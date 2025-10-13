Đàn cá bơi trong nhà giữa mùa lũ, gia chủ ở Bắc Ninh tiết lộ lý do bất ngờ

Không phải cá bơi dưới sông hay ao hồ, mà là hình ảnh từng con cá ẩn hiện trong ngôi nhà ngập nước, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa hài hước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lý Ngọc Khải, ngụ xã Tân Yên (Bắc Ninh), cho biết, đàn cá này là "chiến lợi phẩm" từ những mẻ lưới anh thả quanh nhà trong những ngày ngập lụt.

"Cá không phải tự nhiên bơi vào, mà do tôi bắt được, tạm thả cho bơi trong nhà vì không có chỗ để nhốt", anh Khải nói.

Cảnh đàn cá bơi trong nhà dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh đàn cá bơi tung tăng trong nhà được anh Khải ghi lại, đăng tải lên mạng, thu hút gần 2 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến "cảnh tượng lạ". Một số người cho rằng đây là hình ảnh "chỉ có thể thấy vào mùa lũ".

Anh Khải chia sẻ thêm: "Nước ngập khắp nơi, từ ngoài đường vào đến trong nhà. Tôi chỉ mang lưới ra thả vài phút là dính đầy cá, có cá chim, cá chép, cá rô đủ loại. Bắt được nhiều quá mà nhà ngập không có chỗ để nhốt, nên tôi thả chúng bơi trong nhà luôn".

Nước dâng cao, anh Khải thả lưới bắt cá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, những ngày nước lũ lên, cá từ sông lớn và ao hồ bị nước cuốn ra ngoài rất nhiều, chỉ cần thả lưới ngay trước cửa nhà là có thể bắt được.

"Từ trên cao nhìn xuống, thấy đàn cá bơi tung tăng trong nhà cũng vui mắt. Giữa cảnh ngập lụt, ít nhất vẫn có điều gì đó khiến mình cười một chút", anh nói thêm.

Anh Khải chia sẻ hình ảnh ngập ở khu nhà mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Khải cho biết, đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến nước dâng cao đến mức này. "Tôi ở đây từ nhỏ, chưa năm nào nước lại lên cao đến thế. Nhà tôi vốn cao nhất khu mà cũng bị ngập nặng", anh chia sẻ.

Đến nay, nước ở khu vực nhà anh Khải đã rút khoảng 30cm. Đàn cá trong nhà được anh bắt lại và chia cho hàng xóm mỗi người một ít.

"Tôi chỉ quay video cho vui, không ngờ lại được mọi người quan tâm và chia sẻ nhiều như thế", anh Khải nói.