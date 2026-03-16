Cô dâu Lào xinh đẹp hát tiếng Việt tặng chú rể gây sốt

Tại đám cưới diễn ra ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), sau các nghi lễ, cô dâu Nounnapha cầm micro hát ca khúc "Hơn cả yêu" bằng tiếng Việt khiến hàng trăm khách mời bất ngờ.

Giữa khoảng không gian rộng rãi, chú rể và cô dâu bước chân theo điệu nhạc, tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hạnh phúc trăm năm.

Đoạn video ghi lại cảnh Nounnapha hát "Hơn cả yêu" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Lào và Việt Nam, nhận về 3,5 triệu lượt xem. Đa số ý kiến dành lời khen cho khả năng hát và phát âm tiếng Việt rất tốt của cô gái đến từ đất nước Triệu Voi.

Nounnapha và chồng có thời gian hẹn hò 5 năm trước khi quyết định kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nounnapha bất ngờ vì đoạn video trên trang cá nhân nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng tại Việt Nam.

Trong ngày cưới, mong muốn tặng chú rể món quà độc đáo và ý nghĩa, cô gái Lào lựa chọn bài hát "Hơn cả yêu" để thể hiện.

"Chúng tôi từng có thời gian học ở Việt Nam nên tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ hai. Hát bằng tiếng Việt trong ngày cưới chắc chắn là khoảnh khắc đáng nhớ với hai vợ chồng", Nounnapha trải lòng.

Vốn là người hay ngại ngùng, Nounnapha lo mình không giữ được bình tĩnh. Trước khi hôn lễ diễn ra vài ngày, cô được một người bạn đưa đến studio để thu âm trước.

Cô dâu Lào hát tiếng Việt tặng chú rể trong lễ cưới gây sốt (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

“Tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên thu âm trước giúp bản thân cảm thấy yên tâm hơn. Trong lễ cưới, tôi vẫn cầm micro hát theo giai điệu. Đó là giây phút lâng lâng cảm xúc hạnh phúc”, cô dâu chia sẻ.

Nounnapha dành tình cảm đặc biệt cho âm nhạc Việt Nam. Lúc còn là sinh viên cho đến khi về công tác tại Lào, cô vẫn giữ thói quen nghe nhạc Việt mỗi ngày.

Cách đây 5 năm, lần đầu tiên, Nounnapha biết ca khúc "Hơn cả yêu". Nhận thấy giai điệu và ca từ ý nghĩa, cô ấp ủ chọn bài hát này để thể hiện trong ngày quan trọng của cuộc đời.

"Tôi muốn bày tỏ tình cảm với chồng trong ngày cưới. Bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, không chỉ có tình yêu mà vợ chồng cần sự gắn bó, thấu hiểu, đồng hành bên nhau mỗi ngày", cô tâm sự.

Nounnapha và chồng là Vilasuk đang làm nhân viên tại chi nhánh của một ngân hàng Việt Nam tại Lào. Nhờ sự mai mối của đồng nghiệp, họ nảy sinh tình cảm rồi tìm hiểu trong 5 năm mới quyết định kết hôn.

Tình yêu của cô và chồng trôi qua êm đềm, không có sóng gió. Trong mắt vợ, Vilasuk là người hiền lành, tận tâm, biết quan tâm và chăm sóc.

Nounnapha từng học tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, còn Vilasuk là cựu sinh viên của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Từ lúc còn nhỏ, cô dâu và chú rể đã được học về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Hai đất nước đồng cam cộng khổ trong thời kỳ kháng chiến và luôn giúp đỡ nhau trong hoà bình.

Nounnapha cho biết, vợ chồng cô luôn giữ những kỷ niệm đẹp về thời gian học ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp THPT, với mong muốn du học nước ngoài, Nounnapha và Vilasuk chọn Việt Nam vì đây là quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Họ hy vọng những kiến thức học được sẽ góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Trong thời gian sinh viên, cặp đôi luôn cảm nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô và sự hiếu khách của người dân Việt Nam.

"Vợ chồng nhiều lần dự định quay lại thăm Việt Nam nhưng chưa thực hiện được vì công việc bận rộn. Dự kiến, dịp đón năm mới của người Lào vào tháng 4 tới, chúng tôi sẽ du lịch kết hợp tuần trăng mật tại Việt Nam", cô gái tiết lộ.