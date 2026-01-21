Cô gái khổ vì bộ ngực nặng 25kg làm cột sống bị vẹo, xin thu nhỏ không được

Summer Robert (28 tuổi) từng là quản lý nhà hàng, đến từ Glasgow, Scotland (Anh). Cuộc sống của cô không bình yên như những cô gái khác vì bản thân mắc chứng Macromastia (phì đại tuyến vú ở nữ).

Cô gái từng có những năm tháng tuổi thơ bị bắt nạt bởi ngoại hình khác biệt (Ảnh: The Sun).

Đây là thuật ngữ để chỉ việc bộ ngực bị phát triển quá mức gây bất thường, sinh ra hàng loạt biến chứng như đau mạn tính vùng lưng, cổ, vai, đau đầu, khiến người mắc gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

"Tôi có một bộ ngực quá lớn và nó trở thành gánh nặng gây đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần", cô gái bộc bạch.

Được biết, Summer chỉ cao hơn 1,5m trong khi trọng lượng của vòng một vượt quá 25kg. Dù nhiều lần đề nghị xin phẫu thuật thu nhỏ vòng một, tuy nhiên các bác sỹ đều từ chối với lý do can thiệp dao kéo không mang lại hiệu quả lâu dài. Mô ngực của cô vẫn có thể tiếp tục phát triển sau khi phẫu thuật.

Từ năm 10 tuổi, cô gái bắt đầu phải mặc áo ngực rồi tăng kích thước theo từng độ tuổi. Việc mua áo ngực đúng cỡ khổng lồ tại thành phố nơi cô sinh sống là điều rất khó khăn vì không ai có chung kích cỡ như vậy.

Bộ ngực quá khổ gây khó khăn sinh hoạt hàng ngày của cô gái (Ảnh: The Sun).

Cô tiết lộ từng đặt may một chiếc áo ngực theo số đo riêng tại một cửa tiệm ở địa phương với giá 800 bảng Anh (hơn 28 triệu đồng). Tuy nhiên chỉ sau khoảng một tháng, chiếc áo cũng bị hỏng như những chiếc khác trước đó.

"Kích thước vòng một của tôi có dấu hiệu tăng lên gần như mỗi tháng, nhưng mức độ thay đổi không cố định", cô nói.

Theo Summer, trong giai đoạn từ 22 đến 24 tuổi, vòng một của cô giữ nguyên ở cúp K. Tuy nhiên thời gian gần đây, kích thước có dấu hiệu tăng lên.

Cũng vì lý do vòng một quá khổ khiến cô bị xếp vào nhóm "béo phì bệnh lý", không đáp ứng tiêu chí chỉ số BMI của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Không chỉ gây đau lưng và cơ thể, vòng một quá khổ còn khiến Summer gặp nhiều vấn đề khác. Khi còn làm việc trong các nhà hàng, cô từng được bác sỹ chỉ định mặc áo corset chuyên dụng để bảo vệ cột sống.

“Bác sĩ nói nếu tôi không mặc nó, khi về già rất có thể sẽ bị gù lưng”, cô tiết lộ.

Cũng vì vòng một khác thường nên cô gái từng chịu đựng sự quấy rối của những người khác giới từ nhỏ.

Khi đi trên đường, dù cố mặc áo rộng để che giấu cơ thể, cô vẫn nghe thấy tiếng huýt sáo trêu chọc từ những người lạ. Thậm chí, cô từng phải chạy vào bếp để khóc chỉ vì bị nhóm nam giới chọc ghẹo, buông lời bình luận khiếm nhã về cơ thể mình.

Trước nhiều áp lực, hiện cô đã nghỉ việc quản lý nhà hàng và mở kênh riêng làm sáng tạo nội dung.

Cũng từ những lời động viên từ nhiều người xa lạ, Summer hiện lấy lại sự tự tin. Cô cho biết, những người hâm mộ đã giúp cô học cách yêu thương bản thân sau nhiều năm thấy "căm ghét" vòng một của chính mình.

"Sau nhiều năm bị tổn thương vì bị bắt nạt khi đi học, tôi dần yêu chính mình. Tuy nhiên đến giờ, tôi vẫn chỉ thích sống trong nhà một mình, ngại ra ngoài đường. Tôi thấy thoải mái khi được làm việc ở nhà. Với câu chuyện của mình, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận những khác biệt của bản thân mình", cô chia sẻ.