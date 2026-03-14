Chàng trai Hưng Yên lấy vợ người Đức xinh như búp bê, cả xóm qua xem mặt

Kỷ niệm khó quên từ bữa ăn gồm phở và bánh mì

Sau đám cưới ấm cúng tại quê nhà Hưng Yên, Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi) cùng vợ là Jennifer Gleiser (25 tuổi, quốc tịch Đức) lựa chọn Ninh Bình làm điểm đến cho tuần trăng mật.

Cô gái người Đức đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những món ăn dân dã hay con người thân thiện cả hai gặp trong chuyến đi.... tất cả đều khiến cô thêm yêu đất nước nơi chồng mình sinh ra và lớn lên.

Ít ai biết rằng, mối lương duyên của chàng trai Hưng Yên và cô gái người Đức cũng gắn với những kỷ niệm liên quan đến ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

Jennifer Gleiser cùng chồng tham quan nhiều cảnh sắc Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Xuân Trường cho hay, anh và vợ quen biết nhau qua mạng xã hội năm 2017, khi anh sinh sống và làm việc ở Đức. Những chủ đề trò chuyện ban đầu khá đơn giản, nhưng lại mở ra một mối quan hệ đặc biệt.

Sau hơn một tuần quen biết, cả hai hẹn gặp nhau ngoài đời. Trường ấn tượng với cô gái Đức bởi gương mặt xinh xắn như búp bê. Về phần Jennifer, cô cảm nhận được anh là một chàng trai châu Á năng động và rất vui vẻ.

Buổi gặp đầu tiên giúp mối quan hệ của cả hai thêm gần gũi. Quá trình quen nhau, Jennifer là người giúp đỡ Xuân Trường rất nhiều, đặc biệt trong việc học ngôn ngữ.

“Jennifer thường giải thích cho tôi về văn hóa của Đức, giúp tôi cải thiện khả năng giao tiếp. Nhờ vậy tôi có thể tự tin hơn khi sinh sống và làm việc ở nước ngoài”, Trường nói.

Trong suốt thời gian quen nhau, hai người có nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, với Trường, một buổi tối bình dị khi mới quen nhau lại là ký ức khiến anh nhớ nhất.

Lần ấy, sau khi đi dạo, chàng trai Việt chủ động mời bạn gái về nhà và ngỏ ý muốn nấu tặng cô một bữa ăn với món phở và bánh mì Việt Nam.

Hương vị từ hai món ăn quen thuộc của Việt Nam khiến cô gái ngạc nhiên. Khi ăn, cô gái thốt lên, không hiểu vì sao đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là bánh mì, lại ngon đến như vậy. Cô gái vì thế càng có thêm cảm tình với chàng trai Việt vừa khéo léo, vừa tinh tế.

Kể từ đó, Xuân Trường thường xuyên nấu phở cùng các món Việt cho Jennifer. Những bữa ăn mang hương vị Việt trở thành một phần đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của cả hai. Cô gái Đức rất yêu thích món ăn Việt và tìm hiểu về văn hóa châu Á.

Sự chân thành và những cuộc trò chuyện mỗi ngày khiến tình cảm giữa họ lớn dần. Sau khoảng nửa năm quen biết, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương và gắn bó cho đến hôm nay.

Cặp đôi và con gái trong một chuyến đi Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đám cưới khiến cả xóm ngỡ ngàng vì cô dâu quá xinh đẹp

Biết tin con gái yêu một chàng trai Việt Nam, bố mẹ của Jennifer khá bất ngờ. Tuy nhiên, khi hiểu được nỗi lòng của con gái, họ đã chúc phúc cho cặp đôi. Điều mà những bậc sinh thành mong muốn là cô tìm được người thấu hiểu cùng xây dựng hạnh phúc.

Theo Xuân Trường, bố mẹ Jennifer đều là người cởi mở, vui tính nên anh không gặp áp lực khi về ra mắt hay trò chuyện sau này.

Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Việt Nam gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phía gia đình anh ở Hưng Yên, khi nghe con trai thông báo đang yêu một cô gái Đức, bố mẹ anh cũng không kém phần ngạc nhiên. Để đôi bên xích lại gần nhau hơn, Trường thường xuyên gọi video để bố mẹ và Jennifer nói chuyện với nhau.

Trong quãng thời gian yêu nhau, thấy bạn gái mỗi ngày nỗ lực học tiếng Việt, Trường vô cùng xúc động. “Jennifer nói rằng cô ấy muốn học tiếng Việt để có thể giao tiếp với bố mẹ và anh trai tôi. Tôi rất trân trọng điều đó, cô ấy rất cố gắng để hiểu thêm về gia đình và văn hóa của người Việt”, chàng trai chia sẻ.

Cô dâu Đức thích thú với đám cưới Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đám cưới của Trường và Jennifer được tổ chức vào ngày 26/2 tại quê nhà Hưng Yên với sự tham dự của họ hàng và bà con lối xóm. Cô gái xinh đẹp lần đầu trải nghiệm một đám cưới truyền thống của người Việt.

Xuân Trường kể, vợ anh vô cùng ngạc nhiên vì thấy lễ cưới ở Việt Nam có đông người tham dự, không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Jennifer cũng thấy các phong tục cưới hỏi của người Việt rất độc đáo và thú vị.

Do phát sinh công việc đột xuất, gia đình Jennifer không thể sang Việt Nam tham dự lễ cưới. Tuy nhiên, sự quan tâm và chúc phúc nồng nhiệt của gia đình nhà chồng khiến cô gái Đức không còn cảm thấy tủi thân khi không có người thân bên cạnh.

Cô dâu Đức bên chú rể Việt cùng gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong ngày cưới, sự xuất hiện của cô dâu ngoại quốc khiến nhiều hàng xóm của gia đình Xuân Trường ngỡ ngàng. Nhiều người khen cô dâu xinh như búp bê bởi những nét đẹp rất phương Tây. Khoảng 150 mâm cỗ ngồi 6 vì thế được gần 1.000 khách lấp đầy.

“Hàng xóm xung quanh rất háo hức khi được gặp cô dâu nước ngoài. Trong tiệc cưới, chúng tôi đi từng bàn để chào hỏi và giới thiệu. Nhiều người khen cô dâu xinh, trắng như búp bê khiến cả hai vợ chồng đều rất vui”, Trường chia sẻ.

Đám cưới của cặp đôi thêm trọn vẹn khi có sự xuất hiện của cô con gái đáng yêu, trái ngọt tình yêu của cặp đôi.

Hiện tại, Trường làm điều dưỡng tại Đức, còn Jennifer làm việc trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn. Chuyến trở về Việt Nam lần này vừa để tổ chức đám cưới, vừa là dịp để Jennifer hiểu hơn về quê hương của chồng. Sau tuần trăng mật tại Ninh Bình, cặp đôi sẽ quay lại Đức để tiếp tục công việc và cuộc sống.