Nữ streamer Trung Quốc đang livestream thì đau đầu, đột tử ngay trên sóng

Nữ streamer đột ngột qua đời khi đang livestream bán quần áo

Một nữ streamer tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), được biết đến trên mạng với biệt danh Vương Tạc Tỷ, đột ngột qua đời trong lúc đang livestream bán hàng vào đêm 10/3. Sự việc xảy ra rất nhanh, từ lúc cô bắt đầu kêu đau đầu đến khi được đưa đi cấp cứu chỉ kéo dài khoảng 10 phút, khiến nhiều người theo dõi không khỏi bàng hoàng.

Vương Tạc Tỷ năm nay 39 tuổi, là người bán hàng trực tuyến khá quen thuộc. Cô thường xuyên livestream để thử và giới thiệu các mẫu quần áo nữ, thu hút lượng người xem ổn định.

Trong buổi phát sóng tối 10/3, nữ streamer giới thiệu trang phục trước máy quay như thường lệ thì bất ngờ tỏ ra khó chịu, ôm đầu và cho biết đầu và vùng cổ đau dữ dội. Cô tạm rời khỏi khung hình để nghỉ ngơi, trong khi trợ lý bên cạnh cố gắng xoa bóp giúp giảm cơn đau.

Nữ streamer qua đời chỉ sau 10 phút kể từ khi kêu đau đầu (Ảnh: Yahoo).

Một lúc sau, Vương Tạc Tỷ quay trở lại trước máy quay nhưng sắc mặt vẫn mệt mỏi. Cô liên tục sờ phía sau đầu, tình trạng không thuyên giảm. Chỉ ít phút sau, nữ streamer bắt đầu tỏ ra đau đớn và nói với những người xung quanh rằng mình không thể chịu nổi nữa.

Trong đoạn video được chia sẻ lại, cô hoảng hốt yêu cầu người bên cạnh nhanh chóng gọi số cấp cứu, nói rằng mình sắp ngã xuống. Toàn bộ diễn biến từ lúc xuất hiện triệu chứng đến khi cầu cứu diễn ra ngay trước mắt nhiều khán giả đang theo dõi buổi livestream.

Dù nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để đưa đi cấp cứu, Vương Tạc Tỷ vẫn không qua khỏi. Cô qua đời ở tuổi 39. Buổi phát sóng trực tiếp hôm đó cũng vô tình trở thành những hình ảnh cuối cùng của cô trước khi ra đi.

Sau khi thông tin được lan truyền, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết đột ngột của nữ streamer. Một số ý kiến cho rằng các triệu chứng cô gặp phải có thể liên quan đến đột quỵ hoặc xuất huyết não, dù nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố.

Nhiều cái chết trong giới streamer Trung Quốc

Không chỉ trường hợp của Vương Tạc Tỷ, những năm gần đây Trung Quốc cũng ghi nhận một số vụ việc tương tự liên quan đến các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về áp lực và cường độ làm việc trong ngành livestream.

Năm 2024, cái chết của Pan Xiaoting (24 tuổi) từng gây chấn động mạng xã hội. Cô qua đời ngày 14/7 khi đang livestream. Kết quả khám nghiệm cho thấy bụng của Xiaoting bị biến dạng nghiêm trọng, dạ dày chứa lượng lớn thức ăn chưa kịp tiêu hóa.

Pan Xiaoting vốn là một “thánh ăn” (mukbang) nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, thường thực hiện các thử thách ăn uống với khối lượng lớn thực phẩm trong thời gian dài. Nhiều buổi phát trực tiếp của cô kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày, với lượng thức ăn tiêu thụ có thể vượt 10kg trong một lần.

Khi mức độ nổi tiếng và thu nhập tăng lên, sức khỏe của Xiaoting lại ngày càng sa sút. Trước khi qua đời, cô được cho là đã mắc nhiều vấn đề như cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, xuất huyết dạ dày và tổn thương nghiêm trọng đường ruột.

Gia đình từng nhiều lần khuyên cô dừng lại vì lo ngại sức khỏe, cho rằng số tiền kiếm được không thể bù đắp những tổn hại về cơ thể. Tuy nhiên, Xiaoting vẫn tiếp tục các buổi livestream ăn uống và tin rằng mình có thể kiểm soát được tình trạng sức khỏe.

Nam streamer được biết đến với cái tên Đường Tăng Xuyên Quốc cũng đột ngột qua đời ở tuổi 37 (Ảnh: Jimu News).

Tháng 2/2025, dư luận Trung Quốc tiếp tục xôn xao khi một streamer trên nền tảng Douyin (mạng xã hội tại Trung Quốc) được biết đến với biệt danh Đường Tăng Xuyên Quốc cũng đột ngột qua đời ở tuổi 37.

Người này tên Fan, đến từ Trịnh Châu, nổi tiếng với các video hóa trang thành Đường Tăng - nhân vật trong tác phẩm kinh điển Tây du ký - rồi đi khắp nơi livestream. Hình ảnh anh mặc cà sa nhưng lái mô tô địa hình từng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng.

Theo người thân, để kiếm tiền nuôi gia đình và chăm sóc hai con sau khi ly hôn, Fan thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi để quay video. Công việc khiến anh thường làm việc đến khuya và sinh hoạt thất thường.

Ngày 18/2/2025, Fan được xác nhận đã qua đời do cơn đau tim đột ngột. Điều khiến nhiều người xót xa là phải vài ngày sau, khi chủ nhà trọ thấy anh không ra ngoài như thường lệ và đến kiểm tra, thi thể của anh mới được phát hiện trong căn hộ.

Những trường hợp liên tiếp này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mặt trái của ngành livestream, nơi sự nổi tiếng và thu nhập đôi khi đi kèm với áp lực lớn và cường độ làm việc dày đặc, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.