Người phụ nữ ở Nghệ An mất hơn 1,3 tỷ đồng vì chiếc xe tập đi cho con

Ngày 22/1, chị Trần Thị Hằng (tên nhân vật đã thay đổi, trú xã Đô Lương, Nghệ An) đã đến công an trình báo sau khi sập bẫy lừa đảo trên mạng xã hội, bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Chị Hằng cho biết cuối tháng 12/2025, chị nhận được điện thoại thông báo chương trình khuyến mãi hãng sữa vẫn thường mua cho cậu con trai gần 1 tuổi uống.

Tham gia làm "nhiệm vụ chốt đơn" trên TikTok, người phụ nữ tại Nghệ An bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo thông báo, qua bốc thăm ngẫu nhiên, chị đã trúng 1 xe chòi chân và 1 xe đẩy tập đi cho trẻ. Chị cảm thấy may mắn vì bản thân cũng đang cần để hỗ trợ con tập đi.

Người này hướng dẫn chị Hằng chấp nhận kết bạn với một tài khoản Facebook, đăng nhập vào một liên kết để điền thông tin nhận thưởng. Tuy nhiên, để được nhận thưởng, chị phải thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chương trình khuyến mãi.

“Họ hướng dẫn tôi vào theo dõi một tài khoản TikTok, thả tim cho bài viết và chụp ảnh lại. Cứ một lượt thả tim sẽ được trả 6.000 đồng, thanh toán sau 3 lượt thả tim. Tôi thấy nhiệm vụ cũng đơn giản, họ chuyển tiền ngay, một ngày vào TikTok làm 4-5 lần cũng được hơn 100.000 đồng nên tôi đồng ý tham gia”, chị Hằng trình bày.

Sau vài lần nhận “tiền tươi thóc thật”, khi được đưa vào một nhóm chát chung có 5 thành viên để “chốt đơn” kiếm thêm thu nhập, chị Hằng đồng ý.

Nhiệm vụ của chị Hằng là vào một ứng dụng như sàn thương mại điện tử, nộp tiền vào tài khoản được đăng ký trên ứng dụng và mua các sản phẩm có giá trị tối đa bằng số tiền có trong tài khoản. Mỗi lần “chốt đơn” thành công, chị sẽ được trả lãi 20-25% trên tổng số tiền đã bỏ ra mua hàng.

Sau khi thực hiện 3 nhiệm vụ chốt đơn với giá trị từ 500.000 đồng đến 80 triệu đồng, chị Hằng đều thấy số tiền gốc và lãi trả về tài khoản.

Theo hướng dẫn, những người tham gia phải thực hiện nhiệm vụ thứ 4 mới có thể rút toàn bộ tiền gốc và lãi trên tài khoản. Với “đơn xuất” này, chị Hằng phải nạp vào tài khoản trên ứng dụng mua hàng là 200 triệu đồng.

Thực hiện xong 4 nhiệm vụ, chị Hằng được thông báo có thể rút toàn bộ tiền gốc và lãi có trong tài khoản. Thế nhưng khi người phụ nữ thao tác rút tiền thì hệ thống báo lỗi.

Liên hệ với người được giới thiệu “trưởng hệ thống”, chị được giải thích là do thực hiện sai quy trình. Thay vì phải rút lần lượt số tiền theo từng nhiệm vụ, chị Hằng đã rút 1 lần toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài khoản, nên hệ thống giao dịch bị khóa.

Người này hướng dẫn chị Hằng nộp vào tài khoản 500 triệu đồng để kích hoạt lại hệ thống, chị sẽ nhận lại tổng cộng hơn 1 tỷ đồng bao gồm số tiền bị “treo” trong tài khoản.

Chị Hằng đi vay nóng, nộp 500 triệu đồng nhưng hệ thống tiếp tục thông báo lỗi. Lần này, phải nộp 800 triệu đồng để kích hoạt tài khoản lần 2.

“Lúc này tôi không còn nghĩ được gì, chỉ mong làm sao rút được số tiền đã nộp vào. Tôi vay nặng lãi cũng chỉ được 300 triệu đồng để nộp, họ liên tục thúc giục nạp 500 triệu đồng còn lại, nếu không tài khoản bị khóa vĩnh viễn”, chị Hằng thuật lại.

Theo người phụ nữ này, tổng số tiền đã nạp để làm “nhiệm vụ chốt đơn” hơn 1,3 tỷ đồng, tài khoản trên hệ thống hiển thị cả gốc và lãi hơn 1,6 tỷ đồng.

Lúc này, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, chị Hằng mới nhận ra bản thân đã bị lừa nên trình báo công an, hi vọng có thể lấy lại số tiền đã mất.