Nữ trinh sát xinh đẹp kể chuyện "săn" tội phạm, nhập đủ vai để "bám nghề"

Nữ trinh sát "săn" tội phạm, nhập đủ vai để "bám nghề"

Mùa hè năm 2016, nhận "đồ nghề" từ người quen, Phương Thảo nhanh chóng lên Sơn La làm nhiệm vụ, theo dõi đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin. Trong chuyên án này, cô phải cải trang, "hóa thân" thành nhiều nhân vật, từ bưu tá, thợ điện cho đến shipper,...

Thượng úy Nguyễn Phương Thảo say sưa kể lại chuyến đi phá án, bắt giữ đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội.

Khi theo chân đối tượng từ Sơn La về Hà Nội, suốt quãng đường gần 300km, qua những khúc cua gắt đến cung đèo gập ghềnh, cô gái trẻ phải giữ sự tỉnh táo, đôi mắt không ngừng quan sát, dõi theo kẻ ngồi ngay kế bên.

Cô gái trẻ cũng từng "hóa thân" thành người bán rau, bán trứng,... để theo dõi và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn.

Gần 7 tiếng đồng hồ "vật vờ" trên xe khách, khi về đến địa bàn Ứng Hòa, thấy đối tượng ôm "hàng" bước xuống, Phương Thảo lập tức ập đến, trấn áp, ghì người thật nhanh.

"Về đến cơ quan điều tra, trong lúc chờ đợi lấy lời khai, đối tượng không ngừng khóc lóc, quỳ xuống van xin, kể về hoàn cảnh đáng thương. Biết đối tượng thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ, con sinh ra lại khuyết hậu môn nên "trả thù đời" bằng việc buôn ma túy, tôi rất thương.

Họ luôn miệng xin lỗi nhưng tôi đã giải thích rằng việc làm đó là vi phạm pháp luật. Nếu muốn được khoan hồng, đối tượng phải thành thật khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra", nữ thượng úy kể lại.

Ròng rã suốt một tháng theo dõi đối tượng ở nhiều địa điểm của Điện Biên, Hà Nội,... Phương Thảo và các đồng đội đã phá án thành công, đưa đối tượng ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Sau vụ án đó, cô cũng nhiều lần tới gia đình của nữ phạm nhân để hỏi thăm, hỗ trợ cháu bé.

Không chỉ là một trong số hàng trăm vụ án hoàn thành xuất sắc, mà chuyến đi năm đó cũng là lần thực hiện nhiệm vụ đáng nhớ nhất của Phương Thảo suốt chục năm qua.

Nhiều đối tượng, chỉ đến khi bị tóm gọn, tra tay vào còng số 8 mới "đứng hình", ngã ngửa vì shipper, tiểu thương,... hóa ra là công an. Đó chính là nữ thượng úy Nguyễn Phương Thảo - cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội).

Tự nhận mình là "tắc kè hoa" khi từng "hóa thân" thành nhiều người, nhiều nghề, Phương Thảo kể, miễn sao có thể theo dõi, bám sát được các đối tượng, đảm bảo nhiệm vụ trinh sát thành công.

Gần chục năm theo nghề đến nay, Phương Thảo đã tham gia và thực hiện hàng trăm vụ án, từ giết người cướp của, buôn bán ma túy cho đến mại dâm, phá hoại tài sản công,...

Nữ trinh sát "săn" tội phạm, nhập đủ vai để "bám nghề"

Những khó khăn, vất vả "không tên"

Chia sẻ với PV Dân trí, Phương Thảo cho biết, từ khi còn nhỏ đã có niềm đam mê được khoác trên mình bộ quân phục cảnh sát có màu xanh đặc trưng. Bởi vậy, thuở học cấp 2, ngoài việc học trên lớp, cô gái trẻ đã miệt mài luyện võ tại các trung tâm.

"Khoảng 20 năm trước, sau khi xem bộ phim Cảnh sát hình sự, tôi đã nuôi ước mơ trở thành cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân", Thượng úy Nguyễn Phương Thảo nói.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống trong ngành công an, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phương Thảo xác định phải cố gắng, nỗ lực gấp bội để thực hiện hóa ước mơ.

Những ngày tháng sinh viên, trưởng thành dưới mái trường Trung cấp, cô gái trẻ miệt mài học tập và rèn luyện rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá. Còn các môn học đều đạt điểm số rất cao.

Ra trường, Phương Thảo được điều động về công tác tại Công an huyện Ứng Hòa. Thời gian đầu theo nghề, cô gái trẻ sinh năm 1992 cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả.

"Lúc trực tiếp thực hiện công việc, tôi mới nhận ra thực tế khắc nghiệt và khác xa với những lý thuyết trên sách vở. Thậm chí, một số lần bỏ lọt tội phạm hay không tìm được bằng chứng của các đối tượng hình sự, tôi áy náy, trằn trọc cả đêm vì làm ảnh hưởng đến công sức của bao anh em đồng đội", nữ thượng úy nhớ lại.

