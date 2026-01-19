Cô gái trượt chân rơi xuống khi leo Everest, 44 năm vẫn chưa được tìm thấy

Năm 1982, Marty Hoey đặt chân đến núi Everest với tư cách là một trong những nhà leo núi nữ xuất sắc nhất có mặt trên “nóc nhà thế giới”. Khi đó, cô là thành viên được đánh giá cao của đoàn thám hiểm Mỹ đang tìm cách chinh phục sườn Bắc - một trong những cung đường hiểm trở bậc nhất của Everest.

Ở tuổi 31, Hoey đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong cộng đồng leo núi nhờ nhiều năm thám hiểm ở những địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh. Cô từng hơn 100 lần chinh phục đỉnh Mount Rainier (hơn 4.000m).

Nhà leo núi Marty Hoey (Ảnh: Mirror).

Ngoài ra, Hoey còn leo thành công Denali (hơn 6.000m), Pik Lenin (hơn 7.000m) và Nanda Devi (hơn 7.800m). Cô được đồng đội kính trọng bởi sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán chính xác và bản lĩnh trong điều kiện áp lực cao.

Những phẩm chất ấy đặc biệt cần thiết khi leo sườn Bắc Everest - nơi cung đường Great Couloir cực kỳ hiểm trở, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống.

Ngày 15/5/1982, Hoey cùng đồng đội Jim Wickwire leo lên khu vực dự kiến đặt Trại VI, ở độ cao khoảng 7.900m. Điều kiện thời tiết và địa hình khi ấy vô cùng khắc nghiệt, nhưng vẫn nằm trong giới hạn quen thuộc với các nhà leo núi ở độ cao này.

Công việc của đoàn lúc đó là di chuyển chậm rãi trên các dây cố định, kéo thiết bị và từng bước tiến lên để mở đường cho nỗ lực chinh phục đỉnh núi trong những ngày tiếp theo. Trong lúc leo, Hoey tạm nhường đường cho Wickwire vượt lên phía trước.

Người phụ nữ tử vong khi gần chinh phục được đỉnh Everest (Ảnh: Find a Grave).

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dây an toàn của cô bất ngờ bị tuột. Các ghi chép sau này cho thấy một khóa trên đai an toàn của Hoey có thể chưa được cài chặt, không còn được móc vào dây cố định.

Cô trượt chân và rơi xuống sườn dựng đứng của Great Couloir. Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp can thiệp hay cứu giúp. Wickwire nghe thấy tiếng động phía sau, quay lại và chỉ kịp nhìn thấy Hoey biến mất xuống sườn núi. Cô rơi hàng trăm mét xuống lòng núi Everest và đến nay thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Nếu chinh phục thành công đỉnh Everest, Marty Hoey sẽ trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên làm được điều này. Trước đó, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chạm tới đỉnh Everest là Junko Tabei (Nhật Bản) vào ngày 16/5/1975.

Cái chết của Hoey khiến cả đoàn thám hiểm bàng hoàng. Trong leo núi, sự tập trung, niềm tin và tinh thần đồng đội giữ vai trò sống còn và Hoey là một mắt xích quan trọng của tập thể.

Trưởng đoàn Lou Whittaker sau này cho biết, sự ra đi của cô là một trong những lý do khiến đoàn quyết định từ bỏ kế hoạch chinh phục đỉnh Everest. Ông tin rằng nếu Hoey còn sống, kết quả của chuyến đi có thể đã rất khác.

Vào thời điểm gặp nạn, Hoey được xem là ứng viên sáng giá nhất để trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest. Cột mốc này mãi đến năm 1988, tức 6 năm sau, mới được xác lập. Dù vậy, vị trí của Marty Hoey trong lịch sử Everest đã được ghi dấu.

Thi thể của cô đến nay vẫn chưa được tìm thấy (Ảnh: Find a Grave)

Trong cộng đồng leo núi, Marty Hoey được tưởng nhớ không phải bởi bi kịch cuối đời, mà bởi cách cô sống và làm việc giữa núi non: Cẩn trọng, bản lĩnh và tận tâm tuyệt đối với nghề leo núi.

Chỉ vài ngày sau sự ra đi của Marty Hoey, bi kịch lặp lại với hai nhà leo núi người Anh - Peter Boardman (31 tuổi) và Joe Tasker (33 tuổi). Họ thiệt mạng khi nỗ lực chinh phục tuyến North East Ridge - một cung đường chưa từng có ai leo thành công trước đó.

Thi thể của Peter Boardman được tìm thấy sau 10 năm, trong khi Joe Tasker cho đến nay vẫn là một bí ẩn.