Đi bắt cua, người đàn ông bất ngờ gặp con vật lạ nằm trong lồng

Ngày 1/2, Công an xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, đêm 30/1, ông Trần Văn Thơm (48 tuổi, trú tại thôn An Thành 2, xã Thăng Điền) đi đặt lồng bắt cua ở cánh đồng thuộc thôn An Thành 2, đến sáng 31/1 thì phát hiện con vật lạ ở trong lồng cua nên đến Công an xã Thăng Điền trình báo.

Cá thể tê tê quý hiếm được bàn giao (Ảnh: Công an xã Thăng Điền).

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định đây là cá thể tê tê thuộc danh mục động vật quý hiếm, nặng khoảng 5kg.

Thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê trong tình trạng bình thường, khỏe mạnh.

Công an xã Thăng Điền đã hoan nghênh tinh thần tự giác của ông Trần Văn Thơm, đồng thời cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để xử lý, bảo vệ cá thể tê tê theo đúng quy định.