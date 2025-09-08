Cô gái Việt xinh đẹp cất tiếng hát, quân nhân Trung Quốc vỗ tay reo hò

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ quân đội Trung Quốc và Nga bước lên sân khấu, tặng hoa cho một nữ ca sĩ Việt Nam trong bữa tiệc có hàng trăm khách mời tham dự.

Theo nội dung đoạn video, khi nữ ca sĩ cất cao tiếng hát, các chiến sĩ đến từ Trung Quốc vỗ tay nhiệt liệt theo tiếng nhạc. Sau đó, từng nhóm chiến sĩ mang hoa lên trao tận tay cho cô gái.

Nữ ca sĩ nhận nhiều tình cảm, hoa của các chiến sĩ Trung Quốc và Nga (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, cô gái xuất hiện trong video là ca sĩ Lê Minh Ngọc, công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Minh Ngọc cho biết, khoảnh khắc này diễn ra trong bữa tiệc chia tay, sau khi các đoàn quân nhân Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đoạn video do đồng nghiệp của cô ghi lại từ cánh gà sân khấu.

Ban đầu, nữ ca sĩ dự kiến thể hiện ca khúc "Mùa xuân trên quê hương". Ngay trước giờ diễn, ban tổ chức bất ngờ đề nghị cô hát một bài tiếng Trung Quốc.

Vốn có kinh nghiệm biểu diễn trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc tại Lạng Sơn hồi tháng 4, cô nhận lời và chọn ca khúc "Trên cánh đồng hy vọng".

"Đây là bài hát nổi tiếng ở Trung Quốc, mang thông điệp tích cực, chăm chỉ gieo hạt hôm nay sẽ có mùa màng bội thu ngày mai. Để thể hiện tốt ca khúc đòi hỏi người biểu diễn phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt.

Trong quá trình biểu diễn, tôi áp dụng thêm kỹ thuật biểu diễn hí kịch (một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành dưới thời nhà Thanh) để tiết mục có nét riêng", Minh Ngọc chia sẻ.

Minh Ngọc kể, giai điệu bài hát vang lên, nhiều chiến sĩ Trung Quốc bất ngờ, không giấu được sự thích thú khi nhận ra ca khúc quen thuộc. Họ đồng loạt vỗ tay, hát theo, cổ vũ nồng nhiệt khiến cô xúc động.

“Không chỉ cổ vũ, các anh hào hứng chạy lên sân khấu tặng hoa, có người vì quá xúc động nên vấp phải ghế. Bầu không khí trong hội trường trở nên sôi động, thân tình. Ở xa quê, được nghe giai điệu thân thuộc, chắc chắn các chiến sĩ rất vui”, cô bày tỏ.

Ấn tượng trước màn biểu diễn tự tin và vui nhộn, nhiều chiến sĩ của đoàn quân đội Nga cũng lên sân khấu tặng hoa cho Minh Ngọc. Thậm chí, có người cúi đầu thể hiện sự ngưỡng mộ với nữ ca sĩ trẻ.

Kết thúc phần trình diễn, các quân nhân nước ngoài xin chụp ảnh lưu niệm, dành lời khen cho cô gái sở hữu giọng hát hay và ngoại hình xinh đẹp. Với Minh Ngọc, đó sẽ là kỷ niệm đẹp khó phai mờ trong tâm trí.

Nhận được tình cảm nồng hậu từ các chiến sĩ, Minh Ngọc bày tỏ niềm vui vì góp phần vun đắp tình hữu nghị, tạo ấn tượng tốt đẹp trước khi các đoàn quốc tế về nước.

“Lúc diễu binh, các anh giữ gương mặt nghiêm nghị, bước đi dứt khoát. Khi tham gia các hoạt động văn nghệ, tất cả các đoàn quốc tế đều vui vẻ, hòa mình vào bầu không khí hữu nghị, không có khoảng cách dù ngôn ngữ bất đồng”, Minh Ngọc chia sẻ.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc cảm thấy vui khi góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các nước thông qua lời ca tiếng hát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, Minh Ngọc bắt đầu theo học thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 16 tuổi để theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 2023, cô chính thức công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội và có vinh dự biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn.

Nữ ca sĩ từng giành giải Giải nhất Sao Mai toàn quốc 2022 và Giải nhất cuộc thi cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội, Minh Ngọc luôn tự hào khi vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ.

“Môi trường quân ngũ giúp tôi rèn luyện kỷ luật thép, âm nhạc đem lại niềm vui và những trải nghiệm đáng quý”, cô chia sẻ.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối diễu binh quốc tế có Trung Quốc, Nga, Campuchia và Lào tham gia.

Ngoài sự chỉn chu trong đội hình, bước đi dứt khoát và nghiêm trang trên lễ đài, các chiến sĩ quốc tế còn gây ấn tượng bởi sự thân thiện, cởi mở trong những hoạt động giao lưu bên lề.

Trong lúc di chuyển trên đường phố ở Hà Nội, quân nhân nước ngoài đã hát, vẫy tay, nở nụ cười tươi đáp lại tình cảm của người dân Việt Nam.