Hai con gái định cư ở Pháp, cụ bà Hà Nội vào viện dưỡng lão 14 triệu/tháng

8h, trong căn phòng nhỏ trên tầng 6 của một trung tâm dưỡng lão ở xã Bình Minh (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Sơn (83 tuổi) cẩn thận khoác lên mình chiếc áo sơ mi yêu thích, chải lại mái tóc đã bạc và chậm rãi xuống sảnh. Hôm nay, viện dưỡng lão hẹn có vài vị khách tới trò chuyện cùng bà.

Từ ngày chồng qua đời, đã lâu lắm rồi bà Sơn mới lại có người đến thăm. Biết có khách, cụ bà vui hẳn lên. Khi vài bạn trẻ xuất hiện, bà không giấu được sự háo hức, mở chiếc hộp đồ ăn đã để dành từ lâu, mời mọi người như mời những người thân quen trở về nhà.

Rời căn hộ phố lớn vào viện dưỡng lão

Bà Sơn đã sống tại viện dưỡng lão được 3 năm. Trước đó, vợ chồng bà ở trong một căn hộ trên phố Lê Văn Lương. Những năm cuối đời, chồng bà bắt đầu đãng trí, rồi bệnh tình ngày một nặng. Ông nằm liệt giường, ăn uống phải qua ống xông, mọi sinh hoạt đều cần người túc trực chăm sóc.

Bà Sơn hiện sống tại viện dưỡng lão ở xã Bình Minh, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Hai con gái của bà đều đã lập gia đình và định cư tại Pháp. Một người đang trong quá trình điều trị ung thư, người còn lại con nhỏ, không thể thường xuyên về Việt Nam chăm sóc bố mẹ. May mắn, gia đình bên nội đông anh em, con cháu trong nước thay phiên nhau đến hỗ trợ bà chăm sóc chồng.

Thế nhưng, sức khỏe ông yếu dần theo thời gian, việc nhờ cậy kéo dài cũng trở thành gánh nặng. Sau nhiều lần bàn bạc, gia đình thống nhất đưa hai ông bà vào viện dưỡng lão, nơi có điều kiện chăm sóc y tế đầy đủ và lâu dài hơn.

“Con cái có phúc phần của con cái, mỗi đứa một hoàn cảnh. Mình vào đây là khỏe cho mình, mà cũng khỏe cho con cháu, để các con không phải lo lắng nhiều”, bà Sơn nói.

Vào viện dưỡng lão được một thời gian, chồng bà Sơn trở bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó, chỉ còn lại một mình cụ bà sống tại nơi này.

Ở tuổi ngoài 80, bà Sơn vẫn minh mẫn, giọng nói rõ ràng, bước đi khoan thai. Bà duy trì nếp sinh hoạt đều đặn như những năm còn tham gia bộ đội.

Mùa hè, bà dậy từ 5h, đi ngủ lúc 21h; mùa đông trời lạnh, 6h bà rời giường để vệ sinh cá nhân. Ngày nắng, bà xuống sân tập thể dục, đi lại nhẹ nhàng; ngày mưa rét, bà ngồi ngay trên giường xoa bóp tay chân, bấm huyệt, tập các động tác đơn giản quanh phòng để cơ thể không bị trì trệ.

Mỗi ngày, bà đều dành thời gian đọc sách, viết nhật ký, ghi lại những câu chuyện đã diễn ra như một cách rèn trí nhớ, cũng là để “có chuyện mà kể cho con cháu nghe”. Bà tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, không bỏ bữa, ưu tiên ăn nhiều rau xanh.

“Tuổi này rồi, ăn nhiều thì không ăn được, nhưng cũng không được bỏ bữa”, bà Sơn nói.

Ở tuổi 80 bà Sơn vẫn duy trì nếp sinh hoạt khoa học (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cuộc sống tuổi xế chiều bên người lạ

Có hai con gái, bà Sơn từ lâu đã xác định khó có thể sống lâu dài cùng con. Từ ngày các con lập gia đình rồi định cư tại Pháp, bà càng hiểu cuộc sống tuổi già của mình sẽ thiếu vắng sự gần gũi con cái. Thế nhưng, bà không buồn rầu, bởi suốt nhiều năm vẫn có chồng ở bên đồng hành.

