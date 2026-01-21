Điểm đến gây sốt dịp Tết với những góc ảnh đậm chất di sản ở Cần Thơ

Chợ cổ Cần Thơ: Nơi lưu giữ ký ức trăm năm

Với tuổi đời hơn một thế kỷ, Chợ cổ Cần Thơ (xây dựng năm 1915) là biểu tượng sống động của lịch sử và văn hóa Tây Đô. Dù trải qua nhiều thăng trầm, khu chợ vẫn giữ nguyên vẻ hoài cổ, trầm mặc nhưng không kém phần uy nghi.

Chợ cổ Cần Thơ còn có tên gọi khác là Nhà lồng chợ Cần Thơ (Ảnh: Việt Hằng).

Sau quá trình trùng tu, chợ được khôi phục nguyên trạng với trần cong xương cá, mái ngói âm dương và không gian mở rộng, mang đậm nét đặc trưng sông nước Cửu Long, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại.

Đặc biệt vào dịp Tết, Chợ cổ Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tốp nam thanh nữ tú xúng xính áo dài truyền thống, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu.

Chị Nguyễn Diệp Chi (22 tuổi) chia sẻ: "Đây là năm thứ hai tôi chọn Chợ Cần Thơ để chụp ảnh áo dài đón xuân. Nơi đây không chỉ là địa danh nổi tiếng gắn liền với sự phát triển của thành phố mà còn sở hữu phong cảnh sông nước tuyệt vời."

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam: Kiến trúc Lý - Trần giữa lòng Tây Đô

Cách trung tâm Cần Thơ khoảng 15km, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Phong Điền) là một công trình tâm linh quy mô lớn, mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lý - Trần.

Với 20 hạng mục công trình như nhà tổ, hội trường, bảo tháp 9 tầng, tháp trống, tháp chuông, tất cả đều được xây dựng bằng gỗ lim, ngói truyền thống, gạch và gạch tàu, tạo nên một không gian thanh tịnh, cổ kính và độc đáo.

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là điểm đến lý tưởng khi du khách muốn tìm lại sự cân bằng tinh thần (Ảnh: Việt Hằng).

Chị Cao Kiều Tiên, một nhiếp ảnh gia, cho biết, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích, nhất là khi chụp ảnh Tết tại Cần Thơ.

"Lịch chụp hình bên tiệm tôi dày đặc từ tháng 1 đến tháng 2, nhất là những ngày cận Tết. Phần lớn khách sẽ đặt hẹn ở Thiền viện nhiều hơn những nơi khác, bởi nơi đây kiến trúc được xây theo hướng cổ xưa, không gian rộng rãi, mát mẻ, có thể khai thác được vô vàn góc chụp và đặc biệt là không tốn bất kỳ chi phí nào", chị Tiên cho biết.

Chùa Nam Nhã: Dấu ấn lịch sử và văn hóa

Tọa lạc tại số 612 đường Cách Mạng Tháng Tám, Chùa Nam Nhã được xây dựng từ năm 1895, tiền thân là tiệm thuốc bắc Nam Nhã Đường. Chùa nằm trong khuôn viên rộng rãi, được bao quanh bởi khu vườn cổ thụ rợp bóng mát, trải dài ra tận bờ sông Bình Thủy.

Chùa Nam Nhã cách trung tâm TP Cần Thơ chỉ 6km (Ảnh: Việt Hằng).

Kiến trúc tổng thể của Chùa Nam Nhã mang nét đẹp cổ xưa, trang nghiêm và đậm chất văn hóa xứ Tây Đô, với các hạng mục chính như Chính điện, nhà Đông lang và Tây lang, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Vẻ đẹp kiến trúc này đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến đây chụp ảnh áo dài truyền thống, vừa để lưu giữ những nét đẹp cổ xưa, vừa để trải nghiệm nét văn hóa tâm linh và lịch sử mà ông cha ta để lại.