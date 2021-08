Công an viên bỏ tiền túi mua gạo hỗ trợ dân khó khăn vì dịch

Dân trí Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân ở địa phương gặp khó khăn. Đồng cảm với người dân, một công an viên đã bỏ tiền túi mua gạo trực tiếp mang đến tặng người dân.

Ông Trần Tuấn Khanh, Phó trưởng Công an xã An Mỹ (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ở địa phương có một số hộ dân gặp khó khăn vì mất việc làm, thu nhập giảm, có hộ con cái đi làm ăn xa không về được.

Đồng cảm với sự khó khăn của người dân, ông Lê Văn Hùng (53 tuổi), công an viên của xã, đã trích tiền túi mua một tấn gạo, trực tiếp mang đến tận nhà giúp đỡ bà con nghèo.

"Nghĩa cử của anh Hùng được lãnh đạo ủng hộ, bà con rất xúc động khi nhận được quà của anh. Trong cuộc sống, anh Hùng cũng thường tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương", ông Khanh nói.

Ông Lê Văn Hùng bỏ tiền túi mua gạo và trực tiếp đi trao tặng đến người dân.

Theo ông Khanh, vị công an viên này đã công tác ở Công an xã An Mỹ được khoảng 10 năm. Gia đình anh Hùng làm vườn trồng cây ăn trái, cuộc sống tương đối ổn định. Là công an viên kiêm Phó Ban nhân dân ấp, anh Hùng rất nhiệt tình, tích cực trong mọi công tác ở địa phương.

Thầy Nguyễn Văn Phong (giáo viên trường Tiểu học & THCS An Mỹ 1) cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thấy nhiều bà con khó khăn, ông Hùng đã mua gạo rồi tự tay mang đến tận nhà trao cho 100 hộ gia đình.

"Nghĩa cử của ông Hùng thật đáng quý. Đó cũng là thể hiện vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ", thầy Phong chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ba (một người được ông Hùng trao gạo) nói: "Nhận được bao gạo 10 kg của chú Hùng trao, ai cũng mừng có gạo nấu cơm ăn trong những ngày thiếu thốn vì dịch. Bà con cảm ơn chú Hùng và anh em công an xã rất nhiều".

Ông Hùng trao gạo cho bà Nguyễn Thị Ba.

Nói về việc làm của mình, ông Lê Văn Hùng cho biết là người phụ trách địa bàn, thấy nhiều bà con gặp khó khăn trong những ngày giãn cách nên bàn với vợ con lấy tiền gia đình mua một tấn gạo tặng bà con.

"Cũng do đang thực hiện giãn cách nên tôi báo cáo và được lãnh đạo đồng ý, tôi chở gạo tới tận nhà cho bà con chứ không để bà con phải tập trung lại, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Mình vất vả một chút nhưng vui vì được giúp bà con mình và cũng góp phần vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương", ông Hùng bày tỏ.

Cao Xuân Lương