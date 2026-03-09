Cô gái ở Scotland có bộ ngực quá khổ nặng 16kg sống trong cảnh đớn đau

Melissa Ashcroft, 30 tuổi, đến từ Blairgowrie, Scotland, cho biết cuộc sống của cô đảo lộn chỉ vì sở hữu bộ ngực lớn bất thường so với những người xung quanh.

"Kích thước vòng một quá khổ khiến cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên khó khăn. Thậm chí, việc rời khỏi giường mỗi sáng cũng mất rất nhiều thời gian vì đau đớn", cô nói.

Melissa cho biết, năm 20 tuổi, cô từng tìm cách phẫu thuật để thu nhỏ vòng một. Tuy nhiên, khi đó các bác sỹ nói rằng cô nên chờ tới thời điểm sau khi sinh con và cho con bú.

Cô gái khổ sở vì vòng một quá khổ (Ảnh: Mirror).

Cô gái người Scotland cho biết đã thừa hưởng đặc điểm di truyền từ mẹ và bà ngoại. Năm 18 tuổi, dù thân hình nhỏ bé với cân nặng hơn 40kg nhưng vòng một của cô phát triển bất thường. Điều này khiến cô gái thường bị bạn bè trêu chọc, thậm chí vướng vào tin đồn dao kéo.

Sau khi sinh 2 con, người mẹ lại được thông báo rằng chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng) của cô là 35. Chỉ số này quá cao so với điều kiện phẫu thuật của hệ thống y tế công tại Anh.

Theo quy định của chương trình y tế công (NHS), chỉ số BMI của cô phải giảm xuống 27, mới được phẫu thuật. Các bác sỹ giải thích, khi chỉ số BMI quá cao, nguy cơ cục máu đông hoặc nhiễm trùng cũng cao hơn.

Cô được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm và trật khớp vai do trọng lượng bộ ngực quá lớn (khoảng 16kg) (Ảnh: Mirror).

Nỗi khổ này đeo bám cô gái 30 tuổi suốt nhiều năm do mắc chứng đau lưng mạn tính. Gần đây, cô được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm và trật khớp vai do trọng lượng bộ ngực quá lớn (khoảng 16kg).

Nhưng điều khiến cô đau đớn bất lực hơn cả là không thể tự tay bế con gái mới 8 tháng tuổi. Sống cùng những cơn đau triền miên, cô còn gặp khó khăn trong việc giảm cân bởi tập thể dục là điều gần như không thể.

"Bộ ngực quá nặng khiến tôi rất đau nhức mỗi khi vận động. Tôi rất muốn chơi với con nhưng lại không thể bế con bé. Vào buổi sáng, tôi gần như không thể làm gì sau khi thực hiện các bài giãn cơ lưng", cô nói.

Cô gái thường mặc áo rộng để che bớt ngoại hình cơ thể (Ảnh: BBC).

Bởi vậy, ngay cả những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa cũng khiến cô kiệt sức. Sự khác biệt cơ thể còn khiến cô phải tự đặt may những bộ áo ngực kích thước riêng với giá 82 bảng Anh/chiếc (2,8 triệu đồng).

Hiện cô tiếp tục gây quỹ cộng đồng 8.000 bảng Anh (280 triệu đồng) để phẫu thuật tại bệnh viện tư nhân nhằm cắt bỏ khối ngực nặng 16kg. Cô bày tỏ niềm khao khát được sống như những người bình thường với bộ ngực vừa đủ.

"Tôi chỉ mong được tận hưởng cuộc sống khi không còn đau nhức, thoải mái bế ẵm và chơi đùa cùng các con trong công viên", cô gái 30 tuổi trải lòng.

Một trường hợp khác cũng tương tự như Melissa là Summer Robert, một cô gái người Anh bị mắc chứng phì đại tuyến vú. Điều này khiến vòng một của cô nặng hơn 20kg khiến cột sống bị cong vẹo.

Dù nhiều lần đề nghị xin phẫu thuật thu nhỏ vòng một, tuy nhiên các bác sỹ đều từ chối với lý do can thiệp dao kéo không mang lại hiệu quả lâu dài. Mô ngực của cô vẫn có thể tiếp tục phát triển sau khi phẫu thuật.

Bộ ngực quá khổ gây khó khăn sinh hoạt hàng ngày của cô gái (Ảnh: The Sun).

Theo Summer, trong giai đoạn từ 22 đến 24 tuổi, vòng một của cô giữ nguyên. Tuy nhiên thời gian gần đây, kích thước có dấu hiệu tăng lên.

Cũng vì lý do vòng một quá khổ khiến cô bị xếp vào nhóm "béo phì bệnh lý". Không chỉ gây đau lưng và cơ thể, vòng một quá khổ còn khiến Summer gặp nhiều vấn đề khác. Khi còn làm việc trong các nhà hàng, cô từng được bác sỹ chỉ định mặc áo corset chuyên dụng để bảo vệ cột sống.

Trước nhiều áp lực, hiện cô đã nghỉ việc quản lý nhà hàng và mở kênh riêng làm sáng tạo nội dung.