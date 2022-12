Chuyện tình sét đánh của cô gái Việt cưới ông chủ hơn 20 tuổi

Mối tình sét đánh chênh lệch 20 tuổi, chồng đổi theo họ vợ, con mang họ mẹ

Dù chênh lệch 20 tuổi, cuộc hôn nhân của anh Kỳ và Mỹ Huyền vẫn như một giấc mơ mà bao người ngưỡng mộ. Người chồng thậm chí đã đổi tên theo họ vợ, sẵn sàng để hai con mang họ mẹ.

Tình yêu sét đánh giữa ông chủ và cô nhân viên kém 20 tuổi

Tháng 12/2016, Vũ Mỹ Huyền (sinh năm 1995), du học sinh năm 4 tại một trường Đại học ở TP Boston, Massachusetts (Mỹ) tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên hội thanh niên - sinh viên Boston. Vì muốn trải nghiệm trong ngành F&B (Food and Beverage Service - dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, ăn uống), cô đã nắm bắt cơ hội này, viết vội thông tin ngày hẹn phỏng vấn vào một tờ giấy: "Tuesday, December 6, 10am meet with Mr. Ky" (tạm dịch: 10h thứ Ba ngày 6/12/2016, gặp ông Kỳ).

Hôm đó, anh Nguyễn Khắc Kỳ Anh, hơn Huyền 20 tuổi, hẹn gặp 2 ứng viên, trong đó có cô. Nữ du học sinh đến sớm, nhưng chưa kịp phỏng vấn, đã được ông chủ phát mũ và đồng phục, bắt đầu ngay công việc.

"Tôi ngơ ngác vì lúc đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra", Huyền nhớ lại. Nhưng với anh Kỳ, giây phút cô sinh viên bước vào nhà hàng, đã trúng tiếng sét ái tình mà hơn 40 năm qua anh chưa cảm nhận được từ người con gái nào khác.

"Tôi chưa từng gặp ai mà ấn tượng đến vậy", anh thú nhận, cũng tin rằng "When you know, you know", nghĩa là "Khi bạn gặp đúng người mà bạn muốn sống trọn đời, bạn sẽ biết ngay".

Càng tiếp xúc nhiều, Huyền càng nể phục sự giản dị của ông chủ. Trong công việc, anh Kỳ không phân biệt giữa người chủ và nhân viên, sẵn sàng xắn tay áo làm cùng.

Sau một thời gian, anh hẹn cô gặp riêng sau giờ làm, chờ đến lần thứ 4 cô mới đồng ý.

Buổi hẹn ấy, Huyền được nghe về hành trình lập nghiệp đáng ngưỡng mộ của ông chủ. Anh Kỳ sang Mỹ từ khi 5 tuổi, cùng gia đình sinh sống tại Danvers, Massachusetts. Anh tốt nghiệp cử nhân Đại học Tufts, tiếp tục theo học thạc sĩ kinh tế.

Ra trường, anh làm việc cho một quỹ phòng hộ có tiếng với mức lương hậu hĩnh, giao lưu với giới thượng lưu, được đi cùng chuyên cơ riêng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Một thời gian sau, anh xin nghỉ việc giữa chừng, chưa vội tìm công việc mới, mà lên New York cùng bạn thân kinh doanh online, dù biết tương lai "chưa đi đâu về đâu".

Tại New York, anh Kỳ nhận thấy bản thân yêu thích ẩm thực, quyết định bắt đầu từ công việc phục vụ bàn tại nhà hàng Pastis.

"Đấy là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ vì tôi được sống là chính mình", anh hồi tưởng. Cùng thời điểm, người đàn ông lên ý tưởng kinh doanh, về Boston kêu gọi chủ cũ góp vốn. Nhà hàng đầu tiên của anh mang tên Kingston Station tọa lạc ngay phố hành chính Boston. Rồi nhà hàng thứ 2, thứ 3 lần lượt ra đời.

Năm 2010, anh Kỳ gặp áp lực do khủng hoảng tài chính. 6 năm sau, anh chỉ còn một nhà hàng - cũng chính là nơi Huyền đến xin việc.

"Nghe xong, tôi càng thêm yêu mến và ngưỡng mộ anh", Huyền nói từng trải qua mối tình 8 năm, tưởng như là tất cả, để rồi nhận ra mình quá ảo tưởng về một tình yêu đúng nghĩa. Cô quyết định cho phép bản thân mở lòng với người đàn ông trước mặt.

Cuối tháng 3/2017, cả hai chính thức tìm hiểu nhau. Hai tháng sau, họ sang California du lịch bờ Tây trước khi cùng về Việt Nam.

