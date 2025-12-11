Chủ sạp quần áo ở Hải Phòng vạch mánh khóe trộm đồ tinh vi của người phụ nữ

Có nhiều năm kinh nghiệm bán hàng, chị Trang, chủ một sạp bán quần áo ở chợ Cát Bi (Hải Phòng) thừa nhận đã bị mất đồ không ít lần, nhưng không phải lúc nào cũng phát hiện ra.

Chị Trang cho biết, hồi đầu tháng 10, một người phụ nữ đứng tuổi vào sạp hàng của chị để hỏi mua quần bò. Vị khách là nữ giới, đeo khẩu trang kín mít. Qua giọng điệu và cử chỉ, chủ cửa hàng đoán khách ở độ tuổi trung niên.

Chủ sạp hàng ở Hải Phòng lật tẩy mánh khóe trộm đồ của người phụ nữ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Thoạt đầu, người phụ nữ không có biểu hiện gì đặc biệt. Người này hỏi rất nhiều loại quần để xem hàng rồi so sánh nhưng không hỏi giá.

Khách muốn chọn loại quần ống suông, nhưng sau đó lại đổi sang mẫu có kiểu dáng ôm ống chân. Vì khách hỏi liên tục nên chị Trang phải lục tìm ở các túi đựng, không kịp quan sát mọi việc xung quanh.

Tiếp đó, vị khách dường như đã chọn được mẫu quần ưng ý nhưng không đúng kích thước. Thấy vậy, chủ quán tiếp tục tìm kiếm theo yêu cầu của khách.

Lúc này, một khách khác bước vào. Người này cũng muốn hỏi mẫu quần tương tự với vị khách kia. Do cửa hàng chỉ còn duy nhất loại quần này, chị Trang lật tung lên nhưng không tìm thấy.

"Tôi nhớ vừa đưa chiếc quần này cho người khách đầu tiên xem. Nhưng sau khi cô ấy rời đi, tôi không thấy món hàng nữa nên sinh nghi", chủ cửa tiệm nói.

Hôm sau, nhân lúc rảnh rỗi, chị Trang rà soát toàn bộ camera giám sát và vô tình phát hiện lý do chiếc quần bò biến mất.

Người phụ nữ đeo khẩu trang nhân cơ hội chủ tiệm không để ý, cho một chiếc quần bò vào trong túi xách cầm sẵn trong tay (Ảnh cắt từ video).

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, khi liên tục hỏi các mẫu quần với chủ quán, người phụ nữ đứng tuổi nhanh tay kéo chiếc túi xách có họa tiết kẻ sọc ngang từ trên vai xuống. Người này đặt một chiếc quần lên trên giả vờ như đang xem hàng, tay còn lại nhanh chóng nhét một chiếc khác vào trong túi xách.

Mọi hành động đều nhanh gọn và thuần thục. Vì đang mải tìm hàng cho khách, chị Trang lơ đễnh không kịp quan sát mọi việc.

"Sơ xuất của tôi là để bản thân bị cuốn theo câu chuyện của khách nên bỏ qua những hành động khả nghi", chủ tiệm nói.

Tin rằng kẻ gian đã trộm đồ một lần trót lọt có thể sẽ quay lại thêm lần nữa, chủ sạp hàng ghi nhớ các đặc điểm cơ bản của vị khách này. Đúng như những gì dự đoán, ngày 7/12, người phụ nữ quay lại cửa hàng một lần nữa.

Người này chọn thời điểm tới cửa tiệm vào chiều chủ nhật cũng là lúc khu chợ đông khách qua lại. Khi thấy người phụ nữ xuất hiện với chiếc túi xách quen thuộc, chị Trang vội nhắn tin cho những người bán hàng xung quanh, nhờ hỗ trợ bắt giúp "kẻ gian".

Vẫn áp dụng chiêu thức quen thuộc, người phụ nữ hỏi rất nhiều loại để lựa chọn, còn chủ cửa tiệm cũng giả vờ mải xem điện thoại. Chị cố ý để khách thấy bản thân mình lơ đễnh, không để ý mọi việc đang diễn ra.

Sau vài phút, người phụ nữ kéo chiếc túi đang khoác trên vai xuống tay, lấy một chiếc quần ống rộng phủ lên trên. Một chiếc quần đặt bên dưới được cho vào túi xách nhẹ nhàng. Đợi vị khách rời đi, chị Trang mới hô hoán nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ.

Khi bị phát hiện tang chứng vật chứng trong túi xách, người phụ nữ không thể chối cãi hành vi lấy trộm. Người này thừa nhận hành vi, nhận xin lỗi và xin gửi lại chủ tiệm một khoản tiền đền bù.

"Thấy người phụ nữ đã lớn tuổi, nói thành khẩn nên tôi cũng không muốn làm căng. Tôi chỉ nhắc nhở cô ấy rồi cho đi, không hỏi thông tin cá nhân cụ thể", chị Trang trao đổi với phóng viên Dân trí.

Sau đó, chị chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích muốn cảnh báo những người xung quanh. Chủ tiệm cũng cho rằng, bản thân phải đề cao cảnh giác, tránh những trường hợp tương tự xảy ra.