Vì tính chất công việc, sẵn sàng lên đường khi nhận lệnh nên nữ trinh sát trẻ và các đồng đội đã quá quen với cảnh bữa cơm bỏ dở, những giấc ngủ đêm chập chờn.

Mỗi một chuyên án hình sự được xác lập đồng nghĩa với việc phải "chạy" theo án thường xuyên, nhận lệnh là lên đường, bất kể giờ giấc. Công việc này đối với trinh sát nam đã khó nhưng với trinh sát nữ lại càng chẳng dễ dàng và gian nan bội phần.

Phương Thảo tiết lộ, mỗi vụ án lại có tính chất khác nhau nhưng đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhất là với tội phạm ma túy, các đối tượng rất liều lĩnh và manh động, sẵn sàng "trả đũa" bằng "hàng nóng" khi gặp nguy.

Sau mỗi vụ án, nữ thượng úy trẻ tuổi lại "dắt túi" thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc nhiều hiểm nguy này.

Ngoài việc trấn áp bằng kỹ năng nghiệp vụ, nữ trinh sát còn phải có bản lĩnh thép để đấu trí, buộc những đối tượng "sừng sỏ" nhất cũng phải cúi đầu nhận tội, hợp tác với cơ quan điều tra.

"Độ" cơ thể bằng chạy và tập võ, mong "thất nghiệp" quanh năm

Sinh hoạt và ở lại tại cơ quan, Phương Thảo xem đây như là ngôi nhà thứ 2 với người thân là những anh em, đồng đội.

Mỗi tháng, cô tranh thủ về thăm gia đình một lần. Lúc cao điểm, nữ trinh sát lại "đoàn tụ" gia đình… online, xua tan nỗi nhớ nhà bằng những gọi video vài chục phút.

Vì đặc thù công việc, Phương Thảo coi những khó khăn khi "bám nghề" là một phần thanh xuân, để sau này nhìn lại sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Rảnh rỗi, nữ thượng úy lại tìm niềm vui bằng việc "độ" cơ thể, tăng cường sức khỏe cho bản thân qua các bài tập chạy bộ, tập võ, cardio hay đánh bóng chuyền,... Thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát, cô gái trẻ còn tham gia các bộ môn như kick-fit, boxing,...

Bên cạnh đó, cô cũng trau dồi kiến thức bằng việc nghiên cứu các văn bản luật, cập nhật tình hình chính trị xã hội hàng ngày. Dù ở đâu, bất kỳ lúc nào, nữ thượng úy luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh, lên đường gìn giữ trật tự xã hội và bình yên cho nhân dân.

Mỗi ngày, cứ 5 giờ 30 sáng, Phương Thảo thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi khởi động ngày mới bằng 10 vòng chạy quanh khuôn viên cơ quan, tương đương khoảng 3km.

"Tôi mong bản thân và các đồng đội được "thất nghiệp" quanh năm. Bởi chỉ khi đó, cuộc sống của người dân mới bình yên và ổn định, không còn tội phạm hay các tệ nạn nào xảy ra", cô gái trẻ hài hước nói.

Không chỉ là nữ trinh sát luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Phương Thảo còn tham gia công tác xã hội với vai trò Bí thư Đoàn thanh niên của công an huyện Ứng Hòa.

Nhất là khi dịch Covid-19 bùng phát, Thượng úy Nguyễn Phương Thảo đã có những hoạt động sôi nổi trong công tác phòng chống dịch và các hoạt động liên quan chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Những ngày nắng nóng tháng 8/2021, trong thời điểm giãn cách xã hội Phương Thảo cùng lực lượng thanh niên công an huyện Ứng Hòa đã giúp người dân thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú thu hoạch sen.

Thậm chí, lực lượng công an huyện này còn đăng tải các bài viết trên mạng xã hội của huyện và của đoàn thanh niên công an huyện để tìm đầu ra cho nguồn hoa sen.

Sau đó 1 tháng, Phương Thảo cùng đồng đội tiếp tục hợp tác với công an xã, hợp tác xã và dân quân giúp bà con thôn Phù Yên, xã Viên An gặt lúa. Trong ba ngày, các đoàn viên trẻ thuộc lực lượng công an huyện Ứng Hòa đã thu hoạch được tổng sản lượng lúa là 80 tấn trên khoảng gần 50 mẫu ruộng của 141 hộ dân.

Với những cống hiến không biết mệt mỏi đó, thượng úy Nguyễn Phương Thảo đã được trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng và sự ghi nhận từ cơ quan cũng như người dân trên địa bàn huyện.

Tiêu biểu phải kể đến hai giải thưởng đó là: 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021 và Tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu 2021. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình hoạt động chuyên môn và công tác Đoàn năng nổ của nữ trinh sát trẻ yêu nghề, đầy nghị lực.

Nội dung: Thảo Trinh, Toàn Vũ

08/04/2022