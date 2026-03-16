Vốn làm nghề buôn bán thịt trâu bò hơn chục năm qua tại phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, như thường lệ, chị Nguyễn Thị Ngọc (34 tuổi), lại tới nhà một người bán để mua cặp bò mẹ và con. Nhưng lần này, mọi chuyện diễn ra rất khác.

Khoảnh khắc bò mẹ quỳ xuống khi bị dắt đi (Ảnh cắt từ video).

Sau khi trao đổi xong xuôi với người bán, chị Ngọc dắt cặp bò mẹ con ra về. Bò mẹ vừa sinh con cách đây không lâu nên thân hình vẫn khá gầy còm. Vừa đi một quãng ngắn, bỗng nhiên bò mẹ quỳ xuống, không chịu đi tiếp. Trong khi đó, bê con vẫn rúc vào người mẹ, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đi về nhà để nuôi thôi, không mang giết thịt đâu", chị Ngọc nói với bò mẹ.

Dù liên tục an ủi nhưng bò mẹ vẫn quỳ mọp dưới đất không chịu đứng lên. Cảnh tượng này thu hút nhiều người dân xung quanh. Không ít người cho rằng, có lẽ con vật cảm nhận thấy sự mất an toàn khi phải rời khỏi ngôi nhà quen thuộc đã gắn bó từ trước, nên không muốn đi tiếp.

Tuyên Quang: Bò mẹ quỳ xuống khi bị người mua dắt đi và cái kết gây bất ngờ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngọc cho biết, cặp bò mẹ con được chị mua từ một gia đình quen và xác định sẽ không làm thịt. Chị dự tính sẽ bán lại cho người có nhu cầu nuôi.

Làm nghề hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên chị Ngọc chứng kiến cảnh tượng này. Chị cho rằng, bản thân mỗi loài động vật đều có cảm xúc riêng. Thấy xúc động trước khoảnh khắc này, chị quay video và chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm.

Ngay lập tức, video gây sốt thu hút lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, bên cạnh ý kiến góp ý nhẹ nhàng, không ít người để lại lời bình luận khó nghe.

Chưa đầy một ngày sau khi video lan tỏa, một nhóm cứu hộ động vật ở Hà Nội đã liên hệ với chị Ngọc, ngỏ ý muốn mua lại cặp mẹ con bò. Chị đồng ý bán lại với mức giá hợp lý cho trung tâm.

"Khi người của trung tâm cứu hộ liên hệ, họ cho biết có sẵn khu đất để sẵn lòng chăm nuôi mẹ con bò. Thấy vậy, tôi cũng mừng vì biết con vật sẽ được nuôi dưỡng lâu dài", chị Ngọc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 16/3, anh Trần Minh Quang - người sáng lập nhóm cứu hộ động vật "Sân nhà nhiều chó" tại Hà Nội - cho biết, khoảnh khắc bò mẹ quỳ xuống khi bị dắt đi đã chạm tới trái tim nhiều người.

Hình ảnh từ video cho thấy, bò mẹ gầy còm sau khi sinh con khiến nhiều thành viên trong nhóm xúc động, quyết định cùng góp tiền để mua lại.

Hiện bò mẹ và bê con có cuộc sống ổn định ở trung tâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tổng chi phí tiền mua 2 con bò và vận chuyển từ Tuyên Quang về Hà Nội hết 25 triệu đồng. Hiện hai mẹ con được chăm sóc tại khu vườn rộng ở khu vực xã Đoài Phương, thị trấn Sơn Tây (cũ).

Bò mẹ được nhân viên trung tâm chăm sóc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại đây, bò mẹ được chẩn đoán có mắc bệnh nên đang được chăm sóc điều trị. Sức khỏe của hai mẹ con bò đã ổn định, thích nghi với môi trường sống mới.