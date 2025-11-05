Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói “khách lấy lại 1.000 đồng là không thoáng”

Trong đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng, người phụ nữ bày tỏ quan điểm, nếu đơn hàng có giá 99.000 đồng, khách thanh toán 100.000 đồng, nên "cho lại quán" 1.000 đồng và đừng lấy lại.

Điều đáng nói là bà chủ nói chuyện với thái độ cười cợt, cho rằng có nơi khách thay vì lấy lại 1.000 đồng còn cho quán thêm 10.000 đồng.

Chủ quán ăn gây bức xúc sau khi đánh giá việc chờ lấy tiền thừa 1.000 đồng là không thoáng (Ảnh: Chụp màn hình).

"Nếu các bạn đến quán của tôi, ăn hết 99.000 đồng mà trả 100.000 đồng thì cho quán 1.000 đồng, như vậy rất xởi lởi. Con trai đi cạnh bạn gái mà lấy lại 1.000 đồng là... không thoáng", chủ quán nói.

Đoạn video đã bị xoá khỏi kênh TikTok sau khi được chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều lượt tương tác. Các bình luận đều bày tỏ ý kiến bức xúc trước lời khuyên của chủ quán.

"Người ta có câu tích tiểu thành đại, 1.000 đồng cũng là tiền. Với những quán như thế này, dù 500 đồng, tôi sẵn sàng đứng chờ đợi để lấy lại", tài khoản Ngoc Hao viết.

“Tôi luôn chi tiêu thoải mái cho những việc cần thiết. Với những thứ không xứng đáng, dù 1.000 đồng, tôi cũng cân nhắc", một cư dân mạng bày tỏ.

Tài khoản Tam Nguyen viết: "Trả lại tiền thừa dù chỉ 1.000 đồng là giá trị văn hóa của một con người. Tại sao chủ quán không hài lòng khi khách đòi lại tiền thừa. Số tiền nhỏ nhưng trở thành nguyên tắc phải tôn trọng khi kinh doanh".

Theo tìm hiểu, người phát ngôn gây tranh cãi trong đoạn video là chị Thuỷ - chủ cơ sở bánh tôm Bà Lộc (phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội).

Sau ồn ào liên quan đến phát ngôn "chê khách đứng chờ lấy 1.000 đồng tiền thối là không thoáng", chị Thủy đã đăng video, lên tiếng xin lỗi khách hàng trên trang Fanpage của quán.

Người này cho biết, bản thân vô cùng hối hận vì những phát ngôn thiếu cẩn trọng trong đoạn video được đăng tối 3/11.

"Ngay từ đầu, tôi không ngờ những lời nói nhất thời, gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Những bình luận tiêu cực và sự lan truyền của video là hồi chuông cảnh tỉnh để tôi nhận ra sai lầm của mình", chị chia sẻ.

Theo chị Thủy, đoạn video được quay không nhằm mục đích "làm nội dung bẩn" hay đả kích bất kỳ cá nhân, tổ chức hay vùng miền nào.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ chủ quán rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng do phải đối mặt với hàng loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

"Có lúc tôi đã tắt toàn bộ bình luận với suy nghĩ trốn tránh, chờ mọi chuyện lắng xuống. Tôi nhận ra mình không thể hành động vô trách nhiệm như vậy", chị nói.

Nhận thấy sai lầm của mình, người phụ nữ đã chủ động quay lại quán ăn trên phố Phạm Ngọc Thạch để ghi hình, gửi lời xin lỗi đến mọi người.

"Tôi thật lòng cúi đầu xin lỗi và mong được tha thứ", chị Thủy nói.

Sau khi đoạn video có lời xin lỗi được đăng tải, đa số bình luận của khách hàng vẫn bày tỏ bức xúc, không đồng tình với lời giải thích của chủ quán.

Tài khoản Thu Ba viết: "Thái độ cười cợt rồi chê khách đòi 1.000 đồng tiền thừa mà bảo vạ miệng. Mọi người không phản ứng thì làm gì có video xin lỗi này".

"Đấy là tính không tốt chứ không phải vạ miệng, thể hiện sự coi thường khách, trong khi tiền đó là của họ. Vì sao chủ quán tỏ thái độ coi thường người khác vì nhận lại tiền thừa của chính họ?", tài khoản Nguyen Nguyen bày tỏ.

Tài khoản Thanh Ha viết: "Khách không đến nữa thì một phần do sợ tư duy lấy lại tiền thừa 1.000 đồng của chị, phần lớn là sợ thái độ mỉa mai khách hàng trong clip đấy".