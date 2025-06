100.000 hộp siro Hải Bé: Bố mẹ bất an vì mua hàng giả để... con hết lười ăn

"Bố mẹ nào có con lười ăn, biếng ăn, ăn không hấp thụ… thì mua ngay siro ăn ngon Hải Bé này để giúp các bé bổ sung Lysine, kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2. Siro giúp các bé ăn ngon hơn hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng", đó là những lời quảng cáo đầy hấp dẫn khiến rất nhiều cha mẹ tin mua sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé cho con sử dụng, với mục đích tăng cường sức khỏe.

Siro ăn ngon Hải Bé là một trong những sản phẩm được Lê Văn Hải (ở Ninh Bình) - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" vừa bị bắt về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm - kinh doanh suốt một thời gian dài.

Lê Văn Hải đưa cả con của mình lên các video quảng cáo (Ảnh: Chụp màn hình).

Giám định chỉ tiêu chất lượng của Siro ăn ngon Hải Bé in trên bao bì, công an xác định các thành phần vitamin A, canxi, vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định hiện hành, thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Sống trong bất an và nơm nớp lo lắng

Những ngày này, chị L. (quê ở Nam Định) sống trong tâm trạng hoang mang, lo cho sức khỏe của hai con, sau khi có thông tin Lê Văn Hải bị bắt. Nhìn con chạy nhảy, vui đùa hồn nhiên, chị hối hận do mù quáng tin tưởng một sản phẩm được "tung hô" quá đà.

Tháng 11/2024, sau nhiều lần xem các buổi livestream (phát sóng trực tiếp) và nhìn thấy con của Lê Văn Hải cũng uống Siro ăn ngon Hải Bé, chị L. bắt đầu có lòng tin với sản phẩm này.

Chị L. cho biết, sau dịch Covid-19, hai con của chị - một bé 15 tuổi và một bé 10 tuổi - biếng ăn, gầy yếu. Mong muốn cải thiện sức khỏe cho hai bé, chị quyết định mua sản phẩm siro cho con dùng thử, để kiểm chứng chất lượng có đúng như quảng cáo hay không.

Chị L. được "chốt đơn" qua phần mềm nhắn tin (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi để lại số điện thoại, chị L. được nhân viên của nhà Hải Sen nhắn tin tư vấn chương trình khuyến mại 10% kèm miễn phí tiền vận chuyển. Chị quyết định đặt mua hai hộp siro với giá 300.000 đồng.

"Uống hết 2 hộp, con vẫn biếng ăn nên tôi không mua nữa. Thời gian gần đây, cháu còn có dấu hiệu gầy hơn. Biết tin nhà Hải Sen bán hàng giả, tôi đứng ngồi không yên, chỉ sợ thành phần các chất trong siro âm thầm ảnh hưởng tới sự phát triển của con", chị L. lo lắng nói.

Người phụ nữ này khẳng định, bản thân “sập bẫy” không phải do ham rẻ, mà chị hoàn toàn không biết cặp vợ chồng đứng sau sản phẩm siro không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên sản xuất thực phẩm chức năng.

“Bây giờ, tôi có căm giận bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng đã uống hết siro. Hai vợ chồng mong báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công bằng cho người tiêu dùng”, người phụ nữ quê Nam Định nói.

Từ khi đọc tin tức chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị bắt, anh Đoàn Văn Vinh (ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) vô cùng bức xúc. Anh Vinh cho biết, đã mua sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé cho hai con sử dụng.

"Xót xa quá, không ngờ tôi lại cho con mình uống hàng giả", anh chua chát nói.

Hóa đơn đặt hàng qua kênh TikTok của anh Vinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Vinh có hai con nhỏ, một bé gái 6 tuổi và một bé trai 2 tuổi. Cuối năm 2024, sau khi xem các video quảng cáo của Lê Văn Hải về loại siro nói trên, anh Vinh đã mua 1 hộp cho hai con uống thử.

"Hải đưa ra những lời quảng cáo có cánh: Đây là siro ăn ngon Hải Bé, bổ sung kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2... giúp bé ăn ngon hơn, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng. Nhà bố mẹ nào có con nhỏ biếng ăn, lười ăn hay ăn không hấp thụ được thì tham khảo ngay sản phẩm này. Một hộp siro này có giá 160.000 đồng. Kèm theo đó, TikToker này còn chia sẻ hình ảnh các con của mình đang dùng sản phẩm nên tôi càng tin tưởng", anh Vinh nói.

