40 giờ mới tới lễ diễu binh: Cả nghìn người dựng lều, trải chiếu nhận chỗ

Ngày 31/8, Hà Nội đón những cơn mưa lớn bất chợt, nhưng dòng người vẫn đổ dồn về Quảng trường Ba Đình ngày một nhiều.

Dù còn hơn 40 tiếng nữa mới tới buổi lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, nhưng hàng nghìn người đã có mặt từ tờ mờ sáng, dựng lều, trải chiếu sẵn sàng ngủ xuyên hai đêm trên vỉa hè để giữ chỗ đẹp.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực xung quanh đường Hùng Vương, Trần Phú, không khí náo nức, nóng lên từng giờ. Đây là khu vực có vị trí đẹp nhất có thể quan sát được tất cả các khối diễu binh đi qua vì thế luôn kín chỗ ngồi từ sớm.

Chưa tới ngày 2/9 nhưng cảnh tượng nhận chỗ đã diễn ra tấp nập ở những tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

Những bước chân thoăn thoắt mang theo các vật dụng thiết yếu, từ lều trại tới vải bạt, áo mưa, ô dù chuẩn bị từ trước, được người dân cấp tập trải xuống những vị trí "vàng" để nhận chỗ.

Trong số những người có mặt từ sớm, gia đình ông Trịnh Văn Vân (65 tuổi, từ Lạng Sơn) gồm 10 người đã bỏ hết công việc ngày thường ở quê nhà đặt xe cho kịp giờ lên Thủ đô.

Vợ chồng ông Vân ở Lạng Sơn có mặt từ sáng sớm 31/8 (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

Ông Vân làm công việc tại một khu chợ ở Lạng Sơn, mỗi ngày thu nhập khoảng vài trăm nghìn đồng.

"Cả đời có mấy lần được tận mắt xem diễu binh. Những dịp kỷ niệm lớn như thế này, chúng tôi không thể ngồi nhà xem tivi. Tôi phải đến tận nơi, cảm nhận không khí hào hùng, thấy các chiến sĩ với những bước chân dũng mãnh đi qua, để thấy rõ sự thay đổi của đất nước và sự tự hào cháy bỏng trong tim", ông Vân nói.

Không có điều kiện thuê nhà nghỉ, khách sạn, hai vợ chồng người đàn ông 65 tuổi ở nhờ nhà người thân. Vì muốn có vị trí thật đẹp để ngắm trọn vẹn các đoàn diễu binh, từ tờ mờ sáng 31/8, họ đã có mặt "cắm chốt" trên vỉa hè Hùng Vương, sẵn sàng ngủ 2 đêm chờ đến sáng 2/9.

Người dân dựng lều trên vỉa hè sẵn sàng ngủ 2 đêm trên vỉa hè (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

Khi lực lượng chức năng yêu cầu giải tỏa khu vực ngồi chờ để đảm bảo an ninh cho buổi tổng duyệt, gia đình ông Vân và những người dân khác tạm lui ra xa.

"Chúng tôi tuân thủ tuyệt đối sự sắp xếp của lực lượng an ninh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ bám trụ ở khu vực này, dù mưa nắng cũng không xá gì. Bao nhiêu năm mới có một dịp nên cả nhà sẽ cố gắng", ông Vân chia sẻ.

Nhà ở khu vực Đội Cấn, cách khu vực đường Hùng Vương không xa nhưng chị Bích Ngọc vẫn mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh: Chiếu, chăn, nước và đồ ăn, ghế... để giữ "vị trí vàng". Chị Ngọc cho biết nếu không ra sớm, sợ sẽ không thể chen chân.

Chị Ngọc chuẩn bị dựng lều để sẵn sàng cho buổi diễu binh sáng 2/9 (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

"Tôi mang theo một chiếc lều là chỗ nghỉ ngơi cho trẻ nhỏ. Do nhà gần nên tôi chỉ cần mang sẵn một ít thức ăn. Những ngày này, việc ăn uống không còn quan trọng. Chỉ cần được chung vui cùng ngày hội trọng đại của đất nước là cả nhà tôi đều mãn nguyện và rất vui", chị Ngọc chia sẻ.

Ông Đinh Văn Thắng, 60 tuổi, từ 5h ngày 30/8 đã di chuyển từ Điện Biên xuống Hà Nội. Sớm 31/8, ông Thắng vội vã tìm xe để ra đường Trần Phú nhận chỗ. Người đàn ông 60 tuổi mang theo áo mưa, bạt che đầu, nhận chỗ trước cho người thân dự kiến sẽ có mặt vào tối cùng ngày.

Khu vực Hùng Vương và Trần Phú được ví như vị trí vàng vì xem được các đoàn diễu binh diễu hành đi qua (Ảnh: Nguyễn Trung Nghĩa).

"Không khí 80 năm của đất nước khiến chúng tôi không thể ở nhà. Kể cả ở những tỉnh xa, chắc chắn người dân phải có mặt để hòa cùng ngày vui của dân tộc. Được sống trong không khí hào hùng những ngày này, tôi tự hào lắm", ông Thắng nói.

Không khí tưng bừng trước ngày Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp Thủ đô. Hình ảnh những người dân từ các tỉnh xa, bất chấp mệt nhọc và thời tiết, vẫn háo hức về Hà Nội để tận mắt chứng kiến thời khắc thiêng liêng, là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc luôn cháy bỏng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Đây là sự kiện trọng đại. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).

Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

5 điểm bắn pháo hoa tối 2/9

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9 ở hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, hồ Văn Quán, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.