Công an nhận đỡ đầu trẻ mồ côi chịu ảnh hưởng thiên tai

Ngày 27/2, Công an thành phố Huế thông tin về việc Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của đơn vị đã triển khai chương trình đỡ đầu, hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt thiên tai, bão lũ cuối năm 2025.

Các tổ chức quần chúng thuộc Công an thành phố Huế đã nhận hỗ trợ 5 trường hợp trên địa bàn, bao gồm 4 em nhỏ mồ côi và 1 người già neo đơn, không nơi nương tựa.

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi và người già neo đơn chịu ảnh hưởng thiên tai (Ảnh: Công an cung cấp).

Mỗi trường hợp sẽ nhận được khoản hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Nguồn kinh phí này được trích từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Ngoài hỗ trợ tài chính định kỳ, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình đời sống, học tập của các em nhỏ. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ thêm khi có nhu cầu phát sinh.

Một trường hợp trẻ em mồ côi, từng chịu ảnh hưởng thiên tai được Công an thành phố Huế nhận đỡ đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại diện Công an thành phố Huế cho biết, hoạt động nhận đỡ đầu này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia sâu sắc, tiếp thêm động lực để các em nhỏ có điều kiện tiếp tục đến trường, và giúp người già neo đơn vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tính nhân văn và truyền thống "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.