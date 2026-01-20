Giới trẻ "đua nhau" chụp ảnh áo dài đón Tết, phố phường rộn ràng sắc xuân

Địa điểm "hot" thu hút giới trẻ chụp ảnh

Những ngày gần đây, các địa điểm nổi tiếng như chợ Cần Thơ, bến Ninh Kiều, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam… luôn nhộn nhịp giới trẻ chụp hình áo dài Tết.

Từng tốp bạn trẻ, từ các cặp đôi, hội nhóm đến những người chụp riêng lẻ, đổ về đây để ghi lại khoảnh khắc đẹp trong tà áo dài truyền thống. Nhiều nhóm bạn trẻ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để có được những bức ảnh ưng ý.

Đông đảo bạn trẻ lựa chọn chợ Cần Thơ là nơi để chụp hình đón xuân (Ảnh: Việt Hằng).

Nguyễn Ngô Thanh Nhàn (17 tuổi) chia sẻ, dù đã cố gắng sắp xếp lịch học để đi chụp sớm hơn một tháng so với Tết, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh chen chúc, xếp hàng.

"Rút kinh nghiệm, năm sau tôi sẽ phải đi sớm hơn để vắng người. Không ai muốn đến đây mà chẳng có hình đẹp mang về, vì chỉ riêng việc chuẩn bị áo dài và phụ kiện đã tốn một khoản không nhỏ với tôi", Nhàn bày tỏ.

Để có được bộ ảnh Tết ưng ý, nhiều bạn trẻ không ngần ngại đầu tư mạnh tay. Ngoài việc lựa chọn trang phục áo dài chỉn chu, họ còn chi tiền thuê thợ trang điểm chuyên nghiệp và nhiếp ảnh gia.

Anh Huỳnh Thanh Khang (19 tuổi) cho biết đã dành một tuần để chọn mẫu áo dài ưng ý, sau đó thêm một tuần chuẩn bị phụ kiện, chọn địa điểm và người chụp ảnh.

Nhiều góc phố của Cần Thơ rộn ràng giới trẻ chụp hình áo dài (Ảnh: Việt Hằng)

"Giá trang phục tùy theo mỗi shop, riêng chi phí thuê áo dài nam dao động trong khoảng từ 50.000 đến 80.000 đồng/ngày. Thuê thợ trang điểm và chụp hình cho bộ ảnh một người giá từ 300.000 đến 400.000 đồng, chưa tính tiền phụ kiện hay xăng xe", Thanh Khang chia sẻ về chi phí.

Sáng tạo để có ảnh đẹp với chi phí tiết kiệm

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện chi nhiều tiền cho một bộ ảnh Tết. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã tìm ra những cách sáng tạo để có được những bức ảnh đẹp mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Lê Thảo Nguyên (18 tuổi) cùng 3 người bạn đã lập danh sách các địa điểm cho thuê áo dài giá rẻ và thuê máy ảnh trong ngày đồng thời đặt mua tấm hắt sáng trên sàn thương mại điện tử để giảm thiểu chi phí.

Nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ đều cho biết, chụp ảnh áo dài không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn là một nét đẹp văn hóa (Ảnh: Việt Hằng).

"Vì là sinh viên, tụi em không dư dả nhiều tiền. Để có một bộ ảnh áo dài đón xuân, tụi em đã lên kế hoạch và phân chia công việc cho các thành viên. Đặc biệt, muốn chụp được những tấm hình sống ảo ưng ý cần phải đi sớm, lúc ánh nắng không gắt để màu ảnh được trong trẻo.

Tụi em cũng tránh đi buổi trưa hoặc đầu giờ chiều, trời nóng nực mà màu ảnh còn không nịnh mắt", Thảo Nguyên chia sẻ kinh nghiệm.

Nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ đều cho biết, chụp ảnh áo dài không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam.