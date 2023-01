Ấm lòng CSGT phát nước, tặng bánh cho người dân trên đường về quê ăn Tết

Bắt đầu từ 18/1 (tức 27 Tết), trên dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh này và công an các huyện, thị xã, thành phố đã lập nhiều điểm chốt.

Tại đây các cán bộ CSGT hỗ trợ nhu yếu phẩm và hướng dẫn, chỉ đường cho người dân về quê an toàn, thuận lợi, sớm sum họp cùng gia đình.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nước uống, đồ ăn nhẹ tới người dân trên đường (Ảnh: CATH).

Tại thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Hà Trung, Quảng Xương là những địa phương nằm dọc quốc lộ 1A, chỉ trong ngày 18/1, lực lượng CSGT, trật tự đã hướng dẫn và tiếp tế nhu yếu phẩm như: Nước uống, đồ ăn nhẹ cho hàng trăm người dân đi làm ăn xa quê trở về địa phương.

Do điều kiện khó khăn, nhiều người dân chở nhau bằng xe máy từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... về quê ăn Tết. Khi đón nhận những chai nước suối, chiếc khăn lạnh, những túi bánh mì nghĩa tình từ tay lực lượng CSGT, nhiều người dân không giấu nổi bất ngờ, xúc động.

Công an huyện Như Xuân tặng áo ấm cho người dân về quê đón Tết (Ảnh: CATH).

Công an thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ tới người dân từ Hà Nội về quê đón Tết (Ảnh: CATH).

Chị Vi Thị Vấn (34 tuổi), quê ở huyện Như Xuân, cho biết vợ chồng chị đi xe máy từ Hà Nội về quê.

Do thời tiết lạnh, đường đông người và phương tiện nên anh chị khá mệt sau quãng đường hàng trăm km. Khi đến địa bàn thị xã Bỉm Sơn, được các chiến sĩ CSGT mời vào tặng khăn lau mặt, nước uống và đồ ăn nhẹ, hai vợ chồng chị Vấn xúc động cho biết cảm thấy rất ấm áp, hành trình vê quê như rút ngắn lại.

Quê ở tỉnh Ninh Bình, làm việc tại Hà Tĩnh, anh Trần Văn Hợp đi xe máy về quê. Khi về đến địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, anh được các chiến sĩ CSGT hỗ trợ, hướng dẫn đường đi và tặng nước uống nên anh cảm thấy yên tâm.

Công an huyện Nga Sơn lập chốt hỗ trợ người dân trên Quốc lộ 10 (Ảnh: CATH).

Không chỉ dọc tuyến quốc lộ 1A mà trên đường mòn Hồ Chí Minh, Công an huyện Như Xuân cũng lập điểm chốt hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ và áo ấm cho người đi đường.

"Tôi làm việc ở Bắc Ninh, quyết định đi xe máy về Nghệ An, khi đi qua địa bàn huyện Như Xuân, Thanh Hóa, trời rét được lực lượng CSGT tặng áo ấm và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn. Chúng tôi mong những hình ảnh, việc làm này sẽ xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi", anh Nguyễn Văn Toàn, quê ở Nghệ An chia sẻ.

Công an Thọ Xuân lập điểm hỗ trợ người dân tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Ảnh: CATH).

Trung tá Trang Công Đông, Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngoài các chốt hỗ trợ người dân của công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng CSGT đã bố trí 2 điểm hướng dẫn giao thông, giúp đỡ và hỗ trợ người dân trở về quê an toàn.

Chỉ tính riêng trong ngày 18/1, lực lượng CSGT đã tặng người dân hơn 300 chai nước suối, 200 ổ bánh mì cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Cùng với đó, lực lượng CSGT còn tuyên truyền, phổ biến cho người dân những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để bảo đảm đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.