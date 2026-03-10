Cuộc sống đầy bất ngờ của chàng trai nhiều lông nhất thế giới

Lalit Patidar (19 tuổi, ở Ấn Độ) mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp mang tên hypertrichosis (hội chứng người sói) khiến lông mọc dày bất thường trên khuôn mặt.

Theo The Sun, Lalit chia sẻ rằng, sự khác biệt ngoại hình khiến anh trở nên độc đáo. Đứng giữa đám đông, anh dễ dàng được nhận ra bởi gương mặt không thể lẫn với ai khác.

Theo các ghi chép y học, kể từ thời Trung Cổ đến nay, thế giới chỉ ghi nhận khoảng 50 trường hợp mắc hypertrichosis. Lalit vì vậy trở thành một trong những người có ngoại hình hiếm gặp nhất thế giới.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lalit đã được chú ý khi nhiều bác sĩ cũng bối rối trước ngoại hình đặc biệt hiếm gặp của anh (Ảnh: The Sun).

“Đối với tôi, khuôn mặt là điều khiến tôi trở nên đặc biệt và nó đã trở thành một phần con người tôi”, Lalit nói.

Chàng trai chia sẻ, khi còn nhỏ, anh mơ ước trở thành một cảnh sát. Tuy nhiên, hội chứng người sói khiến cuộc đời anh đi theo lối rẽ khác.

Ngoại hình đặc biệt giúp anh thu hút lượng theo dõi lớn trên một số nền tảng mạng xã hội. Trên Instagram, anh có khoảng 268.000 người theo dõi, còn kênh YouTube thu hút hơn 106.000 người đăng ký.

Anh thường xuyên đăng tải các video về cuộc sống thường ngày, những chuyến du lịch, trong đó có cả những đoạn clip ghi lại cảnh mình tỉa bớt lông trên khuôn mặt.

Chàng trai 19 tuổi phải cắt tỉa lông thường xuyên để kiểm soát tốc độ mọc quá nhanh. Tuy nhiên, do lông trên mặt dày tương đương tóc trên đầu, anh buộc phải dùng kéo thay vì dùng dao cạo. Phía sau tai, trên cằm và quanh mũi là những vị trí lông mọc nhanh nhất. Ngoài ra, lông trên cổ, lưng và chân của Lalit cũng phát triển với tốc độ rất nhanh.

Lalit Patidar được ghi nhận là người có khuôn mặt nhiều lông nhất thế giới (Ảnh: The Sun).

Danh tiếng trên mạng xã hội đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Lalit. Năm ngoái, anh thậm chí được mời bay tới Milan (Italy) để tham gia một sự kiện lập kỷ lục. Lalit được Guinness xác nhận là người đàn ông nhiều lông nhất thế giới. Chia sẻ về kỷ lục này, Lalit cho hay, với anh đó là một khoảnh khắc đặc biệt và đáng tự hào.

Tuy nhiên, chàng trai cũng thừa nhận, ngoại hình đặc biệt khiến anh khổ sở và gặp không ít bất tiện.

Chàng trai sở hữu lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội (Ảnh: The Sun).

Cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn hơn so với người bình thường bởi lớp lông dày khiến những việc đơn giản trở nên khó khăn hơn. Anh gặp trở ngại trong việc ăn uống, quan sát và đôi khi là khả năng nghe âm thanh hay các cuộc trò chuyện.

Khi còn là học sinh tiểu học, Lalit từng phải chịu những ánh mắt soi mói từ mọi người xung quanh và bạn bè. Nhiều bạn học từng ném đá và trêu chọc, gọi cậu bằng những biệt danh khó nghe.

“Khi mới đi học, nhiều bạn bè sợ tôi hoặc chế giễu tôi. Điều đó từng khiến tôi rất buồn. Nhưng theo thời gian, tôi đã có thêm bạn bè và nhờ sự ủng hộ của gia đình, tôi trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn”, Lalit nhớ lại.

Anh cho hay, bản thân từng nghĩ đến việc thực hiện phẫu thuật để loại bỏ phần lông thừa nhằm kết bạn với mọi người hơn dễ dàng hơn.

Hiện tại, chàng trai được nhiều người ủng hộ và coi là nguồn cảm hứng. “Những người khác biệt nên tự hào về chính mình. Sự độc đáo không phải là điểm yếu, đó chính là bản sắc của bạn. Đây là con người tôi và tôi tự hào về điều đó”, anh nói.