Thời điểm này, anh Kỳ đã tính tới chuyện tương lai, sợ Huyền học xong sẽ về Việt Nam, nhưng cô chỉ cười, nghĩ anh giỡn. "Khi đó, tôi mới 22 tuổi, chưa vội vàng tiến tới hôn nhân", cô nói.

Tháng 7/2017, anh Kỳ về Việt Nam thăm gia đình người yêu, dự định xin cưới Mỹ Huyền. Anh không thạo tiếng Việt, trong khi ông Vũ Dũng (sinh năm 1970, bố Huyền) nói giọng Bắc, khiến hai người không thể giao tiếp.

Bố mẹ Huyền không hẳn phản đối chuyện tình yêu của con gái, nhưng khuyên cô nhiều lần về vấn đề chênh lệch tuổi tác. Sự nghiệp anh Kỳ chưa ổn định sau biến cố, cộng thêm khoản nợ, khiến nhà gái không yên tâm.

Bố mẹ từng hỏi Huyền 3 nghi vấn về người yêu mà mỗi lần nhớ lại đều khiến vợ chồng cô phì cười: "Người đàn ông trên 40 tuổi mà chưa lập gia đình, thì có bị… hâm hấp không?", "Anh ta có phải là người rộng rãi, phóng khoáng không?", "Hay anh ta là người đồng tính?".

Biết tin bố Huyền sang Mỹ cùng con gái, anh Kỳ chớp thời cơ nhờ bố mẹ đẻ giúp đỡ.

Ngày gần cuối ông Dũng ở Mỹ, anh gặp xin cưới Huyền. Đó là một buổi tối chỉ có 3 người đàn ông: ông Dũng, ông Nguyễn Khắc Chinh (bố anh Kỳ) và anh. Vì con trai không hiểu, càng không nói được tiếng Việt, ông Chinh là người phiên dịch, giúp con bớt áp lực qua vài câu chuyện ngoài lề trước câu hỏi trọng tâm.

Nhìn thấy sự chân thành của nhà trai, sự quan tâm và yêu thương mà anh Kỳ dành cho Huyền, ông Dũng cuối cùng đồng ý gả con gái.

Sáng hôm sau, Huyền nhận được tin nhắn từ bố anh Kỳ, thông báo "đã xin cưới thành công". Cô gái mỉm cười hạnh phúc.

Cuối tháng 8/2017, cặp đôi đăng ký kết hôn. Hai tháng sau, họ tổ chức lễ đính hôn, Huyền nói không mong chờ việc bạn trai quỳ xuống cầu hôn. Trước đó, cả hai đi xem nhẫn cưới, nhưng vì giá cao, biết người yêu cũng không dư dả, Huyền nói không cần nhẫn.

Trong buổi lễ đính hôn như hóa tiệc cưới, trước mặt 50 người bạn thân thiết, có cả người làm chứng, nhiếp ảnh gia, chàng trai quỳ xuống cầu hôn trong sự ngỡ ngàng của người yêu:

- "Emily Vũ, em có đồng ý lấy anh không?".

- "Emily không phải tên thật của em", Huyền đáp.

- "Huyền Vũ, em có đồng ý lấy anh không?", anh Kỳ kiên nhẫn đợi câu trả lời.

- "Đấy không phải tên đầy đủ của em!", cô gái vừa bối rối, vừa muốn "thử lòng" bạn trai.

- "Huyền Mỹ Vũ, em làm vợ anh nhé? Làm ơn", người đàn ông toát mồ hôi, sợ… bị từ chối.

Cô gái im lặng, nhìn mọi người xung quanh một lượt, nói "đồng ý", rồi ôm chầm lấy anh.

"Ngày hôm đó thật đặc biệt, tưởng chỉ là tiệc đính hôn mà bỗng trở thành tiệc cưới. Tôi không buồn dù không váy cưới, không hoa cầm tay, cũng chẳng có nhẫn như bao người", Huyền tâm sự.

Điều khiến cô xúc động hơn cả là sự chu đáo của chồng. Anh Kỳ đã lên kế hoạch, thuyết phục bạn bè và gia đình chị em gái bay về từ bên bờ Tây, cả bạn thân ở New York cũng lái xe xuống dự tiệc.

Hai năm sau, cặp đôi về Việt Nam tổ chức tiệc cưới tại Hải Phòng và TP HCM.

Giây phút Mỹ Huyền nhận lời cầu hôn, cả hai ôm chầm hạnh phúc.

Chồng đổi tên theo họ vợ, hai con mang họ mẹ

Có người hỏi Mỹ Huyền, liệu có vội vã khi kết hôn cùng anh Kỳ không?

Câu trả lời là có.

Cô giải thích, khi gặp được người yêu thương mình vô điều kiện, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, đặc biệt mang lại cho mình cảm giác an toàn, thì sự "vội vã" này là đúng.

"Đâu ai muốn bỏ lỡ điều tốt nhất trong cuộc đời mình. Anh để tôi sống và tỏa sáng là chính mình, tự do tự tại trong tình yêu, không cố điều khiển cuộc sống hay sở thích riêng của mình", Huyền nói.

Hơn 5 năm bên nhau, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy chênh lệch tuổi tác với chồng. Cô nói từ suy nghĩ đến cách sống của anh Kỳ đều rất trẻ trung và năng động. Ngược lại, Huyền mới là người già trước tuổi, hay lo xa và suy nghĩ thấu đáo hơn anh, từ đó cả hai cân bằng nhau.

"Có vài người định kiến và nghĩ rằng tôi bên chồng vì tiền hay tấm thẻ xanh ở lại nước Mỹ. Trong khi những ai biết rõ tôi và anh, đều hiểu tình yêu này không vụ lợi hay toan tính vật chất. Chồng tôi không giàu tiền bạc, chỉ giàu tấm lòng thôi", cô gái bộc bạch.

Khi sinh con gái đầu lòng năm 2019, anh Kỳ nói ý định đặt tên con theo họ vợ. Huyền phản đối, nhưng không quá gay gắt và quyết liệt, nghĩ con gái theo họ mẹ cũng không sao. Đứa trẻ mang cái tên đặc biệt Paris Lily Vũ.

Hai năm sau, Huyền bầu bé trai, khuyên chồng đặt tên con theo họ cha, vì không muốn mất lòng với nhà chồng. Bố của Huyền cũng khuyên ngăn con rể "khùng", nói "cháu đích tôn hà cớ gì mang họ mẹ". Nhưng anh Kỳ một mực không nghe, ngày điền giấy khai sinh cho con vẫn quyết theo ý mình. Đứa trẻ được đặt tên Vincent Jasper Vũ.

"Nghe chồng giải thích sau này sợ hai con nghĩ rằng chúng là chị em cùng mẹ khác cha nếu một đứa họ Vũ, một đứa họ Nguyễn, tôi vừa giận vừa cười", Huyền nhớ lại.

Đầu năm 2022, anh Kỳ đổi luôn họ tên mình từ Nguyễn Khắc Kỳ Anh sang Vũ Kỳ, để "4 hộ chiếu của gia đình không bị tách rời". Dù gia đình hai bên phản đối, vợ khuyên ngăn, nhưng anh đã hoàn tất giấy tờ trước cả khi thông báo với mọi người.

Giải thích về điều này, anh cho biết khi sống ở Mỹ, nhiều người đọc không đúng họ và tên của anh. Anh thậm chí còn phải đánh vần để đối phương dễ đọc, dễ hình dung, song cũng không khả thi.

Bố Huyền hẹn nói chuyện riêng với con rể, giải thích về văn hóa Việt Nam, không nên đổi tên đổi họ cha mẹ đặt cho, trong khi anh là con trai duy nhất. Nhưng chàng rể "khùng" vẫn cứng đầu, nói muốn sống thoải mái và tự do. Sau khi đổi tên, anh tâm đắc tên Vũ Kỳ không thể nào ngắn và dễ phát âm hơn được nữa.

"Đối với anh, tên cũng chỉ là một dạng ngôn ngữ phân biệt, miễn sao dễ đọc, dễ thuận lợi cho cuộc sống là được. Đổi tên đâu có nghĩa biến thành con người khác hay trở thành con của ai khác. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh giỡn, chưa bao giờ nghĩ chồng mình đủ… khùng để làm việc này", Huyền cười.

"Cuộc sống của chúng tôi như một giấc mơ vậy"

Hơn 5 năm trong hôn nhân với đủ bao thăng trầm trong cuộc sống, anh Kỳ và Mỹ Huyền trở thành tri kỷ.

Huyền biết ơn người chồng tâm lý, từ chuyện nhà cửa, con cái, bếp núc, ăn kiêng… đều đồng hành cùng vợ. Lúc mới cưới, có những bất đồng khiến cô lớn tiếng với anh, nhưng chưa bao giờ người đàn ông cãi lại vợ. Dù giận đến mấy, anh vẫn chọn im lặng. Chính hành động này của anh đã dạy Huyền cách kiềm chế cảm xúc và trở nên nhẹ nhàng hơn.

Năm Huyền nghén bầu bé thứ 2 đến mức "thừa sống thiếu chết", anh Kỳ tỉ mỉ lo cho vợ từng chút. Những ngày ngôi thai ngược, anh đều đặn chở vợ đi châm cứu. Ngày xoay ngôi thai, anh đứng bên cổ vũ tinh thần. Vợ đi đâu, chồng đi theo đó, chẳng bao giờ càu nhàu hay than trách. Anh cũng sẵn sàng chăm con, thay tã, chỉ để vợ ngủ thêm buổi sáng, hay nấu ăn bất cứ khi nào vợ… lười.

Dù vốn tiếng Việt ít ỏi, anh Kỳ cố gắng giao tiếp với vợ, nhiều lúc khiến Huyền bật cười. Nhớ lại lần đầu hẹn hò, anh dùng tiếng Việt "ra oai", nhưng không biết là nói nhầm và sai nhiều. Sau này, trong bữa tối đầu tiên gặp ông Dũng, biết chỉ ít hơn bố vợ 5 tuổi, anh Kỳ quay sang hỏi: "Anh ơi, em quen Mỹ Huyền thì gọi anh là anh hay là chú?". Hay trong chuyện chăm con, thay vì nói "lau miệng cho con", anh bảo vợ: "Giặt miệng cho con đi em".

Còn anh Kỳ biết ơn người vợ không bao giờ ỷ lại vào tình yêu của mình. "Cô ấy chấp nhận tôi trong lúc tôi không có gì" - Với anh, đây là một sự hy sinh cao cả.

Trước đây, Huyền chỉ biết nấu món châu Á, nhưng vì chồng, cô chịu khó nấu đủ loại món, học cách trang trí món ăn và học làm bánh. Cả hai thường hay cùng nhau vào bếp, người nấu chính, người phụ bếp.

"Huyền chính là cầu nối của gia đình tôi. Trước đây chúng tôi không bao giờ tổ chức ngày lễ nào, kể cả sinh nhật. Từ ngày về làm dâu làm vợ, cô ấy nấu ăn, tổ chức sinh nhật cho mọi người, còn gói bánh tét dịp Tết, tặng quà cho bạn tôi dịp lễ. Chúng tôi cũng rất thích mở tiệc mời người thân, bạn bè tới chơi dù chẳng phải dịp gì", anh Kỳ tâm sự.

"Khi nhìn lại cuộc sống của chúng mình, nó giống như một giấc mơ vậy", Huyền kể họ đã đi du lịch rất nhiều nơi, thuê cả xe trailer (xe kéo cắm trại) đi xuyên bang ở Mỹ 2 tuần trước khi về khám phá Việt Nam. Thậm chí, đợt cô tập yoga, chồng cũng đồng hành, tập cùng vợ từ đầu đến cuối buổi.

Dù Covid-19 tại Mỹ đã giảm, nhưng nhà hàng của vợ chồng Huyền tại Boston chưa thể kinh doanh trở lại do khách văn phòng chủ yếu làm online. Họ quyết định đóng cửa nhà hàng, tháng 3/2022 về Việt Nam mở sang trang mới cuộc đời bằng cách điều hành một trung tâm yoga.

Anh Kỳ nhớ lại năm 2010 từng tham gia khóa huấn luyện 10 tuần tại San Diego để trở thành giáo viên hot yoga có chứng chỉ và bắt đầu dạy thêm khi có thời gian rảnh. Anh cũng từng mở cả một phòng massage bấm huyệt.

"Vậy đó, tri kỷ là chúng ta cùng nhau nhìn về một hướng, cùng đồng hành khắp mọi nơi", Huyền nói.

Chia sẻ câu chuyện tình yêu lên một hội nhóm với suy nghĩ đơn giản "đăng cho vui", Mỹ Huyền ngạc nhiên và xúc động khi nhận về "làn sóng" hưởng ứng tích cực từ người dùng mạng. Nhiều người phụ nữ chia sẻ với cô việc "không được chồng yêu thương", "một đời là quá dài", hay là "chưa tìm được một người yêu thương thực sự".

"Tôi hy vọng câu chuyện của mình lan tỏa thêm niềm tin tới những ai còn nhiều tổn thương trong lòng. Giống như chồng tôi, hạnh phúc không mỉm cười cho tới khi anh 42 tuổi", Huyền tâm sự.

Theo cô, bất cứ cặp vợ chồng nào, dù bận đến mấy cũng nên dành ít nhất một ngày trong tháng để hẹn hò như cách vợ chồng cô đang duy trì, cùng nói chuyện và hiểu nhau hơn.

"Đừng để công việc, con cái cuốn mất chữ tình mà 2 người đã gây dựng và tìm thấy nhau", Huyền hạnh phúc nói.

Nội dung: Minh Nhân

Ảnh: Nhân vật cung cấp

22/12/2022