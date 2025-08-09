Công an Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 9/8, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8); hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10); bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Công an TP Hà Nội cũng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô; chủ động nắm, phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên phạm vi toàn TP và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, Công an TP Hà Nội sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan tín dụng đen; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, người nước ngoài; tệ nạn xã hội...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP cũng chỉ đạo công an các phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật…

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với lực lượng CSGT, Công an Hà Nội giao đơn vị này triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm đảm bảo chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông...

Công an TP Hà Nội đã tham mưu Ban Chỉ đạo 197 của thành phố, chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức sắp xếp, duy trì trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố, giải tỏa triệt để các điểm, tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, buôn bán trái phép lấn chiếm lòng đường, hè phố gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, cản trở giao thông...

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội.