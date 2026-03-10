Vỡ mộng bỏ phố về quê, vợ chồng quay lại Hà Nội khi "bay sạch" 500 triệu

Sau một năm rời phố về quê, được hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng nhịp sống thảnh thơi, anh Lê Văn Hảo (SN 1994, quê xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu lo lắng khi số tiền dành dụm dần vơi cạn nhưng chưa có hướng đi mới để phát triển kinh tế.

"Suốt ngày quanh quẩn trong làng, ít có cơ hội tìm kiếm cơ hội làm ăn, tôi nhận ra mình sai lầm vì vội vàng bỏ phố về quê", anh Hảo chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Quyết định rời Thủ đô

Anh Hảo sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo thuộc huyện Ngọc Lặc (cũ) của tỉnh Thanh Hoá. Tốt nghiệp THPT, chàng trai thi đỗ Học viện Nông nghiệp, theo học ngành chăn nuôi.

Anh Hảo từng suy nghĩ đưa vợ con về quê sống và lập nghiệp nhưng vỡ mộng sau 1 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp, anh làm nhân viên của công ty chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, bà xã điều hành quán bán đồ ăn vặt. Nhờ công việc ổn định, vợ chồng anh tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng sau vài năm sinh sống ở Hà Nội.

Có cuộc sống dư dả nhưng anh Hảo cảm giác chán nản, vì ở thành phố luôn phải đối mặt với khói bụi ô nhiễm, con cái không có không gian vui chơi. Nhiều lần, anh định về quê để chăn nuôi, phát huy những kiến thức mà mình được học ở trường.

"Tôi từng nghĩ phương án mở trang trại quy mô lớn ở quê nhà, làm mô hình mẫu cho bà con trong làng học theo. Thế nhưng, bản thân chưa đủ quyết tâm để thực hiện", anh Hảo bày tỏ.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, anh nghỉ công việc công ty, mua ô tô bán tải, thử sức trong lĩnh vực buôn bán phân trùn quế - loại phân hữu cơ được sản xuất từ quá trình xử lý chất thải sinh học bằng trùn quế.

Vài tháng đầu, nhờ chạy quảng cáo trên mạng xã hội, việc buôn bán khá thuận lợi, vợ chồng anh tưởng thành công đã đến. Sau nửa năm, việc kinh doanh rơi vào cảnh ế ẩm, gần như không có khách hàng.

"Lúc không thể bù lỗ thêm, tôi nhận ra mình đã thất bại", anh nói.

Bước ngoặt "bỏ phố về quê" đến khi một người bạn ngỏ ý mời anh về Thanh Hóa quản lý xưởng sản xuất tóc giả với mức lương khoảng 15-16 triệu đồng/tháng.

Nghe mức lương cao và hướng đi mà bạn vạch ra, anh Hảo quyết định về quê trước để gây dựng cuộc sống. Lúc mọi thứ ổn định, vợ con sẽ về sau.

“Thời điểm đó, tôi mong được về quê, vì cuộc sống ở thành phố quá áp lực, vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi do gánh nặng mưu sinh. Guồng quay đi làm, chuyển đồ ăn cho khách kéo dài cả ngày rất mệt mỏi”, anh kể.

Thoát khỏi cuộc sống xô bồ nơi thành phố, người đàn ông bắt đầu hành trình mới với tâm thế thoải mái.

Tìm đủ nhân viên cho xưởng sản xuất tóc giả, anh thuê thợ làm căn nhà rộng 25m2 và xây dựng chuồng trại, mua 7 con trâu về nuôi.

"Dốc toàn bộ số tiền dành dụm được để làm nhà và mua trâu, tôi phải vay thêm bạn bè, anh trai mới đủ trang trải các chi phí", anh trải lòng.

Căn nhà ngập cây cối của vợ chồng anh Hảo ở quê nhà khi mới xây dựng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong năm đầu tiên về quê, cả gia đình tận hưởng cuộc sống thư giãn. Buổi sáng, cả nhà không còn phải đối diện với tắc đường, sương mù ô nhiễm.

Điều khiến anh Hảo hài lòng nhất là con cái có không gian rộng rãi để vui chơi. Vợ chồng không còn phải thức khuya dậy sớm để bán đồ ăn vặt.

"Thời gian đó, chúng tôi được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi mà ai cũng mơ ước", anh cho hay.

Vỡ mộng khi bỏ phố về quê

Những ngày bình yên không kéo dài, bước sang năm 2022, mọi chuyện ập đến bất ngờ khiến cả nhà không kịp trở tay.

Sau một thời gian nuôi nhốt, đàn trâu ngày càng lớn, sức ăn tăng lên. Vợ chồng phải mua thêm cám, lá mía, bã sắn... cho trâu ăn nên chi phí chăn nuôi tốn 4-5 triệu đồng/tháng.

