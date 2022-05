Chuộc biển số xe - dịch vụ "độc" ăn theo mưa ngập ở Hà Nội

Trên lộ trình di chuyển sáng ngày 23/5, nhiều người dân, tài xế taxi, xe tải bắt buộc phải đi qua các khu vực ngập úng ở đường gom Đại lộ Thăng Long, các điểm giao cắt với đường Lê Trọng Tấn kéo dài từ Hoài Đức đến Hà Đông, Hà Nội.

Khi đi qua đây, nhiều chiếc xe ô tô đã không còn biển số hoặc ba-đờ-sốc. Biển số của các loại xe thường được bắt vào cản trước chỉ bằng các ốc vít (không có đai ốc phía sau). Vì vậy, khi gặp sức cản của nước chúng dễ bị bung, bị rơi.

Một khu vực ngập sâu, người dân buộc phải thuê xe kéo để di chuyển (Ảnh: P. H. H)

Một người đàn ông mở dịch vụ "nóng" chở người, xe máy bằng xe ba gác qua một nút ngập sâu ở đường Lê Trọng Tấn cho biết, chỉ trong buổi sáng ngày 22/5, anh đã mò được hơn chục chiếc biển số.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều người không thể đi qua những điểm ngập sâu từ 50-70cm do sợ xe chết máy, trượt ngã… Chính vì vậy, họ chấp nhận trả tiền cho những lao động tự do có xe bò, xe kéo… chở qua điểm ngập với giá 30.000-40.000 đồng/lượt.

Quá trình chở khách, nhiều người đã mò được những biển số ô tô bị chìm dưới mặt đường. (Ảnh: Toàn Vũ)

Những người kéo xe này di chuyển, đi lại nhiều lượt trên ngã tư giao cắt nên đã vô tình chạm phải những biển số chìm trong biển nước. Đôi khi họ cũng chủ ý đi lại để lần mò biển số hoặc ba-đờ-sốc không may bị rơi.

Ngay tại thời điểm PV Dân trí có mặt đã thấy người đàn ông nói trên nhặt được một biển số ô tô màu vàng - loại dành cho xe taxi, xe dịch vụ khi đang chở khách qua điểm ngập.

Chưa đầy 10 phút sau, một lái xe taxi hãng Mai Linh đã tìm đến chuộc lại chiếc biển số này với giá 300.000 đồng.

Lái xe này cho hay, sáng nay anh chở khách từ khu vực Nam Anh Khánh ra ngoài. Sau khi trả khách, anh "bật ngửa" khi thấy biển số không còn đính ở xe nữa. Vì lộ trình chỉ di chuyển qua điểm ngập này nên anh đoán biển số của mình đã bị rơi tại đây.

Tài xế này sau đó buộc phải đưa xe về nhà cất và lấy xe máy đi tìm biển số. Rất may đến nơi, tìm trong số hơn chục chiếc biển kiểm soát những người dân quanh đây vớt được, anh cũng thấy được biển số xe của mình.

Tuy nhiên, tài xế này tỏ ra khá tiếc nuối số tiền chuộc biển. "Tôi chở cuốc khách đó được 120.000 đồng nhưng tiền chuộc biển lại mất tới 300.000 đồng. Nhưng không chuộc cũng không được", lái xe này cho hay.

Ngoài chờ chủ xe đến chuộc lại biển số, những người mò được biển còn đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của chúng. Khi những người chuộc biển thắc mắc về giá tiền, những người này cho hay, đây là mức giá hợp lý vì so với việc làm lại biển số vừa mất thời gian vừa tốn tiền thì vài ba trăm nghìn không đáng là gì. Hơn nữa, bản thân họ cũng phải dầm mưa, lội nước mới mò được những chiếc biển số này.

Tài xế taxi đến chuộc lại biển số. (Ảnh: P. H. H)

Dịch vụ chuộc lại biển số thường xuất hiện tại những nơi ngập sâu ở Hà Nội sau mỗi trận mưa lớn. Việc đi gom biển số bị rơi rồi nhận tiền "chuộc" đã nhiều lần tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Một số đồng tình cho rằng, nếu là vô tình nhặt được thì sẽ cho xin lại còn đây là do nhiều người phải mất công đi tìm trong mưa gió, rét mướt.

Tuy nhiên, đa số lại phản đối vì cho rằng tận dụng tình huống khó khăn của người khác để kiếm tiền là không nên.

Khi được hỏi, anh Nguyễn Văn Quý (35 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng không nên đưa ra một mức giá chuộc như vậy và nếu ai đó nhặt được thì nên trả lại cho người mất.

"Trường hợp người mất biển số muốn cảm ơn thì có thể tự nguyện gửi cho người nhặt biển số một món tiền gọi là đáp lễ. Truyền thống của người Việt Nam là nhặt được của rơi trả lại người mất chứ không phải đem chính của rơi đó thành món đồ mua bán, mặc cả", anh Quý nói.