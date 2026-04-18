Robot hình người chạy hết pin không đuổi kịp đàn lợn rừng, giơ tay bất lực

Trong clip, robot có tên Edward chạy băng qua bãi cỏ, đuổi theo đàn lợn rừng đang hoảng loạn tháo chạy. Tuy nhiên, với tốc độ còn hạn chế, robot không thể bắt kịp và kết thúc bằng hành động giơ nắm đấm lên trời đầy bất lực.

"Có vẻ như robot đã chạy hết pin nhưng vẫn không đuổi kịp đàn lợn rừng", một tài khoản bình luận trên X. Theo New York Post, robot này là phiên bản tùy chỉnh từ mẫu Unitree G1.

Video robot hình người đuổi đàn lợn rừng ở bãi đậu xe đạt 4 triệu lượt xem (Nguồn video: X).

Dù màn rượt đuổi không thành công, hình ảnh này lại khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người gọi đây là "anh hùng xứng đáng xuất hiện ngoài đời thực".

Trong khi số khác cho rằng việc sử dụng robot để xua đuổi động vật hoang dã là ý tưởng không tệ, thậm chí có thể áp dụng trong các tình huống nguy hiểm vì không gây rủi ro cho con người.

Robot hình người chạy đuổi theo đàn lợn rừng bất thành (Ảnh cắt từ video).

Lâu nay, thủ đô Warsaw gặp khó khăn trong việc kiểm soát số lượng lợn rừng lang thang trong đô thị. Tuy nhiên, các robot hai chân như G1 hiện chưa được thiết kế cho những cuộc truy đuổi tốc độ cao.

Trước đó, Công ty Unitree Robotics cũng giới thiệu mẫu robot Unitree R1 với khả năng đánh boxing, nhào lộn và thực hiện động tác bật dậy từ tư thế nằm mà không cần dùng tay.

Robot này nặng khoảng 25kg, sở hữu 26 khớp linh hoạt cùng hệ thống AI đa phương thức như nhận diện giọng nói và hình ảnh.

Lợn rừng phá hoại hoa màu ở nhiều thành phố tại châu Âu (Ảnh: The Times).

Mặc dù chưa thể thay con người làm việc nhà hay săn bắt, robot hình người rõ ràng đang dần ghi điểm ở mảng giải trí. Đôi khi, chúng vô tình trở thành hiện tượng mạng chỉ nhờ một màn rượt đuổi không thành.

Theo NDTV, nhiều năm trở lại, chính quyền thủ đô Warsaw phải đối mặt với bài toán kiểm soát số lượng lợn rừng hoang dã xuất hiện với mật độ ngày càng thường xuyên tại các khu dân cư.

Chúng di chuyển qua công viên, bãi cỏ và đường phố vào ban đêm để tìm thức ăn, khiến nguy cơ tai nạn giao thông và xung đột với con người gia tăng. Giới chức thành phố đã triển khai nhiều biện pháp như theo dõi, bắt giữ và di dời, song việc cân bằng giữa an toàn công cộng và bảo tồn động vật vẫn là thách thức.

Vấn nạn lợn rừng không chỉ là câu chuyện riêng của giới chức Ba Lan. Quá trình đô thị hóa tăng nhanh khiến quần thể lợn rừng mất môi trường sống. Chúng xâm chiếm khắp châu Âu. Nhiều cuộc va chạm giữa người và lợn rừng được ghi nhận tại các thành phố lớn như Berlin (Đức), Madrid (Tây Ban Nha) hay tại Italia.

Lợn rừng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, bắt đầu xuất hiện ở châu Âu cách đây 5 triệu năm trước và trở thành nguồn thực phẩm được ưa chuộng ở nhiều nơi. Chúng sống thành bầy đàn, có khả năng sinh sản nhanh.

Bầy lợn rừng lang thang trên đường phố ở Tây Ban Nha (Ảnh: Insider).

Tại Ba Lan, kể từ năm 2017, hoạt động săn bắt lợn rừng diễn ra quanh năm. Vào năm 2021, các thợ săn nước này đã bắn giết 269.000 cá thể, nhưng chúng vẫn lấn sâu vào nhiều đô thị lớn. Ước tính thành phố Warsaw hiện có tới hơn 1.000 con.

Tại Italia, loài vật này gây thiệt hại hơn 22 triệu Euro mỗi năm với ngành nông nghiệp. Một số thành phố có cơ chế bồi thường thiệt hại cho người nông dân, nhưng mức chi trả chỉ đạt phần nào.