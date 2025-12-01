Cô gái có ngày sinh nhật đặc biệt, được ông ngoại đặt tên là “Nội”

Nhiều người quen biết Hà Thị Nội (quê Thanh Hóa, hiện làm việc tại Hà Nội) thường nói rằng, Nội sinh ra đã đặc biệt khi không chỉ có ngày sinh nhật đẹp vào 2/9, mà còn có một cái tên hiếm gặp, đem đến cho cô nhiều kỷ niệm.

Nội là cháu gái đầu tiên trong nhà. Ngày cô chào đời, hai bên gia đình ai cũng mong được đặt tên cho đứa cháu đầu. Tuy nhiên, bàn qua bàn lại, không ai thống nhất được tên nào.

Giữa lúc cả nhà băn khoăn suy nghĩ, ông ngoại cô, một người hết mực thương con cháu, đưa ra quyết định: “Đặt tên cháu là Nội. Tên hướng về bên nội, còn cháu thì ông ngoại chăm”. Cái tên vừa lạ, vừa giản dị ấy từ đó trở thành dấu ấn riêng của cô gái sinh năm 1999.

Hà Thị Nội sinh đúng ngày 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, cô gái quê Thanh Hóa cho hay, nhà ông nội cô đông con cháu, kinh tế không mấy khá giả nên sau khi cưới nhau, bố mẹ cô ở bên ngoại. Nội vì thế được ông bà ngoại chăm sóc từ thuở bé. Mỗi kỷ niệm ấu thơ đều có bóng dáng ông bà ngoại tần tảo.

Vì có cái tên hiếm gặp nên ngày đi học, Nội thường bị bạn bè trêu là “bà Nội” hoặc gọi là “Hà Nội”. Bị trêu nhiều lần, cô sinh ra tủi thân, về trách ông ngoại sao nhiều tên hay lại đặt cho cháu cái tên “kỳ cục”.

Cô cũng thắc mắc với bà và bố mẹ, sao không ngăn cản ý định của ông. Nội đôi khi còn ghen tỵ với hai người em sinh sau mình khi cả hai được đặt là Thương và Quốc Anh. Tuy vậy, lần nào ông ngoại cũng động viên cô: “Tên con hay và ý nghĩa lắm đó”.

“Ngày đó còn nhỏ nên tôi chưa hiểu hết được những điều ông gửi gắm. Tôi từng có suy nghĩ xin được đổi tên để đỡ bị chú ý”, cô cho hay.

Theo thời gian, Nội lớn lên cùng cái tên lạ với không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Ngày đi học đại học, trong một buổi chơi trò chơi kết hợp học tập, cô dùng đúng tên mình là “Hà Nội”. Khi được xướng tên trong top 3, giảng viên lập tức nhắc nhở: “Ai lại đi đặt tên tài khoản là thành phố Hà Nội?”.

Cô phải đứng lên giải thích, bạn cùng lớp cũng xác nhận. Chỉ đến khi rà lại danh sách lớp, cô giáo mới tin vào những gì Nội chia sẻ. Và từ hôm ấy, cả lớp không ai quên được cái tên đặc biệt của cô.

Khi đi mua đồ, gặp gỡ người mới, nhiều người lại nghe tên cô là “Nụ”, không ít người ngờ vực hỏi lại “Nội nào?”. Cô lại phải giải thích:“Nội như trong… Hà Nội".

Những lần như vậy khiến cô ngại ngần, đôi khi không muốn giao tiếp cùng người lạ. Song dần dần, cô gái học được cách mỉm cười và tự hào với tên gọi của mình. Phía sau tên gọi là một câu chuyện gia đình ấm áp về tình yêu thương gắn bó giữa hai gia đình bên nội và bên ngoại của cô. “Tên em giống như thương hiệu rồi. Ai nghe cũng nhớ”, cô nói.

Càng trưởng thành cô càng trân trọng cái tên của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, cô gái chia sẻ về câu chuyện đặt tên của mình lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có người dí dỏm bình luận: "Sau này có lên chức bà ngoại thì vẫn là bà nội", có người khen tên cô đặc biệt theo cách riêng.

Cô bất ngờ khi biết được rằng, một số cư dân mạng cũng có tên Nội giống mình, tuy nhiên, đa phần họ là những người đã có tuổi hoặc thuộc thế hệ trước.

Giờ đây khi đã trưởng thành, cô không còn cảm thấy ái ngại với tên gọi. Hai ông của cô giờ đều đã qua đời. Bởi vậy, cái tên giống như một sợi dây vô hình níu giữ cô với ký ức tuổi thơ và 2 người ông đáng kính.