Sau khi đặt hàng, ít ngày sau, người đàn ông này nhận được hộp siro bên trong có 30 gói, hình thức thiết kế khá bắt mắt. Con gái anh uống ít hơn, còn con trai sử dụng gần hết các gói siro còn lại.

"Cứ nghĩ lại chuyện động viên con cố uống một sản phẩm giả, tôi lại thấy có lỗi", anh Vinh nói.

Người đàn ông này mong muốn, đối tượng Lê Văn Hải phải bị xử lý nghiêm làm gương cho những kẻ coi thường tính mạng của người khác, trục lợi bằng hành vi sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

Nuôi con nhỏ trăm bề lo lắng

Cũng như anh Vinh, chị Vũ Thúy Quỳnh (ở Hải Dương) tin tưởng mua sản phẩm vì thấy người bán giới thiệu rằng siro này đã được cơ quan chức năng cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

“Sau hàng loạt vụ sữa giả, thuốc giả, những bà mẹ nuôi con nhỏ như tôi luôn sống trong lo lắng, không biết các sản phẩm mình mua cho con có an toàn hay không?”, chị Quỳnh nói.

Trong khi đó, chị Tuyết Nhung (sống ở Hà Nội) “thở phào” vì không mù quáng tin theo những lời quảng cáo “nổ” mà Lê Văn Hải đưa ra trong các video.

Con gái thứ hai của chị Nhung có tiền sử viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, nên sức khỏe yếu hơn các bé cùng tuổi, lười ăn. Nhiều lần mẹ chồng thúc giục chị mua thêm thực phẩm chức năng bổ sung cho con khỏe hơn, nhưng chị nghi ngờ chất lượng không được như quảng cáo.

"Mẹ chồng xem TikTok, thấy quảng cáo sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé liền thúc giục vợ chồng tôi mua ngay cho cháu uống. Tôi mong con ăn ngon nhưng chần chừ vì không có đủ tin tưởng. May mắn tôi chưa mua, không lại tiền mất tật mang", chị Nhung cho biết.

Sau nhiều vụ việc thực phẩm chức năng giả, sữa giả, thuốc giả bị phanh phui, người mẹ này cho rằng, không có cách gì tăng cường sức khỏe cho con hiệu quả hơn việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng, kết hợp đa dạng các loại thức ăn, cho trẻ vận động thường xuyên.

"Con có thể gầy một chút nhưng khỏe mạnh, còn hơn ăn ngon miệng nhờ những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Những đối tượng bán hàng giả sẵn sàng đánh vào tâm lý của cha mẹ nên chúng giàu có rất nhanh, càng giàu càng làm liều, coi thường sức khỏe của người khác", chị bày tỏ.

Theo tìm hiểu, mỗi hộp Siro ăn ngon Hải Bé được bán với giá từ 140.000 đến 160.000 đồng/hộp. Như vậy, với hơn 100.000 hộp sản phẩm được bán ra, Công ty TNHH Hải Bé đã thu được khoảng 14-16 tỷ đồng. Đây chỉ là một trong rất nhiều các sản phẩm vi phạm của Lê Văn Hải và đồng phạm vừa bị cơ quan công an vào cuộc xử lý vừa qua.

Sau khi Lê Văn Hải cùng Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé do cơ quan chức năng xác định đây là hàng giả.

Lê Văn Hải dùng nhiều cách để tạo lòng tin với người mua (Ảnh: Chụp màn hình).

Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé đã được cơ quan này cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 1121/2024/ĐKSP ngày 30/1/2024.

Sản phẩm cũng được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1121/2024/XNQC-ATTP ngày 7/6/2024 cho Công ty TNHH Hải Bé (địa chỉ ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé của Công ty TNHH Hải Bé trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng như tấm lá chắn bảo vệ, tăng sức đề kháng cho trẻ. Nếu không đảm bảo dinh dưỡng, thiếu chất, trẻ bị suy giảm đề kháng, trẻ dễ mắc bệnh, mệt mỏi, thiếu tập trung, ảnh hưởng lớn đến học tập.

Để bổ sung sắt, kẽm cho trẻ, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cha mẹ nên cho con ăn các thực phẩm như thịt bò, trứng, hàu, sò, ghẹ và một số loại rau lá xanh. Ban đầu, gia đình nên cho trẻ tập ăn với lượng nhỏ, sau đó tăng dần lượng thực phẩm.

Các bậc cha mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để lựa được các sản phẩm có hàm lượng sắt và kẽm đủ nhu cầu hàng ngày.