng xe máy từ thành phố Huế đến phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), do không quen đường đèo dốc, trơn trượt, ông gặp sự cố, bị chấn thương phần mềm.

Qua kiểm tra, du khách có đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe hợp lệ.

Trước tinh thần trách nhiệm và sự giúp đỡ tận tình, ông Stefan Weiber đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Avương.