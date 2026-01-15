Phó Chủ tịch Cần Thơ: Hướng đến khai thác chợ nổi cả ngày lẫn đêm

Ngày 15/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác VH-TT&DL năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025 đón hơn 11 triệu lượt khách

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết từ 1/7, TP Cần Thơ mới với không gian phát triển mới, trong thời gian 6 tháng cuối năm 2025 nhưng các hoạt động của ngành VH-TT&DL được lãnh đạo TP, nhân dân, dư luận đánh giá cao.

Như lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ vừa qua (từ ngày 26/12/2025 đến 1/1) theo bà Điệp, nhận được đánh giá cao của dư luận, đã góp phần vào kích cầu du lịch, tăng trưởng của TP.

"Năm 2025 số lượng khách du lịch đến với thành phố đạt trên 11 triệu lượt khách, tăng 18% so với năm 2024; ngành thể thao cũng đạt nhiều thành tích trên đấu trường trong nước và quốc tế… ”, bà Điệp thông tin một số kết quả và biểu dương những nỗ lực của ngành VH-TT&DL TP trong năm qua.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Một trong những định hướng cho ngành VH-TT&DL TP trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị Sở chủ động đề xuất quy mô tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm với những cách làm mới, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tổ chức các lễ hội nhằm tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

"Đặc biệt, chúng ta phải nâng chất các lễ hội lên để hướng đến Cần Thơ là thành phố của lễ hội. Đây là một nội dung mà Bí thư Thành ủy đã báo cáo Thủ tướng và có chỉ đạo đối với ngành văn hóa", bà Điệp cho hay.

Hướng đến khai thác hiệu quả chợ nổi cả ngày lẫn đêm

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị Sở VH-TT&DL chủ động tham mưu cơ chế thu hút đầu tư vào du lịch đường sông, sinh thái miệt vườn; đặc biệt cần đẩy mạnh chuyển đổi số để tiếp cận khách du lịch toàn cầu, phát huy hiệu quả các di tích trên địa bàn trong việc kết nối tour, tuyến du lịch.

Đối với du lịch đường sông, bà Điệp đề nghị ngành có khảo sát, đánh giá lại các tour, tuyến, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng. Theo bà Điệp, từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng sẽ đi qua 3 cây cầu (Quang Trung, Hưng Lợi, Cái Răng). Hiện dạ cầu của 3 cây cầu này có không gian rất rộng, để phát triển du lịch đường sông có thể làm mới, trang trí lại dạ cầu, mới thu hút được du lịch đường sông của TP.

"Chợ nổi Cái Răng hiện chỉ khai thác ban ngày vào buổi sáng. Chúng ta phải hướng đến khai thác chợ nổi cả ngày và đêm. Muốn làm được điều đó, những dạ cầu này ban đêm phải có đèn rực rỡ, có thể trang trí bức tranh, hình ảnh về thành phố, đồng bằng sông Cửu Long. Khi du khách đi ngang đây sẽ dừng lại chụp hình, đó là những kênh để quảng bá chợ nổi", bà Điệp gợi mở.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành VH-TT&DL TP trong năm 2026 phải có tham mưu cho lãnh đạo TP để phát triển thêm du lịch đường sông, cụ thể là tuyến từ bến Ninh Kiều vào chợ nổi Cái Răng. Bên cạnh đó cũng phải phát triển chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng cũ), chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang cũ).

Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ (Ảnh: B.T).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho rằng, TP là đô thị sông nước, hiện dư địa du lịch đường sông còn rất nhiều nhưng thời gian qua chưa khai thác hết hiệu quả. Theo bà Điệp, "một ngày một bữa không thể khai thác hết" nhưng ngành cần có kế hoạch năm 2026 sẽ làm gì, năm 2027 làm gì để khai thác hết dư địa này.

Bà Điệp cũng đề nghị ngành VH-TT&DL TP quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử, nhất là việc bảo vệ và phát huy văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và của quốc gia.

"Qua việc bảo tồn và phát huy, chúng ta sẽ quảng bá được hình ảnh Cần Thơ, thu hút khách du lịch đến với thành phố ngày càng nhiều hơn", bà Điệp kỳ vọng và mong muốn rằng, trong thời gian tới TP có những sân khấu thực cảnh, để giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể đến với du khách.