Cảm thấy không thể gồng gánh nổi chi phí này, anh Hảo quyết định rao bán đàn trâu. Thời điểm đó, trâu rớt giá. Gia đình không thể thu hồi vốn mà phải gánh thêm khoản lỗ.

"Hàng tháng, chúng tôi không tích lũy được đồng nào, thu nhập chỉ dựa vào tiền lương quản lý xưởng sản xuất tóc giả. Có tháng, tôi phải vay mượn thêm người thân để trang trải cuộc sống", anh nhớ lại.

Công việc chăn nuôi trâu tưởng sẽ mang lại thu nhập nhưng không ngờ khiến anh Hảo lâm vào thua lỗ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khó khăn càng chồng chất khi anh gặp tai nạn ô tô trên đường về nhà vợ, khiến một người dân phải nhập viện. Chi phí sửa xe và bồi thường lên tới khoảng 150 triệu đồng.

“Tôi hoang mang vì tiền không có, tai họa ập đến khiến kinh tế càng kiệt quệ. Toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã không còn một xu”, anh Hảo nói.

Anh Hảo chụp ảnh cùng các công nhân làm ở xưởng sản xuất tóc giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tết năm 2022 trở thành khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của hai vợ chồng. Sau khi đón năm mới, người đàn ông rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, suy sụp hoàn toàn vì "vỡ mộng với giấc mơ bỏ phố về quê".

Áp lực lớn nhất với anh lúc đó không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn đến từ ánh mắt dò xét của bà con làng xóm. Thấy vợ chồng liên tiếp gặp khó khăn, nhiều người tỏ ra hoài nghi và buông lời gièm pha.

"Từ một người tự tin đưa cả nhà về quê lập nghiệp, tôi mang cảm giác tự ti, sợ gặp mọi người", anh trải lòng.

Sau nhiều đêm trằn trọc, bật khóc vì thương vợ con, anh Hảo quyết định trở lại Hà Nội tìm kiếm cơ hội, hy vọng sớm thoát khỏi tình cảnh "rỗng túi".

Căn nhà từng là nơi tận hưởng cuộc sống của vợ chồng anh Hảo và các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trên chuyến xe từ Thanh Hoá ra Hà Nội, lòng tôi nặng trĩu, tâm trí vô định, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào. Dù khó khăn, tôi vẫn phải đi vì không muốn đối mặt với những lời dèm pha của hàng xóm", anh tâm sự.

Trở lại Thủ đô với 2 bàn tay trắng, người đàn ông thử sức với công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Không quen với công việc ngồi văn phòng suốt 8 tiếng mỗi ngày, anh quyết định nghỉ việc.

Đang loay hoay tìm hướng đi mới, được người quen giới thiệu, anh tìm hiểu công việc trong lĩnh vực bất động sản. Sau vài tháng theo nghề, người đàn ông dần bén duyên và có nguồn thu nhập để trang trải nợ nần.

Vượt qua những ngày "đường cùng", vợ chồng anh mua được căn hộ chung cư bằng tiền tích lũy và vay ngân hàng. Căn hộ được cho thuê hơn 10 triệu đồng/tháng để trả lãi, còn gia đình vẫn thuê trọ ở phường Đông Ngạc.

"Sau lần bỏ phố về quê, tôi nhận ra mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ. Tôi tập thói quen suy nghĩ chín chắn hơn, tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, không còn vội vàng như trước", anh nói.

Trầm ngâm khi nghĩ về hành trình đã qua, anh Hảo cho rằng, thời gian gần đây, "bỏ phố về quê" trở thành xu hướng được nhiều người trẻ ưa thích. Đối mặt với áp lực cuộc sống, họ chọn hướng đi này để chữa lành và cảm thấy an toàn hơn.

"Suy nghĩ về quê để né tránh áp lực là sai lầm. Bỏ phố về quê phù hợp với những người đã tự do tài chính, có dòng tiền thu nhập ổn định hoặc người trung niên muốn tận hưởng khoảng thời gian an yên ở tuổi xế chiều", anh Hảo nói.

Về quê, mọi người có không gian rộng rãi, không khí trong lành hơn nhưng cơ hội công việc rất ít. Trước khi quyết định rời phố, bản thân phải vạch lộ trình làm gì để kiếm tiền, phát triển bản thân như thế nào.

"Cuộc sống thiếu môi trường để học hỏi, cọ xát sẽ làm mất đi động lực cố gắng. Tôi nhận ra hài lòng với mức thu nhập 15-17 triệu đồng/tháng ở độ tuổi 30 là quá nguy hiểm", anh bày tỏ.