Gặp nạn trên đường đèo, du khách Đức được công an giúp đỡ
(Dân trí) - Trong lúc di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh để du lịch, nam du khách người Đức không may bị tai nạn tại Đà Nẵng và được công an địa phương hỗ trợ, đưa đi cấp cứu.
Ngày 21/1, Công an xã Avương cho biết đã hỗ trợ một nam du khách người Đức bị tai nạn trong lúc du lịch.
Lúc 15h ngày 20/1, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác Công an xã Avương phát hiện một người đàn ông nước ngoài bị ngã xe máy tại địa bàn xã. Qua xác minh, nạn nhân là ông Stefan Weiber (36 tuổi, quốc tịch Đức).
Công an đã đưa du khách đến Trạm Y tế xã Avương để sơ cứu, sau đó hỗ trợ đưa cả người và phương tiện đến Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang để tiếp tục điều trị.
Theo ông Stefan Weiber, trong hành trình di chuyển bằng xe máy từ thành phố Huế đến phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), do không quen đường đèo dốc, trơn trượt, ông gặp sự cố, bị chấn thương phần mềm.
Qua kiểm tra, du khách có đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe hợp lệ.
Trước tinh thần trách nhiệm và sự giúp đỡ tận tình, ông Stefan Weiber đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Avương.