Tranh cãi cô gái ở Thái Lan yêu 2 anh em sinh đôi cùng lúc

Nhân vật chính trong câu chuyện là Fah, 24 tuổi, sống tại tỉnh Nakhon Phanom thuộc vùng đông bắc của Thái Lan. Mới đây cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện tình yêu khác thường của mình, gây xôn xao dư luận nước này.

Fah cho biết, cô vốn độc thân suốt hơn một năm kể từ ngày chia tay bạn trai cũ. Cô từng có suy nghĩ không có ý định yêu đương, thì một ngày cô được 2 anh em sinh đôi là Suea và Sing chủ động liên lạc.

Cô gái người Thái Lan có 2 bạn trai là anh em sinh đôi (Ảnh: 163).

Suea là người em cho biết, anh nhắn tin làm quen với Fah trước tiên. Sau đó, anh khích lệ anh trai mình cũng nhắn tin hỏi han cô gái. Sau một thời gian liên hệ, mối quan hệ tay ba được gây dựng. Lúc này, Fah vẫn đang dang dở việc học.

Gia đình đôi bên hiện đều biết chuyện và nói rằng họ ủng hộ mối quan hệ này, miễn là các con được hạnh phúc.

Tờ Khaosod cho biết, hai anh em sinh đôi kém Fah một tuổi. Họ hiện làm việc trong lĩnh vực dịch vụ máy móc nông nghiệp.

Chia sẻ với truyền thông, Fah mô tả mối quan hệ của mình là “ổn định và viên mãn”. Cô cho biết cả ba đã ngủ chung một giường ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, trong đó cô thường nằm ở giữa.

Fah hiện làm việc tại một nhà hàng, đảm nhận nhiều công việc từ phục vụ khách đến phụ bếp. Thu nhập hàng tháng của cô khoảng 10.000 baht (8,3 triệu đồng).

Ban đầu, Fah cùng hai bạn trai sống tại một ký túc xá gần nơi cô làm việc. Fah cho biết cả ba cùng chia sẻ công việc sinh hoạt hằng ngày và chung nhau hỗ trợ gia đình. Hai anh em sinh đôi luôn đưa toàn bộ tiền kiếm được cho Fah quản lý.

Cô gái 24 tuổi cho biết, hai bạn trai của mình đều có tính cách khá nhút nhát, chưa từng tỏ ra ghen tuông. Cô đảm nhận việc mua sắm đồ cho cả 3 người.

Chia sẻ về dự tính tương lai, Fah cho biết nếu mang thai cô sẽ làm xét nghiệm ADN để xác định danh tính cha ruột em bé về mặt sinh học. Như vậy sẽ đảm bảo thông tin khai báo chính xác trên giấy khai sinh.

"Tôi hy vọng con mình sẽ gọi cả 2 là cha", cô nói.

Cô gái khẳng định, mối quan hệ này là lựa chọn cá nhân và bản thân không quan tâm tới những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Hiện câu chuyện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Thái Lan.

Không ít nhận định cho rằng, đây là mối quan hệ lố bịch, không công bằng cho người trong cuộc.

"Mối quan hệ tay ba này sẽ gây rối rắm và tạo nhiều vấn đề cho con cái của họ trong tương lai", một tài khoản bình luận.

Theo quy định pháp luật hiện hành của Thái Lan, chế độ hôn nhân một vợ một chồng vẫn được duy trì. Điều này có nghĩa, mỗi người chỉ được kết hôn hợp pháp với một bạn đời.

Dù việc hẹn hò với nhiều người không bị coi là phạm pháp, nhưng vẫn vấp phải nhiều tranh cãi về mặt xã hội và đạo đức.

Tháng 11/2025, tại Thái Lan từng xảy ra vụ việc một phụ nữ nổ súng bắn chồng sau khi người này quay về với vợ cũ và yêu cầu cô chấp nhận mối quan hệ tay ba.

Chồng của cô dâu là hai anh em ruột trong cùng một gia đình (Ảnh: India History).

Trong khi đó trên thế giới, một vụ việc khá tương tự từng xảy ra ở Ấn Độ vào tháng 7/2025.

Đó là câu chuyện về 2 anh em thuộc bộ tộc Hatti tại làng Shillai thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, cùng cưới một phụ nữ. Đám cưới đã tái hiện tục đa phu cổ xưa từng phổ biến tại các vùng đồi núi nước này.

Cô dâu Sunita Chauhan kết hôn với 2 chú rể vốn là anh em ruột. Hai chú rể gồm Pradeep và Kapil Negi. 3 người cho biết đây là quyết định tự nguyện, không hề có bất kỳ áp lực nào từ phía gia đình hay cộng đồng.

“Tôi đã biết trước về truyền thống này và đưa ra lựa chọn hoàn toàn tự nguyện. Tôi tôn trọng mối quan hệ đã xây dựng với họ”, cô dâu Sunita đến từ làng Kunhat, chia sẻ.

Pradeep, người anh trai, hiện làm việc tại một cơ quan nhà nước ở địa phương. Trong khi đó em trai Kapil đang làm việc ở nước ngoài.

Hai người đàn ông cùng tuyên bố rằng họ tự hào về truyền thống của dân tộc mình và muốn tổ chức nghi lễ một cách minh bạch.

Theo tục lệ cổ xưa của người dân địa phương, người vợ sẽ luân phiên sống với từng người chồng dựa vào lịch trình đã thỏa thuận. Trẻ nhỏ sinh ra trong gia đình sẽ được nuôi dưỡng chung. Người anh cả sẽ được pháp luật công nhận là cha hợp pháp.