“Mình vào viện dưỡng lão chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Ăn uống, giặt giũ, dọn dẹp đều có người phục vụ, không phiền đến con cháu, chúng nó ở xa cũng bớt lo lắng”, bà Sơn chia sẻ.

Thời gian trước khi chồng bà còn sống, hai ông bà nương tựa vào nhau trong cùng một căn phòng. Buổi sáng cùng đi dạo, buổi tối trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa. Nhớ con cháu, hai người lại gọi điện thoại hỏi thăm. Với bà Sơn, cuộc sống khi ấy giản dị nhưng đủ đầy và hạnh phúc.

Thế nhưng, sau khi chồng qua đời, có quãng thời gian bà rơi vào nỗi buồn sâu lắng.

"Trước đây khi hai vợ chồng tôi ở phòng đôi, với chi phí khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng, đã bao gồm toàn bộ các dịch vụ chăm sóc", bà Sơn thông tin.

Bức ảnh các nhân viên viện dưỡng lão chụp cho vợ chồng bà Sơn ngày chồng bà còn sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi chồng qua đời, những buổi tối nằm trong căn phòng yên ắng, nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, lại không có con cái ở gần, nỗi cô đơn càng rõ rệt hơn. Để ổn định tâm lý cho bà, trung tâm chuyển cụ bà sang phòng đơn, tránh việc phải đối diện thường xuyên với những ký ức buồn.

Hiện bà Sơn sống trong phòng đơn được trang bị đầy đủ giường, tủ, tivi, điều hòa và nhà vệ sinh khép kín.

“Tiện nghi chẳng khác gì ở nhà, vừa thoải mái lại an toàn. Chi phí khoảng 14 triệu đồng/tháng”, bà chia sẻ. Khoản chi phí ở viện dưỡng lão được chi trả từ lương hưu của hai vợ chồng và sự hỗ trợ thêm từ các con gái.

Theo cụ bà, để giúp các cụ ổn định tinh thần, viện dưỡng lão luôn có nhân viên túc trực trò chuyện, thăm khám, tư vấn tâm lý, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tinh thần để người cao tuổi không cảm thấy lẻ loi.

“Ở đây có bác sĩ theo dõi sức khỏe định kỳ, đo huyết áp hai lần mỗi ngày, nhân viên y tế túc trực 24/7. Lại có nhiều hoạt động như tổ chức sinh nhật, lễ hội, đi chùa, đi siêu thị… Các cháu nhân viên rất chu đáo, lễ phép. Tôi cảm thấy vui và yên tâm lắm”, bà Sơn nói.

Mỗi ngày 3 bữa bà Sơn được các điều dưỡng chuẩn bị cơm đưa lên phòng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngoài thời gian sinh hoạt cá nhân, bà Sơn thường xuyên sang các phòng trong cùng tầng để trò chuyện với những người cao tuổi khác. Mỗi khi nhớ con cháu, bà lại gọi điện hỏi thăm các con, các cháu nơi đất khách, nhờ vậy nỗi nhớ cũng vơi đi phần nào.

Cuộc sống tại viện dưỡng lão của bà Sơn trôi qua nhẹ nhàng, bình lặng. Ở tuổi ngoài 80, bà Sơn vẫn nhớ như in những năm tháng đặc biệt cách đây hơn nửa thế kỷ - quãng thời gian cả ba cha con bà cùng tham gia xây dựng Lăng Bác Hồ.

Cha bà là kỹ sư Nguyễn Văn Bé (SN 1912), được giao nhiệm vụ Phó trưởng Ban Chỉ huy công trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, bà và anh trai Nguyễn Cát Thạch cùng được điều động về; anh phụ trách thi công xây dựng, còn bà, khi ấy là trung tá quân đội, đảm nhiệm lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc.

Hàng nghìn công nhân làm việc suốt ba năm, tất cả cùng chung một tâm niệm: Xây dựng “công trình của lòng biết ơn”.

Quang cảnh xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN).